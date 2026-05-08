Soluciones de context engineering

Proporcione a su IA el contexto empresarial que necesita para razonar, responder y actuar, utilizando datos gobernados y en tiempo real en toda su empresa
La IA necesita algo más que acceso a datos. Necesita el significado empresarial, el gobierno, el linaje y las señales en tiempo real que se requieren para una acción fiable y explicable.
La mayoría de las empresas ya disponen de los datos que necesita la IA, pero estos se encuentran fragmentados entre aplicaciones, nubes, almacenes, lakehouses, documentos y flujos de eventos. IBM ayuda a reunir esos datos como contexto fiable, combinando el acceso a datos abierto, la inteligencia de datos, el gobierno y los eventos en tiempo real para que los sistemas de IA puedan producir resultados más precisos, relevantes y prácticos.
Las iniciativas de IA se estancan cuando los datos carecen de significado empresarial, gobierno y conciencia en tiempo real. El context engineering aborda estos retos convirtiendo los datos empresariales fragmentados en un contexto preparado para la IA y fiable.
La IA se enfrenta a dificultades cuando los datos empresariales se encuentran dispersos entre aplicaciones, nubes, almacenes, lakehouses, documentos y flujos de datos. El context engineering unifica el acceso a datos distribuidos sin alterar su ubicación original, de modo que la IA pueda procesar la información con un contexto completo y conectado.
Cuando las definiciones, los metadatos y el linaje varían de un sistema a otro, la IA no puede interpretar los datos de manera coherente ni explicar los resultados. El context engineering establece un significado empresarial común, lo que ayuda a la IA a razonar con precisión y a ofrecer resultados fiables y explicables.
Las políticas de gobierno suelen existir al margen de los sistemas que utiliza la IA en tiempo de ejecución, lo que genera lagunas en materia de confianza y control. El context engineering integra el gobierno, el acceso y el linaje directamente en el acceso a datos de la IA para facilitar una inteligencia artificial conforme a la normativa y fiable a escala.
En conjunto, estos productos de IBM constituyen una base de context engineering que conecta los datos empresariales, el significado comercial, el gobierno y las señales en tiempo real, de modo que la IA pueda ofrecer resultados fiables y explicables.
Unifique el acceso a datos estructurados y no estructurados con IBM® watsonx.data, la base de datos híbrida y abierta diseñada para ofrecer rendimiento y preparación para la IA.
OpenRAG en watsonx.data conecta la IA con datos no estructurados gobernados mediante un acceso abierto y federado, aplicando políticas en tiempo de ejecución.
Transmita, conecte, procese y gestione datos en tiempo real con IBM® Confluent, la plataforma en la nube privada diseñada por los creadores de Apache Kafka y que ahora forma parte de IBM.
Utilice herramientas de descubrimiento, gestión de metadatos y automatización impulsadas por IA para que los datos sean más fáciles de encontrar, comprender y confiar en toda su empresa.
Diseñe e implemente bases de datos preparadas para la IA que admitan análisis, IA y agentes de IA en entornos híbridos.
Establezca prácticas responsables de IA generativa con modelos de gobierno que ayuden a garantizar el cumplimiento y la confianza.
Descubra perspectivas más rápido con soluciones de análisis de datos adaptadas a sus objetivos empresariales y conjuntos de datos.