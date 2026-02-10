Sus inversiones en software conllevan en su interior la innovación basada en la promesa fundamental de la tecnología.
Cada nueva versión de software es más potente, sólida y segura que la anterior, basándose en las funciones existentes.
Cocreemos tecnología que evolucione para satisfacer sus necesidades en constante cambio.
Su software puede ayudar a proteger sus aplicaciones y sistemas de amenazas cibernéticas en constante evolución con seguridad incorporada en la que puede confiar.
Cocreemos una ciberseguridad que se adapte más rápido que el panorama de amenazas.
Su software está respaldado por una red global de desarrolladores, ingenieros de software, investigadores científicos y especialistas en productos y soporte técnico que trabajan para usted.
Vamos a cocrear una experiencia que funcione para ti.
El software de IBM le permite decidir qué ejecutar, cómo y dónde en las instalaciones, como suscripción, servicio o en cualquier nube, y ofrece opciones de intercambio y actualización para ayudarle a realizar la transición a nuevas formas de trabajar cuando usted elija.
Creemos juntos flexibilidad para hacer la transición a nuevas formas de trabajar y alcanzar sus objetivos estratégicos más rápidamente.
Benefíciese de la nueva y mejorada tecnología que ofrecen las últimas versiones y lanzamientos del software.
Regístrese para mantenerse informado de las actualizaciones de soporte de productos críticos de IBM con Mis notificaciones.
Evalúe los requisitos de procesamiento y almacenamiento en la nube pública teniendo en cuenta los planes de ahorro negociados y los descuentos de los proveedores.