Soluciones de context engineering

La IA necesita algo más que acceso a datos. Necesita el significado empresarial, el gobierno, el linaje y las señales en tiempo real que se requieren para una acción fiable y explicable.

La mayoría de las empresas ya disponen de los datos que necesita la IA, pero estos se encuentran fragmentados entre aplicaciones, nubes, almacenes, lakehouses, documentos y flujos de eventos. IBM ayuda a reunir esos datos como contexto fiable, combinando el acceso a datos abierto, la inteligencia de datos, el gobierno y los eventos en tiempo real para que los sistemas de IA puedan producir resultados más precisos, relevantes y prácticos.