Vea las novedades y lo que está disponible para descargar con S&S.

Cada año, IBM anuncia cientos de nuevas versiones de software, cada una más potente, robusta y segura que la anterior. Muchos de ellos incorporan inteligencia artificial y funcionalidad preparada para la nube, y todos cuentan con asistencia técnica 24x7.

Lo más probable es que muchas de estas versiones ofrezcan nuevas capacidades y mejoras que pueda utilizar para:

menores costes de adquisición de software

mejorar el rendimiento, la productividad y la seguridad

beneficiarse de la IA integrada para mejores conocimientos y resultados

acelerar la modernización

Utilice sus beneficios activos de IBM Software Subscription & Support para mantenerse al día y maximizar el retorno de su inversión en S&S.