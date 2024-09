La empresa subcontrata campañas de marketing y ventas directas principalmente para grandes organizaciones, incluidas numerosas grandes empresas de comunicación, que desean abrirse a nuevos mercados. Credico cuenta con una red de más de 200 ISO para proporcionar servicios de venta directa en nombre de las campañas de sus clientes. Cada ISO es de propiedad y operación independiente y emplea aproximadamente entre 10 y 50 agentes de ventas.

A partir de 2013, Credico comenzó exclusivamente a poner a disposición, dar servicio y asegurar tablets para que sus ISO las utilizaran en marketing y ventas. La empresa gestionó las tablets mediante una solución de gestión de dispositivos móviles (MDM) para facilitar la seguridad e instalar aplicaciones y datos específicos de la campaña. El cumplimiento total de las políticas internas para el uso de tablets era una parte importante de su acuerdo con los clientes.

En 2017, sin embargo, el MDM de la empresa no cumplió con estas expectativas. La participación fue baja, ya que solo entre el 40 y el 60 % de las tablets se inscribieron y cumplieron con las normas en un momento dado. Además, el MDM no se limita a informes ni a información sobre el estado de las tablets en el campo. "Cuando necesitábamos distribuir una nueva versión de una aplicación, no sabíamos cuántas personas la habían recibido ni cuándo lo habían hecho: era un proceso desordenado que requería mucho tiempo", explica Jon Bromling, Director de Tecnología de Credico.

De hecho, el MDM no pudo interactuar con los propietarios de ISO. No podía notificarles problemas de exceso de datos o de cumplimiento de la política sobre tablets ni permitirles localizar o borrar sus propios dispositivos. La falta de visibilidad e interacción resultó costosa. "Un gran desafío fue el uso de datos en tablets", dice Bromling. "La gente los sacaba del MDM y los utilizaba para hacer streaming de vídeo y pagar enormes cantidades de datos: más de 70 000 dólares al mes".

Este problema provocó otro nivel de dolor para la empresa. "Teníamos un acuerdo de que si una ISO superara su límite, la ISO se facturaría por esos excedentes", dice Bromling. “Si bien pudimos trasladarles ese costo, eso los estaba perjudicando y fue punitivo en lugar de proactivo”.