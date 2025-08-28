Mejore la velocidad, la precisión y la productividad de los equipos de seguridad con soluciones impulsadas por IA.
Los equipos de seguridad de hoy en día se enfrentan a muchos retos: los hackers sofisticados, una superficie de ataque en expansión, una explosión de datos y una creciente complejidad de las infraestructuras que dificultan su capacidad para proteger los datos, gestionar el acceso de los usuarios y detectar y responder rápidamente a las amenazas de seguridad de la IA.
IBM Security proporciona soluciones transformadoras impulsadas por IA que permiten optimizar el tiempo de los analistas al acelerar la detección y mitigación de amenazas de la IA, mejorar los tiempos de respuesta y proteger la identidad de los usuarios y los conjuntos de datos, a la vez que mantienen a los equipos de ciberseguridad informados y al mando.
Las herramientas de IA pueden identificar datos en la sombra, supervisar anomalías en el acceso a los datos y alertar a los profesionales de ciberseguridad sobre posibles amenazas de actores maliciosos que accedan a los datos o a la información confidencial, lo que permite ahorrar un tiempo valioso en la detección y corrección de los problemas en tiempo real.
El análisis de riesgos con IA puede producir resúmenes de incidentes para alertas de alta fidelidad y automatizar las respuestas a incidentes, acelerando las investigaciones y el triaje de alertas en una media del 55 %. La tecnología de IA también ayuda a identificar vulnerabilidades en distintos panoramas de amenazas y a defenderse de los ciberdelincuentes y los cibercrímenes.
Los modelos de IA pueden ayudar a equilibrar la seguridad con la experiencia del usuario al analizar el riesgo de cada intento de inicio de sesión y verificar a los usuarios mediante datos de comportamiento, lo que simplifica el acceso a usuarios verificados y reduce el coste del fraude hasta un 90 %. Además, los sistemas de IA ayudan a prevenir el phishing, el malware y otras actividades maliciosas, lo que garantiza una posición de alta seguridad dentro de los sistemas de seguridad.
Proteja los modelos y agentes de IA. Detecte automáticamente la IA en la sombra. Unifique equipos para lograr una IA fiable.
Obtenga visibilidad de su posición criptográfica. Evalúe y priorice las vulnerabilidades criptográficas para proteger sus datos críticos.
La solución IBM Verify, modernizada y modular, proporciona un contexto profundo impulsado por la IA para la gestión de identidades y accesos (IAM) tanto de los consumidores como del personal. Proteja a sus usuarios y sus aplicaciones dentro y fuera de la empresa con un enfoque de enfoque de SaaS nativo de la nube y de baja fricción.
Las empresas de hoy en día con personal en remoto se enfrentan a la gestión y protección de los dispositivos distribuidos. MaaS360 puede facilitar la gestión de tales dispositivos, su monitorización para evitar actividades maliciosas y la implementación de medidas de seguridad. Descubra cómo combinar seguridad y productividad con MaaS360.
Vea una demostración en la que se explica cómo QRadar Suite puede acelerar el tiempo de respuesta con una experiencia de analista unificada, IA y automatización avanzadas, y una plataforma abierta para conectarse a sus herramientas existentes.
IBM entiende que los puntos débiles de los clientes han pasado de centrarse en el fraude a tener que encontrar un equilibrio entre ofrecer una experiencia de usuario fluida y asegurarse de que estas interacciones digitales sean seguras. Trusteer ayuda a establecer sin problemas la confianza en la identidad a lo largo del recorrido omnicanal del cliente. A través de la inteligencia basada en la nube, respaldada por la IA y el aprendizaje automático patentado, Trusteer proporciona un enfoque holístico para identificar a los clientes nuevos y existentes, sin afectar negativamente a la experiencia del usuario.
Programe una cita con un representante de IBM para analizar las necesidades de ciberseguridad únicas de su organización y conocer cómo pueden ayudarle las soluciones impulsadas por IA.