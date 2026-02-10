Valor de la suscripción y soporte de software de IBM

Con la suscripción y soporte de software renovable de IBM, obtendrá acceso a la descarga de actualizaciones de software, correcciones, parches, soporte técnico y mucho más.

Innovation

Sus inversiones en software conllevan en su interior la innovación basada en la promesa fundamental de la tecnología.

Cada nueva versión de software es más potente, sólida y segura que la anterior, basándose en las funciones existentes.

Cocreemos tecnología que evolucione para satisfacer sus necesidades en constante cambio.

Security

Su software puede ayudar a proteger sus aplicaciones y sistemas de amenazas cibernéticas en constante evolución con seguridad incorporada en la que puede confiar. 

Cocreemos una ciberseguridad que se adapte más rápido que el panorama de amenazas.

Expertise

Su software está respaldado por una red global de desarrolladores, ingenieros de software, investigadores científicos y especialistas en productos y soporte técnico que trabajan para usted.

Vamos a cocrear una experiencia que funcione para ti.

Choice

El software de IBM le permite decidir qué ejecutar, cómo y dónde en las instalaciones, como suscripción, servicio o en cualquier nube, y ofrece opciones de intercambio y actualización para ayudarle a realizar la transición a nuevas formas de trabajar cuando usted elija.

Creemos juntos flexibilidad para hacer la transición a nuevas formas de trabajar y alcanzar sus objetivos estratégicos más rápidamente.

Ponga en práctica sus beneficios de S&S
Obtenga actualizaciones y mejoras de su software IBM autorizado

Benefíciese de la nueva y mejorada tecnología que ofrecen las últimas versiones y lanzamientos del software.

Suscríbase a las notificaciones de soporte

Regístrese para mantenerse informado de las actualizaciones de soporte de productos críticos de IBM con Mis notificaciones.

Renueve su S&S para obtener acceso ininterrumpido a actualizaciones y soporte

Evalúe los requisitos de procesamiento y almacenamiento en la nube pública teniendo en cuenta los planes de ahorro negociados y los descuentos de los proveedores.

