Bajo la presión de maximizar el valor empresarial de los compromisos de IA, los líderes de datos deberían dar prioridad a los datos gobernados, accesibles y diseñados
Una nueva encuesta global de 1700 CDO revela un papel en ascenso, pero que aún presenta desafíos estratégicos y operativos.
Porcentaje de CDO que consideran que sus capacidades en materia de datos pueden impulsar nuevas fuentes de ingresos basadas en la inteligencia artificial1
Porcentaje de CDO que dicen que llevan IA a los datos en lugar de centralizar los datos para IA1
Porcentaje de CDO que aún intentan definir cómo escalar y gobernar agentes de IA1
Porcentaje de CDO que están contratando para funciones de datos que no existían el año pasado, la mayoría relacionadas con IA generativa1
El éxito en la economía de IA actual depende de conectar los datos con los resultados comerciales, y el 92 % de los CDO están de acuerdo, pero solo 1/3 de ellos cree que lo hace bien.
Este informe se basa en los datos de encuestas de 1700 CDO encuestados de distintos sectores y zonas geográficas, y revela la información útil y los aspectos imprescindibles que su organización necesita para mantenerse a la vanguardia.
1. The 2025 Chief Data Officer Study: The IA multiplier effect. Institute for Business Value de IBM. Noviembre de 2025.