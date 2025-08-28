Los equipos de seguridad de hoy en día se enfrentan a muchos retos: los hackers sofisticados, una superficie de ataque en expansión, una explosión de datos y una creciente complejidad de las infraestructuras que dificultan su capacidad para proteger los datos, gestionar el acceso de los usuarios y detectar y responder rápidamente a las amenazas de seguridad de la IA.



IBM Security proporciona soluciones transformadoras impulsadas por IA que permiten optimizar el tiempo de los analistas al acelerar la detección y mitigación de amenazas de la IA, mejorar los tiempos de respuesta y proteger la identidad de los usuarios y los conjuntos de datos, a la vez que mantienen a los equipos de ciberseguridad informados y al mando.