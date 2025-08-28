La IA reescribe el riesgo cibernético Explore el nuevo campo de batalla para atacantes y defensores

Ciberseguridad de la inteligencia artificial (IA)

Mejore la velocidad, la precisión y la productividad de los equipos de seguridad con soluciones impulsadas por IA.

Explore nuestras soluciones Obtenga el informe "Cost of a Data Breach" 2025
Bola azul neón brillante rodeada de varias líneas

Reúna a los equipos de seguridad de IA y gobierno de la IA 

La Gartner® Market Guide for AI TRiSM comparte directrices sobre cómo unir a los equipos.

Obtenga el informe
Acelere sus defensas de seguridad con IA

Los equipos de seguridad de hoy en día se enfrentan a muchos retos: los hackers sofisticados, una superficie de ataque en expansión, una explosión de datos y una creciente complejidad de las infraestructuras que dificultan su capacidad para proteger los datosgestionar el acceso de los usuarios y detectar y responder rápidamente a las amenazas de seguridad de la IA.

IBM Security proporciona soluciones transformadoras impulsadas por IA que permiten optimizar el tiempo de los analistas al acelerar la detección y mitigación de amenazas de la IA, mejorar los tiempos de respuesta y proteger la identidad de los usuarios y los conjuntos de datos, a la vez que mantienen a los equipos de ciberseguridad informados y al mando.
Lea el informe para proteger la IA generativa

Una IA inteligente comienza con una seguridad y un gobierno más inteligentes

Únase a esta conversación con un líder en ciberseguridad de una empresa sanitaria incluida en la lista Fortune 20 para conocer las buenas prácticas en materia de seguridad de la IA.

Regístrese para el webinar
Beneficios
Protección de datos en entornos de nube híbrida

Las herramientas de IA pueden identificar datos en la sombra, supervisar anomalías en el acceso a los datos y alertar a los profesionales de ciberseguridad sobre posibles amenazas de actores maliciosos que accedan a los datos o a la información confidencial, lo que permite ahorrar un tiempo valioso en la detección y corrección de los problemas en tiempo real.
Alertas más precisas y clasificadas por prioridad

El análisis de riesgos con IA puede producir resúmenes de incidentes para alertas de alta fidelidad y automatizar las respuestas a incidentes, acelerando las investigaciones y el triaje de alertas en una media del 55 %. La tecnología de IA también ayuda a identificar vulnerabilidades en distintos panoramas de amenazas y a defenderse de los ciberdelincuentes y los cibercrímenes. 

 
Equilibrio entre las necesidades de acceso de los usuarios y la seguridad

Los modelos de IA pueden ayudar a equilibrar la seguridad con la experiencia del usuario al analizar el riesgo de cada intento de inicio de sesión y verificar a los usuarios mediante datos de comportamiento, lo que simplifica el acceso a usuarios verificados y reduce el coste del fraude hasta un 90 %.  Además, los sistemas de IA ayudan a prevenir el phishing, el malware y otras actividades maliciosas, lo que garantiza una posición de alta seguridad dentro de los sistemas de seguridad.
Soluciones Servicios de detección y respuesta a amenazas de IBM (TDR)
Estos servicios aprovechan soluciones impulsadas por IA para identificar y responder rápido a incidentes de seguridad. Mediante algoritmos de inteligencia artificial avanzados, brindan una detección proactiva de amenazas y respuesta a incidentes, lo que permite coordinar las defensas contra las ciberamenazas y los hackers, salvaguardando así los datos confidenciales.
IBM Guardium
IBM Guardium es una plataforma de seguridad de datos que proporciona una visibilidad total durante todo el ciclo de vida de los datos y ayuda a satisfacer las necesidades de cumplimiento de datos. Cuenta con una característica integrada de detección de valores atípicos con IA basada en múltiples factores de riesgo, lo que brinda a las organizaciones una monitorización avanzada de los datos y una identificación más rápida de las amenazas.
IBM QRadar SIEM
IBM QRadar SIEM implementa la IA para proporcionar tecnologías avanzadas de detección, investigación y respuesta a amenazas. Construido sobre una base abierta, dota a los analistas de seguridad de una inteligencia de amenazas y una automatización mejoradas, lo que les permite trabajar con mayor velocidad, eficiencia y precisión en todas sus herramientas de seguridad.
IBM Verify
IBM Verify utiliza los avances de la IA para proporcionar un análisis en profundidad de la gestión de acceso a la identidad (IAM) tanto de los consumidores como del personal. Protege a sus usuarios y aplicaciones, ya que funciona de manera eficiente tanto dentro como fuera de la empresa, mediante una metodología de software como servicio (SaaS) fluida y nativa de la nube.
IBM MaaS360
MaaS360, que aprovecha las capacidades de la IA, facilita la gestión y la seguridad de los dispositivos empresariales. Proporciona una amplia visibilidad y control sobre varios dispositivos y plataformas. Mediante el uso de parches predictivos, la aplicación de políticas basadas en el riesgo y las acciones contextuales de los dispositivos, refuerza la posición de seguridad general.
IBM Managed Detection and Response Services
Los servicios de detección y respuesta gestionadas (MDR) de IBM Security utilizan acciones automatizadas e iniciadas por humanos para proporcionar visibilidad y detener las amenazas en redes y endpoints. Con un enfoque unificado e impulsado por IA, los cazadores de amenazas pueden tomar medidas decisivas y responder a las amenazas más rápidamente.
IBM Trusteer
Trusteer utiliza la IA y el machine learning para establecer la confianza de la identidad digital. Al analizar diversos puntos de datos y el comportamiento de los usuarios, puede distinguir con precisión entre usuarios legítimos y posibles actores maliciosos, lo que proporciona una seguridad sin fisuras que no compromete la experiencia del usuario.
watsonx.governance
Kit de herramientas integral para el gobierno de la IA para gestionar el riesgo, el cumplimiento y todo el ciclo de vida de la IA. Ayuda a comprender, categorizar y proteger los datos confidenciales, lo que garantiza el cumplimiento normativo.

Últimas demostraciones de productos

Demostración de Guardium AI Security Demostración de Guardium Quantum Safe Demostración de Verify Demostración de MaaS360 Demostración de QRadar Demostración de Trusteer
Casos de éxito
Jóvenes usando portátiles y comiendo pizza en una oficina moderna
Sutherland Global Services
Sutherland ofrece excelentes experiencias de cliente a sus clientes a través de una combinación de consultoría, servicios, implementación de soluciones de software patentadas y de terceros, y ofertas de SaaS y PaaS, incluida la implementación de IA para mejorar la seguridad de los datos.
Empleada con auriculares manteniendo una conferencia telefónica desde un ordenador portátil en un escritorio
Credico
Credico, una empresa de servicios profesionales, logró el cumplimiento del 100 % de la política de tablets y mejoró la seguridad de los endpoints con IBM® MaaS360, una solución UEM basada en IA, que les permite gestionar entre 2000 y 3000 tablets para un conjunto diverso de oficinas de ventas independientes (ISO) repartidas por EE. UU., Canadá y otros países.
Paciente en una consulta virtual con el médico desde un ordenador portátil
United Family Healthcare
Con el fin de proteger mejor los datos y las aplicaciones de sus pacientes y cumplir con las regulaciones, United Family Healthcare ha implementado una plataforma de operaciones de seguridad impulsada por IA que aumenta la visibilidad y acelera la detección, la contención y la respuesta a los ataques de ransomware.
Recursos IBM X-Force 2025 Threat Intelligence Index
Aprenda cómo proteger a sus empleados y datos de los ciberataques. Conozca mejor las tácticas de los atacantes y obtenga recomendaciones para proteger su organización de forma proactiva.
El poder de la IA: seguridad
Las investigaciones muestran que las organizaciones con IA y automatización de seguridad totalmente implementadas han experimentado una reducción media de 3 millones de dólares en el coste de las vulneraciones de datos.
IBM AI Academy
Conozca los elementos de la IA empresarial, incluida la confianza, la transparencia y la gobernanza.
Dé el siguiente paso

Programe una cita con un representante de IBM para analizar las necesidades de ciberseguridad únicas de su organización y conocer cómo pueden ayudarle las soluciones impulsadas por IA.

 Hable con un experto en X-Force