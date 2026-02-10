Vea las novedades y lo que está disponible para descargar con S&S.

Suscríbase a anuncios de software.  Utilice sus beneficios de S&S para obtener el máximo valor de sus inversiones en software.

    Descubra las novedades

    Cada año, IBM anuncia cientos de nuevas versiones de software, cada una más potente, robusta y segura que la anterior. Muchos de ellos incorporan inteligencia artificial y funcionalidad preparada para la nube, y todos cuentan con asistencia técnica 24x7.

    Lo más probable es que muchas de estas versiones ofrezcan nuevas capacidades y mejoras que pueda utilizar para:

    • menores costes de adquisición de software
    • mejorar el rendimiento, la productividad y la seguridad
    • beneficiarse de la IA integrada para mejores conocimientos y resultados
    • acelerar la modernización

    Vaya a Anuncios de IBM. Suscríbase para recibir notificaciones por correo electrónico a diario o semanalmente. Usted elige. Una vez suscrito, podrá actualizar sus preferencias de notificación en cualquier momento.

    Utilice sus beneficios activos de IBM Software Subscription & Support para mantenerse al día y maximizar el retorno de su inversión en S&S. 

    Descargue los últimos VRM

    Descargue la última versión o lanzamiento de su software autorizado para ayudar a preparar sus inversiones en software para el futuro.

    Inicie sesión en Passport Advantage Online para descargar las nuevas versiones y lanzamientos de su software IBM.

    Recursos
    Revise la política de descargas de IBM

    Explore la política de descargas de IBM para Fix Central y los sitios de descarga de programas de software. 

         Más información
    Obtenga actualizaciones y mejoras de su software IBM autorizado

    Benefíciese de la nueva y mejorada tecnología que ofrecen las últimas versiones y lanzamientos del software.

         Más información
    Renueve su S&S para continuar accediendo a actualizaciones y soporte

    Evalúe los requisitos de procesamiento y almacenamiento en la nube pública teniendo en cuenta los planes de ahorro negociados y los descuentos de los proveedores.

         Más información

