Empiece por conocer sus opciones de soporte de software IBM para software on-premises. Entre ellas se incluyen:
Manténgase al tanto de los nuevos anuncios de lanzamiento de software (eGA) y de las próximas fechas de finalización del soporte básico (BSC) (a veces denominadas sus fechas de fin de soporte).
Si descubre que hay disponible una versión más reciente (o lanzamiento) de su software o que su software en uso se acerca a la fecha de finalización del soporte base (BSC) (a veces denominada fecha de fin de soporte (EoS)), pase a la acción.
Su mejor opción es utilizar los beneficios de IBM Software Subscription and Support para descargar una versión o lanzamiento más reciente antes de la fecha de BSC que se avecina. Descubra cómo.
Si por alguna razón no puede descargar un VRM más reciente antes de que el VRM que está ejecutando alcance su fecha BSC o no hay ningún VRM más nuevo disponible para descargar, póngase en contacto con su representante de renovación, IBM Business Partner preferido o representante de ventas de IBM para explorar una o varias de las siguientes opciones.
Vaya a la página de inicio de IBM Support Product Lifecycle .
Regístrese para mantenerse informado de las actualizaciones de soporte de productos críticos de IBM con Mis notificaciones.
Suscríbase a anuncios de software. Utilice sus beneficios de S&S para obtener el máximo valor de sus inversiones en software.
Explore todas las versiones o lanzamientos de su software de IBM que están pasando a soporte extendido o continuo en el segundo semestre de 2025 y el primer semestre de 2026.