Convertir los datos en conocimientos empresariales

Bajo la presión de maximizar el valor empresarial de los compromisos de IA, los líderes de datos deberían dar prioridad a los datos gobernados, accesibles y diseñados

Descargar el informe
Un diseño abstracto azul y blanco que se asemeja a una ola o una cinta sobre un fondo blanco.

¿Están los líderes de datos preparados para liderar en la era de la IA?

Una nueva encuesta global de 1700 CDO revela un papel en ascenso, pero que aún presenta desafíos estratégicos y operativos.

 Explorar

Puntos clave

26 %

Porcentaje de CDO que consideran que sus capacidades en materia de datos pueden impulsar nuevas fuentes de ingresos basadas en la inteligencia artificial1

 El 81 %

Porcentaje de CDO que dicen que llevan IA a los datos en lugar de centralizar los datos para IA1

 79 %

Porcentaje de CDO que aún intentan definir cómo escalar y gobernar agentes de IA1

 82 %

Porcentaje de CDO que están contratando para funciones de datos que no existían el año pasado, la mayoría relacionadas con IA generativa1

Tome medidas para impulsar el éxito

Los líderes de datos del equipo directivo se enfrentan a un conjunto de elementos no negociables en la carrera por los resultados de IA. Tomar las medidas adecuadas puede ayudar a impulsar el éxito.
Desarrollador de nube frente a un ordenador
Convierta los datos en combustible para la IA

Los resultados de la IA dependen de la calidad de los datos que se alinean con los objetivos empresariales. Acceda y enriquezca sus datos no estructurados, incluyendo vídeos, presentaciones y correos electrónicos.
Dos personas con credenciales y carpetas discutiendo en la sala de servidores
Sea disciplinado tanto con los datos como con la IA

Los equipos de seguridad y gobierno deben colaborar a medida que aumenta la complejidad. Una a su personal, sus procesos y su tecnología para acelerar la adopción, la innovación y el ROI.
Compañeros de trabajo en la oficina mirando un ordenador portátil: sesión sobre seguridad y gobierno
Proporcione a los empleados acceso a información

Las decisiones se estancan si no se dispone de datos oportunos. Acceder a datos seguros y controlados puede reducir la dependencia de los equipos de datos centralizados y acelerar los resultados.
Tres personas en una sala con monitores mirando una tablet y debatiendo sobre la automatización mediante IA
Trate los datos y la tecnología como una sola disciplina

Los CIO, CDO y CTO deben alinear las prioridades para aprovechar las inversiones, simplificar la Integración y ofrecer datos listos para la IA a escala para obtener un valor empresarial real.  
Desarrollador de nube frente a un ordenador
Convierta los datos en combustible para la IA

Los resultados de la IA dependen de la calidad de los datos que se alinean con los objetivos empresariales. Acceda y enriquezca sus datos no estructurados, incluyendo vídeos, presentaciones y correos electrónicos.
Dos personas con credenciales y carpetas discutiendo en la sala de servidores
Sea disciplinado tanto con los datos como con la IA

Los equipos de seguridad y gobierno deben colaborar a medida que aumenta la complejidad. Una a su personal, sus procesos y su tecnología para acelerar la adopción, la innovación y el ROI.
Compañeros de trabajo en la oficina mirando un ordenador portátil: sesión sobre seguridad y gobierno
Proporcione a los empleados acceso a información

Las decisiones se estancan si no se dispone de datos oportunos. Acceder a datos seguros y controlados puede reducir la dependencia de los equipos de datos centralizados y acelerar los resultados.
Tres personas en una sala con monitores mirando una tablet y debatiendo sobre la automatización mediante IA
Trate los datos y la tecnología como una sola disciplina

Los CIO, CDO y CTO deben alinear las prioridades para aprovechar las inversiones, simplificar la Integración y ofrecer datos listos para la IA a escala para obtener un valor empresarial real.  

Informe: Cómo el equipo directivo convierte la información en impacto

El éxito en la economía de IA actual depende de conectar los datos con los resultados comerciales, y el 92 % de los CDO están de acuerdo, pero solo 1/3 de ellos cree que lo hace bien.

Este informe se basa en los datos de encuestas de 1700 CDO encuestados de distintos sectores y zonas geográficas, y revela la información útil y los aspectos imprescindibles que su organización necesita para mantenerse a la vanguardia.

Rascacielos de cristal reflejando el cielo
Dé el siguiente paso

Descubra por qué el 92 % de los CDO están de acuerdo en que el éxito de la IA depende de vincular los datos a los resultados empresariales.

 Descargar el informe
¿Necesita más detalles? Para conocer las últimas novedades sobre datos, explore Data Matters Vea los datos en acción: descubra la historia de la Scuderia Ferrari Hable con un experto: solicite una demo en directo, IBM watsonx.data
Notas a pie de página

1. The 2025 Chief Data Officer Study: The IA multiplier effect. Institute for Business Value de IBM. Noviembre de 2025.