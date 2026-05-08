Soluciones de context engineering

Proporcione a su IA el contexto empresarial que necesita para razonar, responder y actuar, utilizando datos gobernados y en tiempo real en toda su empresa

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Persona sentada en un escritorio trabajando en un monitor de ordenador en una oficina diáfana, con escritorios y estanterías visibles al fondo.

Convierta los datos empresariales en un contexto fiable para la IA

La IA necesita algo más que acceso a datos. Necesita el significado empresarial, el gobierno, el linaje y las señales en tiempo real que se requieren para una acción fiable y explicable.

La mayoría de las empresas ya disponen de los datos que necesita la IA, pero estos se encuentran fragmentados entre aplicaciones, nubes, almacenes, lakehouses, documentos y flujos de eventos. IBM ayuda a reunir esos datos como contexto fiable, combinando el acceso a datos abierto, la inteligencia de datos, el gobierno y los eventos en tiempo real para que los sistemas de IA puedan producir resultados más precisos, relevantes y prácticos.

Por qué la IA necesita contexto

Las iniciativas de IA se estancan cuando los datos carecen de significado empresarial, gobierno y conciencia en tiempo real. El context engineering aborda estos retos convirtiendo los datos empresariales fragmentados en un contexto preparado para la IA y fiable.
Los datos empresariales están fragmentados 

La IA se enfrenta a dificultades cuando los datos empresariales se encuentran dispersos entre aplicaciones, nubes, almacenes, lakehouses, documentos y flujos de datos. El context engineering unifica el acceso a datos distribuidos sin alterar su ubicación original, de modo que la IA pueda procesar la información con un contexto completo y conectado.
El significado empresarial es inconsistente

Cuando las definiciones, los metadatos y el linaje varían de un sistema a otro, la IA no puede interpretar los datos de manera coherente ni explicar los resultados. El context engineering establece un significado empresarial común, lo que ayuda a la IA a razonar con precisión y a ofrecer resultados fiables y explicables.
El gobierno está desconectado de la ejecución de la IA 

Las políticas de gobierno suelen existir al margen de los sistemas que utiliza la IA en tiempo de ejecución, lo que genera lagunas en materia de confianza y control. El context engineering integra el gobierno, el acceso y el linaje directamente en el acceso a datos de la IA para facilitar una inteligencia artificial conforme a la normativa y fiable a escala.
Faltan señales en tiempo real 
Las perspectivas derivadas de la IA quedan rápidamente obsoletas cuando se basan únicamente en datos estáticos. El context engineering integra datos en tiempo real y en flujo continuo para que las aplicaciones y los agentes de IA puedan responder a los cambios con medidas oportunas y pertinentes.

Productos relevantes

En conjunto, estos productos de IBM constituyen una base de context engineering que conecta los datos empresariales, el significado comercial, el gobierno y las señales en tiempo real, de modo que la IA pueda ofrecer resultados fiables y explicables.
IBM® watsonx.data

Unifique el acceso a datos estructurados y no estructurados con IBM® watsonx.data, la base de datos híbrida y abierta diseñada para ofrecer rendimiento y preparación para la IA.

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OpenRAG en IBM watsonx.data

OpenRAG en watsonx.data conecta la IA con datos no estructurados gobernados mediante un acceso abierto y federado, aplicando políticas en tiempo de ejecución.

Presentamos OpenRAG
IBM Confluent

Transmita, conecte, procese y gestione datos en tiempo real con IBM® Confluent, la plataforma en la nube privada diseñada por los creadores de Apache Kafka y que ahora forma parte de IBM.

Explore IBM Confluent
IBM watsonx.data intelligence

Utilice herramientas de descubrimiento, gestión de metadatos y automatización impulsadas por IA para que los datos sean más fáciles de encontrar, comprender y confiar en toda su empresa.

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Servicios relevantes

Diseñe e implemente bases de datos preparadas para la IA que admitan análisis, IA y agentes de IA en entornos híbridos.

Explore los servicios de consultoría de datos e IA de IBM
Mano tocando un nodo circular en una interfaz abstracta con formas interconectadas, iconos y líneas de flujo en tonos azules y morados.

Establezca prácticas responsables de IA generativa con modelos de gobierno que ayuden a garantizar el cumplimiento y la confianza.

Explore los servicios de consultoría de gobierno de la IA de IBM
Ilustración abstracta con líneas verticales de formas geométricas y una mano que apunta a un nodo circular.

Descubra perspectivas más rápido con soluciones de análisis de datos adaptadas a sus objetivos empresariales y conjuntos de datos.

Explore los servicios de consultoría de datos y análisis de IBM
Ilustración abstracta de paneles translúcidos superpuestos dispuestos en diagonal, que pasan del morado al azul sobre un fondo claro.

Recursos

Contorno abstracto azul ondulado que forma una figura similar a una estrella sobre un fondo claro.
El context engineering es la capa de infraestructura que falta para los agentes de IA empresariales. Lea nuestro ebook para responsables de datos.
Ilustración abstracta de arcos curvos y translúcidos en suaves tonos naranjas y rosas sobre un fondo claro.
Convierta los datos en perspectivas empresariales. Una nueva encuesta mundial realizada a 1700 CDO revela una serie de requisitos imprescindibles para los líderes de equipos directivos en la carrera por obtener resultados en materia de IA.
Ilustración abstracta en 3D de tres marcos cuadrados redondeados transparentes superpuestos sobre un fondo claro.
La IA tiene un problema con los datos. Los datos necesitan una solución de IA. Lea nuestra guía para responsables de datos sobre datos preparados para la IA.
Ilustración abstracta en 3D de bucles azules translúcidos entrelazados que forman una figura esférica sobre un fondo claro.
IBM ha sido nombrada líder en el Gartner Magic Quadrant for Metadata Management Solutions de 2025.
Ilustración abstracta en 3D de bucles morados translúcidos entrelazados que forman una figura esférica sobre un fondo claro.
Utilice un motor de búsqueda y análisis de código abierto para indexar, consultar y analizar datos procedentes de una amplia variedad de fuentes.
Dé el siguiente paso

Empiece a crear la base de datos fiable que la IA necesita para pasar de la fase experimental a la de producción.

  1. Hable con un experto sobre un caso de uso
  2. Pruebe watsonx.data sin coste