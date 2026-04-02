Confluent, una empresa de IBM

La plataforma en tiempo real para transmitir, conectar, procesar y gobernar sus datos, diseñada por los cocreadores originales de Apache Kafka, ahora parte de IBM.

Una plataforma de transmisión de datos para acelerar la IA empresarial

IBM y Confluent están impulsando conjuntamente la base de datos para aplicaciones basadas en eventos, análisis de datos e inteligencia artificial. Esta colaboración combina la plataforma de streaming líder en el sector de Confluent con las capacidades de IBM en materia de nube híbrida, datos e inteligencia artificial, lo que proporciona una infraestructura preparada para el entorno empresarial que permite convertir los datos en valor a gran escala.
Impacto empresarial
Impulse la IA en tiempo real

Pase de la experimentación a la producción con datos contextuales en tiempo real que aumentan el rendimiento y la precisión.

 Ver rendimiento predictivo 14x en GEP
Acelere el tiempo de comercialización

Ofrezca nuevos productos e iniciativas al mercado con mayor rapidez, basados en datos gobernados, reutilizables y en tiempo real.

 Vea cómo Notion ayuda a más de 100 millones de usuarios cada día
Reduzca los costes de infraestructura

Unifique los pipelines punto a punto, por lotes y en flujo en una plataforma preparada para el futuro que lo hace todo por menos.

 Vea cómo SAS ahorró un 69 %
Webinar | 7 de abril de 2026 | Impulsar la IA agéntica con datos fiables en tiempo real
Los expertos de IBM y Confluent hablarán sobre cómo las organizaciones pueden combinar datos en tiempo real en movimiento con gobierno y resiliencia de nivel empresarial.
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Capacidades de la plataforma de transmisión de datos

Escalabilidad nativa de la nube

Disfrute de una fiabilidad sin igual gracias al SLA de Confluent Cloud, que garantiza un tiempo de actividad del 99,99 %, y gestione cargas de trabajo de más de un gigabit por segundo con una escalabilidad instantánea.

Más información

Más de 120 integraciones nativas

Conecte de manera fluida las bases de datos heredadas y los servicios modernos en la nube mediante conectores Kafka preconfigurados en todo su ecosistema.

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Conjunto de herramientas de gobierno nativas de Stream

Asegúrese de que sus aplicaciones actúen sobre datos fiables, seguros y conformes mediante herramientas integradas de gobierno y calidad.

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Procesamiento avanzado de flujos

Procese y transforme datos en tiempo real a escala con el servicio Apache Flink gestionado por Confluent, que permite análisis de baja latencia, aplicaciones nativas de la nube e IA receptiva.

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Automatización de flujo a mesa

Convierta los flujos de datos en tablas abiertas para su data lake con Tableflow. Reduzca los costes informáticos hasta en un 50 % y aumente la frescura de sus datos de analytics en solo unos clics.

Más información

Servicio de streaming para IA con gran riqueza contextual

Construya sistemas de IA en tiempo real y reproducibles que aprendan de los datos históricos, procesen nueva información al instante y sirvan decisiones en directo en la producción.

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Casos de uso
Datos en tiempo real preparados para la IA

Asegurarse de que cada modelo, agente y flujo de trabajo funcione sobre datos empresariales actualizados de forma continua, con linaje, aplicación de políticas y controles de calidad.
Automatización basada en eventos

Combine mensajería transaccional de confianza con integración y orquestación modernas en entornos híbridos.
Activar el mainframe modernizado

identifique e impulse eventos en tiempo real en el origen de la transacción y transmita datos transaccionales para el análisis en tiempo real, la automatización y la inteligencia artificial.
Mejor juntos Confluent + IBM watsonx.data

Unifique la transmisión de eventos en tiempo real con datos empresariales estructurados y no estructurados para proporcionar datos fiables y preparados para la IA en toda su empresa híbrida.

  • Combine los datos en movimiento con los datos empresariales en reposo en una base de datos híbrida abierta
  • Añada metadatos, historial y contexto basado en políticas para que los datos sean fiables, reutilizables y estén preparados para la IA
  • Ofrezca productos de datos controlados a aplicaciones, herramientas de análisis y agentes de IA en toda la empresa
 Integración de Confluent e IBM

Unifique la transmisión de eventos y la integración empresarial para conectar aplicaciones, datos y sistemas en entornos híbridos.

  • Transmita e integre eventos en arquitecturas de integración fragmentadas con una red troncal escalable basada en eventos
  • Desbloquee patrones de integración completos con la transmisión de eventos, API, B2B/EDI, iPaaS e IBM® MQ
  • Acelere la automatización y la capacidad de respuesta empresarial con flujos de datos en tiempo real
 Confluente + IBM Z

Lleve la transmisión de eventos en tiempo real a las transacciones y sistemas de registro de IBM Z de misión crítica. Transmita de forma segura las transacciones y los eventos del mainframe a arquitecturas basadas en Kafka.

  • Trasmita transacciones y eventos de mainframe de forma segura a arquitecturas basadas en Kafka
  • Permita la integración en tiempo real de los datos de IBM Z con aplicaciones en la nube, análisis e IA, sin que afecte al sistema central
  • Potencie las experiencias digitales y la automatización con flujos de eventos empresariales de confianza
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