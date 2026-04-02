Confluent, una empresa de IBM

La plataforma en tiempo real para transmitir, conectar, procesar y gobernar sus datos, diseñada por los cocreadores originales de Apache Kafka, ahora parte de IBM.
IBM y Confluent están impulsando conjuntamente la base de datos para aplicaciones basadas en eventos, análisis de datos e inteligencia artificial. Esta colaboración combina la plataforma de streaming líder en el sector de Confluent con las capacidades de IBM en materia de nube híbrida, datos e inteligencia artificial, lo que proporciona una infraestructura preparada para el entorno empresarial que permite convertir los datos en valor a gran escala.
Pase de la experimentación a la producción con datos contextuales en tiempo real que aumentan el rendimiento y la precisión.
Ofrezca nuevos productos e iniciativas al mercado con mayor rapidez, basados en datos gobernados, reutilizables y en tiempo real.
Unifique los pipelines punto a punto, por lotes y en flujo en una plataforma preparada para el futuro que lo hace todo por menos.
Disfrute de una fiabilidad sin igual gracias al SLA de Confluent Cloud, que garantiza un tiempo de actividad del 99,99 %, y gestione cargas de trabajo de más de un gigabit por segundo con una escalabilidad instantánea.
Conecte de manera fluida las bases de datos heredadas y los servicios modernos en la nube mediante conectores Kafka preconfigurados en todo su ecosistema.
Asegúrese de que sus aplicaciones actúen sobre datos fiables, seguros y conformes mediante herramientas integradas de gobierno y calidad.
Procese y transforme datos en tiempo real a escala con el servicio Apache Flink gestionado por Confluent, que permite análisis de baja latencia, aplicaciones nativas de la nube e IA receptiva.
Convierta los flujos de datos en tablas abiertas para su data lake con Tableflow. Reduzca los costes informáticos hasta en un 50 % y aumente la frescura de sus datos de analytics en solo unos clics.
Construya sistemas de IA en tiempo real y reproducibles que aprendan de los datos históricos, procesen nueva información al instante y sirvan decisiones en directo en la producción.
Asegurarse de que cada modelo, agente y flujo de trabajo funcione sobre datos empresariales actualizados de forma continua, con linaje, aplicación de políticas y controles de calidad.
Combine mensajería transaccional de confianza con integración y orquestación modernas en entornos híbridos.
identifique e impulse eventos en tiempo real en el origen de la transacción y transmita datos transaccionales para el análisis en tiempo real, la automatización y la inteligencia artificial.
Unifique la transmisión de eventos en tiempo real con datos empresariales estructurados y no estructurados para proporcionar datos fiables y preparados para la IA en toda su empresa híbrida.
Unifique la transmisión de eventos y la integración empresarial para conectar aplicaciones, datos y sistemas en entornos híbridos.
Lleve la transmisión de eventos en tiempo real a las transacciones y sistemas de registro de IBM Z de misión crítica. Transmita de forma segura las transacciones y los eventos del mainframe a arquitecturas basadas en Kafka.