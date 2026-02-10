Descarga de software y solicitud de soportes físicos

Disfrute de la comodidad de acceder a la descarga del software de IBM que tiene contratado.
Inicie sesión para descargar el software

Visión general

Al comprar software de IBM, toma la decisión correcta: la mejor opción para su negocio.

Asegúrese de que siga siendo la decisión correcta año tras año renovando y utilizando los beneficios de IBM Software Subscription and Support para actualizar a las últimas versiones de su software IBM a medida que se lanzan.

Paso a paso por la experiencia de descarga de software

Inicie sesión

Inicie sesión en su sitio de PAO y seleccione Descarga de software en

  1. Menú principal
  2. El mosaico Búsqueda rápida o
  3. La lista de enlaces rápidos

Si es responsable de las descargas de software para su sitio, necesitará

  • un ID y una contraseña de IBM
  • acceso a su sitio de Passport Advantage Online (PAO)
  • la autorización del contacto principal o secundario de su sitio para descargar software y
  • cobertura activa de IBM Software Subscription and Support

Vaya a Passport Advantage Online for Customers para saber cómo solicitar acceso a PAO.

Descargas de software

Como puede ver, la experiencia de descargas de software le ofrece dos paneles de navegación.

El panel izquierdo le permite:

  • Ir a la página principal del programa Passport Online
  • Suscribirse para recibir actualizaciones y notificaciones
  • Ir a Fix Central
  • Póngase en contacto con eCare
  • Visite el soporte de IBM
  • Acceder a los datos de uso del software
  • Solicitar soportes físicos

El panel derecho es donde se descarga el software

Buscar

Busque por nombre de producto, descripción, número de pieza o desplácese por una lista de su software autorizado para localizar y seleccionar un producto específico.

Nota:

  • algunos productos no pueden descargarse de PAO
  • El software contenedor se indica mediante un icono a la derecha del nombre del producto, que le permite
    • Ver los números de pedidos que puede vincular a su cuenta de Red Hat
    • Opciones de instalación y descarga de contenedores
    • Clave de acceso activa para iniciar sesión en el registro de imágenes y recuperar parte o la totalidad del software de contenedores de su propiedad

Pase el cursor sobre un producto, en este caso IBM® App Connect Enterprise, y haga clic en

  1. La flecha hacia abajo para mostrar una lista de eAssemblies
  2. “Ver más” para continuar

En la pantalla Ver más resultados, haga clic en “Continuar”

Revise sus especificaciones de descarga y, si es necesario, realice los cambios oportunos

Proceder a la descarga

Desplácese hasta el resumen de descargas y, cuando esté listo, haga clic en Proceder a la descarga.

Elija su método de descarga y acepte los términos y condiciones.

Haga clic en Descargar. Las descargas se iniciarán en una nueva pestaña, por lo que es posible que tenga que permitir las ventanas emergentes.

Desde la página de descarga de software:

  • Seleccione el enlace “Solicitar soportes físicos” en el panel de navegación izquierdo
  • Seleccione su número de acuerdo de Passport Advantage en el menú desplegable y haga clic en “Continuar”
  • Aquí puede buscar por número de pieza o descripción de la pieza, o bien explorar su software autorizado
  • Seleccione los soportes físicos que desea pedir
  • Acepte los términos y condiciones
  • Haga clic en “Añadir al carrito”
  • Cuando esté listo, puede finalizar la compra o guardar los artículos en su carrito.

