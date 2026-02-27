Resumen del soporte de software

Aproveche todo el valor de su software de IBM a lo largo de todo su ciclo de vida con S&S (soporte básico) y opciones de soporte extendido y continuo.

    Visión general

    Empiece por conocer sus opciones de soporte de software IBM para software on-premises. Entre ellas se incluyen:

    1. IBM Subscription and Support (también denominado soporte "Base"): una solución integral de actualización y soporte técnico incluida con la compra de programas de software de IBM con licencia bajo el acuerdo IBM International Passport Advantage (IPLA).
    2. Soporte extendido de IBM: opción de soporte de software para versiones o lanzamientos específicos de productos que han alcanzado sus fechas de finalización de soporte básico.
    3. Soporte continuo de IBM: opción de soporte de software para productos adquiridos a través de IBM Passport Advantage que han alcanzado la finalización de soporte básico para todas las versiones y lanzamientos.
    4. IBM Advanced Support: una opción de soporte de software para productos adquiridos a través de IBM Passport Advantage para los que se requiere una gestión prioritaria de casos y objetivos de tiempo de respuesta más cortos que los disponibles con Subscription and Support estándar.

    Pase a la acción

    Manténgase al tanto de los nuevos anuncios de lanzamiento de software (eGA) y de las próximas fechas de finalización del soporte básico (BSC) (a veces denominadas sus fechas de fin de soporte).

    Si descubre que hay disponible una versión más reciente (o lanzamiento) de su software o que su software en uso se acerca a la fecha de finalización del soporte base (BSC) (a veces denominada fecha de fin de soporte (EoS)), pase a la acción.

    Su mejor opción es utilizar los beneficios de IBM Software Subscription and Support para descargar una versión o lanzamiento más reciente antes de la fecha de BSC que se avecina. Descubra cómo.

    Si por alguna razón no puede descargar un VRM más reciente antes de que el VRM que está ejecutando alcance su fecha BSC o no hay ningún VRM más nuevo disponible para descargar, póngase en contacto con su representante de renovación, IBM Business Partner preferido o representante de ventas de IBM para explorar una o varias de las siguientes opciones.

    • Soporte extendido de IBM, lo que le da más tiempo para descargar un VRM más reciente.
    • Soporte continuo, que le ofrece hasta 5 años adicionales de cobertura de soporte cuando la última versión o lanzamiento compatible haya alcanzado su fecha BSC.

    Reciba notificaciones

     

      Mujer asiática que trabaja en el sector de la fabricación
      Suscríbase para recibir notificaciones de soporte

      Regístrese para mantenerse informado de las actualizaciones de soporte de productos críticos de IBM con Mis notificaciones.

      Sistema de gestión documental (DMS). Software de automatización para archivar y gestionar eficazmente archivos e información. Internet y servicio para la tecnología de transferencia de datos en la nube
      Vea las novedades y lo que está disponible para descargar

      Suscríbase a anuncios de software. Utilice sus beneficios de S&S para obtener el máximo valor de sus inversiones en software.

      Escritura a mano en una pizarra transparente
      Consulte los productos con las próximas fechas de finalización del soporte básico

      Explore todas las versiones o lanzamientos de su software de IBM que están pasando a soporte extendido o continuo en el segundo semestre de 2025 y el primer semestre de 2026.

