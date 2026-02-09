Consulte las secciones siguientes para saber qué versiones o lanzamientos de su software IBM pasarán a tener Extended Support o Sustained Support en el segundo semestre de 2025 y el primer semestre de 2026.
Como recordatorio: las fechas de fin de soporte están sujetas a cambios, vaya al sitio de IBM Software Support Lifecycle para confirmar.
Producto
VRM
PID
GA
Transición a soporte ampliado/continuado
Anunciar
Número de carta
Servicio elegible
Application Gateway
23.10.0
5900-B5J
24/10/2023
30/9/2025
AD24-2013
Business Automation Workflow
21.0.x
5737-H41
25/6/2021
17/12/2025
AD24-0768
|Advanced Support
Cloud Pak for Data
4.X.X
5737-H76
23/6/2021
31/7/2025
AD24-0691
Cloud Pak for Integration
2023.2.1
5737-I89
16/6/2023
30/9/2025
AD24-0750
Cloud Pak for Multicloud Management
2.x.x
5737-K99
7/8/2020
31/12/2025
AD22-0922
Cloud Pak for Security
1.10.x
5737 -L74
21/6/2022
30/9/2025
AD25-1027
Cloud Pak for Watson AIOps
3.x.x
5737-M96
30/4/2021
30/9/2025
AD24-0729
Cloud Pak System Software
2.3.2
5725-Q52
27/3/2020
30/9/2025
AD24-2021
Cloud Pak System Software
2.3.3
5725-Q52
9/10/2020
30/9/2025
AD24-2021
Cloud Pak System Software Suite
2.3.2
5737-B07
27/3/2020
30/9/2025
AD24-2021
Cloud Pak System Software Suite
2.3.3
5737-B07
9/10/2020
30/9/2025
AD24-2021
Control Desk
7.6.1
5725-E24
4/12/2018
30/9/2025
923-0634
|Support and Subscription (S&S) / Sustained Support / Extended Support
Db2 Base Edition
11.5.x
5737-N20
30/6/2020
30/9/2025
921-090
Db2 Base Edition Extension for Cloud Pak for Data
11.5.x
5900-ACD
28/7/2020
30/9/2025
921-090
DFSORT Versión 1
1.14.x
5740-SM1
25/9/1998
31/10/2025
AD24-0678
Engineering Integration Hub
7.0.2
5725-I05
28/3/2023
30/9/2025
AD24-0598
|Support and Subscription (S&S)/ Extended Support (sin soporte para defectos críticos)
Engineering Lifecycle Management Base
7.0.2
5725-F21
11/12/2020
30/9/2025
AD24-0598
|Advanced Support / Support and Subscription (S&S)/ Extended Support (sin soporte para defectos críticos)
Engineering Lifecycle Management Suite
7.0.2
5737-N84
5/2/2021
30/9/2025
AD24-0598
|Advanced Support / Support and Subscription (S&S)/ Extended Support (sin soporte para defectos críticos)
Engineering Lifecycle Optimization - Engineering Insights
7.0.2
5725-H85
11/12/2020
30/9/2025
AD24-0598
|Advanced Support / Support and Subscription (S&S)/ Extended Support (sin soporte para defectos críticos)
Engineering Lifecycle Optimization - Publishing
7.0.2
5724-X79
11/12/2020
30/9/2025
AD24-0598
|Advanced Support / Support and Subscription (S&S)/ Extended Support (sin soporte para defectos críticos)
Engineering Requirements Management DOORS Next
7.0.2
5724-W87
11/12/2020
30/9/2025
AD24-0598
|Advanced Support / Support and Subscription (S&S)/ Extended Support (sin soporte para defectos críticos)
Engineering Systems Design Rhapsody
9.0.2
5724-X70
23/3/2023
30/9/2025
AD24-0598
|Advanced Support / Support and Subscription (S&S)/ Extended Support (sin soporte para defectos críticos)
Engineering Test Management
7.0.2
5724-V10
11/12/2020
30/9/2025
AD24-0598
|Advanced Support / Support and Subscription (S&S)/ Extended Support (sin soporte para defectos críticos)
Engineering Workflow Management
7.0.2
5724-V04
11/12/2020
30/9/2025
AD24-0598
|Advanced Support / Support and Subscription (S&S)/ Extended Support (sin soporte para defectos críticos)
Event Automation
1.0.X
5900-AXM
29/6/2023
30/9/2025
AD24-0750
Financial Transaction Manager for High Value Payments
3.2.x
5737-M74
26/6/2020
30/9/2025
AD24-0558
HTTP Server for WebSphere Application Server Hypervisor Edition on Red Hat Enterprise Linux Server
8.5.x
5725-C04
15/6/2012
30/9/2025
AD23-0720
InfoSphere Change Data Delivery for Information Server
11.3.3
5724-U70
10/4/2015
30/9/2025
AD24-2090
|Soporte ampliado
InfoSphere Data Replication
11.3.3
5725-E30
10/4/2015
30/9/2025
AD24-2090
|Soporte ampliado
InfoSphere Guardium Data Encryption for DB2 and IMS Databases
1.2.x
5655-P03
25/2/2011
30/9/2025
223-0428
Integration Designer
21.0.x
5725-C97
25/6/2021
17/12/2025
AD24-0768
|Advanced Support
Knowledge Accelerators
1.0.x
5737-N08
13/8/2020
30/9/2025
222-367
MANTA Automated Data Lineage for Cloud Pak for Data
4.5.x
5900-AQ9
29/6/2022
31/7/2025
AD24-0691
Maximo Anywhere
7.6.4
5725-M39
28/2/2020
30/9/2025
922-024
|Support and Subscription (S&S) / Sustained Support / Extended Support
Maximo Asset Configuration Manager
7.6.7
5724-U28
10/8/2018
30/9/2025
922-024
|Support and Subscription (S&S) / Sustained Support / Extended Support
Maximo Asset Management
7.6.1.x
5724-U18
27/7/2018
30/9/2025
922-024
|Advanced Support/ Support and Subscription (S&S) / Sustained Support / Extended Support
Maximo Calibration
7.6.1
5724-U33
21/7/2020
30/9/2025
922-024
|Support and Subscription (S&S) / Sustained Support / Extended Support
Maximo Civil Infastructure
7.6.x
5737-M60
13/3/2020
30/9/2025
923-017
|Support and Subscription (S&S) / Sustained Support / Extended Support
Maximo Enterprise Adapter
7.6.1.x
5724-T00
24/7/2018
30/9/2025
923-017
|Support and Subscription (S&S) / Sustained Support / Extended Support
Maximo for Aviation
7.6.7-7.6.8
5725-U87
10/8/2018
30/9/2025
923-017
|Advanced Support/ Support and Subscription (S&S) / Sustained Support / Extended Support
Maximo for Life Sciences
7.6.1.x
5724-U23
24/7/2020
30/9/2025
922-024
|Support and Subscription (S&S) / Sustained Support / Extended Support
Maximo for Nuclear Power
7.6.1
5724-U19
17/11/2017
30/9/2025
922-024
|Support and Subscription (S&S) / Sustained Support / Extended Support
Maximo for Nuclear Power
7.6.2
5724-U19
17/11/2017
30/9/2025
922-024
|Support and Subscription (S&S) / Sustained Support / Extended Support
Maximo for Oil and Gas
7.6.1.x
5724-U20
18/10/2016
30/9/2025
922-024
|Support and Subscription (S&S) / Sustained Support / Extended Support
Maximo for Oil and Gas
7.6.2.x
5724-U20
17/11/2020
30/9/2025
922-024
|Support and Subscription (S&S) / Sustained Support / Extended Support
Maximo for Transportation
7.6.2.x
5724-U21
8/12/2015
30/9/2025
922-024
|Support and Subscription (S&S) / Sustained Support / Extended Support
Maximo for Utilities
7.6.1.x
5724-U22
21/7/2020
30/9/2025
922-024
|Support and Subscription (S&S) / Sustained Support / Extended Support
Maximo Spatial Asset Management
7.6.1
5724-U36
24/7/2020
30/9/2025
922-024
|Support and Subscription (S&S) / Sustained Support / Extended Support
MobileFirst Platform Foundation
8.0.x
5725-I43
17/6/2016
30/9/2025
922-058
MongoDB Enterprise Advanced with IBM
6.0.x
5737-H42
3/10/2023
31/7/2025
AD25-0054
MQ
9.2.x
5724-H72
23/7/2020
30/9/2025
AD24-0475
|Advanced Support / Extended Support
MQ Appliance M2002
9.3.x
5737-H47
23/9/2022
30/9/2025
AD24-0750
MQ Appliance M2003
9.3.x
5900-ALJ
8/2/2022
30/9/2025
AD24-0750
Now Factory Sourceworks
5.7.x
5725-Q79
23/8/2016
31/12/2025
AD22-0520
Now Factory Sourceworks
5.8.x
5725-Q79
16/12/2016
31/12/2025
AD22-0520
Planning Analytics Advanced
2.0.9
5737-C24
16/12/2019
31/10/2025
AD24-0080
Planning Analytics Cartridge for Cloud Pak for Data
2.0.x
5900-AC5
28/7/2020
31/10/2025
AD25-0133
|Advanced Support / Extended Support
Planning Analytics Cartridge for Cloud Pak for Data
4.X.X
5900-AC5
23/6/2021
31/7/2025
AD24-0691
Planning Analytics Cartridge for Cloud Pak for Data
3.5.x
5900-AC5
20/11/2020
31/10/2025
AD25-0133
|Advanced Support / Extended Support
Planning Analytics Express
2.0.9
5724-Y13
16/12/2019
31/10/2025
AD25-0080
Planning Analytics Local
2.0.9
5737-B03
16/12/2019
31/10/2025
AD25-0080
Planning Analytics Modernization
2.0.x
5900-AC6
28/7/2020
31/10/2025
AD25-0133
|Advanced Support / Extended Support
Planning Analytics Modernization
4.X.X
5900-AC6
23/6/2021
31/10/2025
AD25-0133
|Advanced Support / Extended Support
QRadar 1901 Appliance
7.x.x
5737-D35
25/4/2017
31/12/2025
QRadar Incident Forensics G3 Appliance
7.x.x
5737-C41
20/1/2017
30/9/2025
920-045
QRadar Network Insights
7.x.x
5737-B26
9/12/2016
31/12/2025
QRadar Network Insights Appliance 1910
7.x.x
5737-F05
12/3/2019
30/9/2025
920-045
QRadar Network Packet Capture
7.x.x
5737-B28
21/10/2016
31/12/2025
QRadar xx05 G3 Appliance
7.x.x
5737-C42
10/3/2017
31/12/2025
QRadar XX29 Appliance
7.x.x
5737-C39
20/1/2017
31/12/2025
QRadar xx48 Appliance
7.x.x
5737-B27
21/10/2016
31/12/2025
Rational DOORS
9.6.x
5724-X82
2/6/2014
30/9/2025
923-0634
|Support and Subscription (S&S)
Robotic Process Automation with Automation Anywhere
19.x.x
5737-E81
22/01/2020
30/9/2025
923-024
Safer Payments
6.4.x
5725-Z82
11/2/2022
30/9/2025
AD24-2075
|Advanced Support / Extended Support
Security Access Manager Appliance
9.0.2
5737-F02
12/8/2017
30/9/2025
922-109
Security Directory Suite
8.0.x
5725-Y17
11/1/2016
30/9/2025
923-017
Security Guardium Data Protection for NAS
12.0.x
5737-H30
26/9/2023
30/9/2025
AD24-2199
Security QRadar Suite Software
1.10.x
5900-AQF
24/10/2023
30/9/2025
AD25-1026
Security Verify Access Appliance
10.0.x
5737-F02
12/6/2020
30/9/2025
922-109
Security Verify Privilege Manager
11.4.3
5900-B7X
19/3/2024
12/11/2025
AD24-2236
Security Verify Privilege Manager
12.0.0
5900-B7X
25/6/2024
12/11/2025
AD24-2236
Security Verify Privilege Manager
12.0.1
5900-B7X
25/7/2024
12/11/2025
AD24-2236
Security Verify Privilege Manager
12.0.2
5900-B7X
22/11/2024
22/11/2025
AD24-2219
Security Verify Privilege Vault
11.6.4
5900-B7W
2/2/2024
12/11/2025
AD24-2236
Security Verify Privilege Vault
11.6.25
5900-B7W
18/3/2024
12/11/2025
AD24-2236
Security Verify Privilege Vault
11.7.1
5900-B7W
7/5/2024
12/11/2025
AD24-2236
Security Verify Privilege Vault
11.6.26
5900-B7W
16/4/2024
12/11/2025
AD24-2236
Security Verify Privilege Vault
11.7.2
5900-B7W
11/6/2024
12/11/2025
AD24-2236
Security Verify Privilege Vault
11.7.16
5900-B7W
25/7/2024
12/11/2025
AD24-2236
Security Verify Privilege Vault
11.7.31
5900-B7W
22/10/2024
22/10/2025
AD24-2120
Semeru Runtime Certified Edition for z/OS
11
5655-DGJ
19/11/2021
30/11/2025
AD24-0640
Spectrum Scale Advanced Edition
5.1.x
5737-F35
11/6/2020
30/9/2025
AD24-0800
|Support and Subscription (S&S)
Spectrum Scale Data Access Edition
5.1.x
5737-I39
11/6/2020
30/9/2025
AD24-0800
|Support and Subscription (S&S)
Spectrum Scale Data Management Edition
5.1.x
5737-F34
11/6/2020
30/9/2025
AD24-0800
|Support and Subscription (S&S)
Spectrum Scale Data Management Edition
5.1.0 - 5.1.7
5737-F34
11/6/2020
30/9/2025
AD24-0800
|Support and Subscription (S&S)/ Extended Support
Spectrum Scale Erasure Code Edition
5.1.x
5737-J34
11/6/2020
30/9/2025
AD24-0800
|Support and Subscription (S&S)
Spectrum Scale Standard Edition
5.1.x
5737-F33
11/6/2020
30/9/2025
AD24-0800
|Support and Subscription (S&S)
SPSS Amos
26.0.0
5725-A60
9/4/2019
30/9/2025
AD24-2099
|Soporte ampliado
SPSS Statistics
26.0.x
5725-A54
9/4/2019
30/9/2025
AD24-2099
|Soporte ampliado
SPSS Statistics Server
26.0.x
5725-A56
9/4/2019
30/9/2025
AD24-2099
|Soporte ampliado
Sterling Connect:Direct for Microsoft Windows
6.2.X
5725-C99
10/9/2021
31/12/2025
AD24-2334
|Soporte ampliado
Sterling Connect:Direct for UNIX
6.2.X
5725-C99
10/9/2021
31/12/2025
AD24-2334
|Soporte ampliado
Sterling Transformation Extender Pack for Financial Payments
10.1.X
5724-T79
13/11/2020
30/9/2025
AD24-2279
|Sustained Support / Extended Support
Sterling Transformation Extender Pack for Financial Payments
10.2.0
5724-T79
24/9/2021
30/9/2025
AD24-2279
|Sustained Support / Extended Support
Sterling Transformation Extender Pack for Healthcare
10.1.X
5724-T77
13/11/2020
30/9/2025
AD24-2279
|Sustained Support / Extended Support
Sterling Transformation Extender Pack for Healthcare
10.2.0
5724-T77
9/11/2021
30/9/2025
AD24-2279
|Sustained Support / Extended Support
Sterling Transformation Extender Pack for SAP Applications
10.1.X
5724-Q68
13/11/2020
30/9/2025
AD24-2279
|Sustained Support / Extended Support
Sterling Transformation Extender Pack for SAP Applications
10.2.0
5724-Q68
9/11/2021
30/9/2025
AD24-2279
|Sustained Support / Extended Support
Sterling Transformation Extender Pack for Supply Chain EDI
10.1.X
5724-T78
13/11/2020
30/9/2025
AD24-2279
|Sustained Support / Extended Support
Sterling Transformation Extender Pack for Supply Chain EDI
10.2.0
5724-T78
9/11/2021
30/9/2025
AD24-2279
|Sustained Support / Extended Support
Storage Ceph Premium Edition
6.1.0
5900-AVA
18/8/2023
30/9/2025
AD24-0803
|Advanced Support / Extended Support
Storage Ceph Pro Edition
6.1.0
5900-AXK
18/8/2023
30/9/2025
AD24-0803
|Advanced Support / Extended Support
TRIRIGA Application Platform
4.1.x
5725-F26
3/6/2022
31/10/2025
AD24-2149
TRIRIGA Application Platform
4.2.x
5725-F26
26/8/2022
31/10/2025
AD24-2149
|Advanced Support/ Support and Subscription (S&S)
TRIRIGA Application Platform
4.3.X
5725-F26
28/10/2022
31/10/2025
AD24-2149
|Advanced Support/ Support and Subscription (S&S)
TRIRIGA Application Platform
4.4.X
5725-F26
10/3/2023
31/10/2025
AD24-2149
|Advanced Support/ Support and Subscription (S&S)
TRIRIGA Application Suite
11.1.x
5900-AHQ
3/6/2022
31/10/2025
AD24-2149
|Advanced Support/ Support and Subscription (S&S) / Extended Support
TRIRIGA Application Suite
11.2.X
5900-AHQ
26/8/2022
31/10/2025
AD24-2149
|Advanced Support/ Support and Subscription (S&S) / Extended Support
TRIRIGA Application Suite
11.3.X
5900-AHQ
28/10/2022
31/10/2025
AD24-2149
|Advanced Support/ Support and Subscription (S&S) / Extended Support
TRIRIGA CAD Integrator/Publisher
13.1.x
5725-F45
3/6/2022
31/10/2025
AD24-2149
|Advanced Support/ Support and Subscription (S&S)
TRIRIGA CAD Integrator/Publisher
13.2.x
5725-F45
26/8/2022
31/10/2025
AD24-2149
|Advanced Support/ Support and Subscription (S&S)
TRIRIGA CAD Integrator/Publisher
13.3.X
5725-F45
28/10/2022
31/10/2025
AD24-2149
|Advanced Support/ Support and Subscription (S&S)
TRIRIGA CAD Integrator/Publisher
13.4.X
5725-F45
10/3/2023
31/10/2025
AD24-2149
|Advanced Support/ Support and Subscription (S&S)
TRIRIGA Portfolio Data Manager
11.1.x
5725-F25
3/6/2022
31/10/2025
AD24-2149
|Advanced Support/ Support and Subscription (S&S) / Extended Support
TRIRIGA Portfolio Data Manager
11.2.x
5725-F25
26/8/2022
31/10/2025
AD24-2149
|Advanced Support/ Support and Subscription (S&S) / Extended Support
TRIRIGA Portfolio Data Manager
11.3.X
5725-F25
28/10/2022
31/10/2025
AD24-2149
|Advanced Support/ Support and Subscription (S&S) / Extended Support
UrbanCode Deploy
7.2.x
5725-M54
25/6/2021
30/9/2025
AD24-2011
|Soporte ampliado
Watson AIOps
2.1.x
5737-M96
19/3/2021
30/9/2025
AD24-0729
Watson AIOps for Cloud Pak for Data
2.0.x
5737-M96
20/9/2020
30/9/2025
AD24-0729
WebSphere Application Server Hypervisor Edition Intelligent Management Pack
8.0.x
5725-A27
16/12/2011
30/9/2025
AD23-0720
Workload Automation
9.5.x
5725-G80
15/3/2019
30/9/2025
AD24-2054
|Extended Support (sin soporte para defectos críticos)
Workload Scheduler
9.5.x
5698-WSH
15/3/2019
30/9/2025
AD24-2054
|Extended Support (sin soporte para defectos críticos)
App Connect Profesional on Cloud
SaaS
5737-B81
30/9/2016
31/3/2026
AD24-2176
Aspera Streaming
3.9.x
5737-F68
28/6/2019
30/4/2026
923-0611
Aspera Streaming for Video
3.8.x
5737-F68
10/11/2017
30/4/2026
923-0611
Automation Decision Services
23.0.x
5900-AUD
23/06/2023
30/4/2026
AD24-0768
|Advanced Support / Extended Support
Business Automation Insights
23.0.x
5900-B75
15/12/2023
30/4/2026
AD24-0782
|Advanced Support / Extended Support
Business Automation Manager Open Editions
8.x
5900-AR4
22/7/2022
30/4/2026
AD24-0312
|Advanced Support / Extended Support
Business Automation Workflow
23.0.x
5737-H41
23/06/2023
30/4/2026
AD24-0768
|Advanced Support / Extended Support
Business Automation Workflow Enterprise Service Bus
23.0.x
5737-E82
23/06/2023
30/4/2026
AD24-0768
|Advanced Support / Extended Support
CICS TX Standard
11.1.0
5900-ALU
25/2/2022
30/4/2026
AD24-0467
Cloud Pak for Business Automation
23.0.x
5737-I23
23/06/2023
30/4/2026
AD24-0768
|Advanced Support / Extended Support
Cloud Pak for Integration
2023.4.1
5737-I89
13/12/2023
30/4/2026
AD24-0750
|Advanced Support
Cognos Analytics
11.2.x
5724-W12
18/5/2021
30/4/2026
AD25-0133
|Advanced Support / Extended Support
Cognos Analytics Cartridge for Cloud Pak for Data
11.2.X
5900-ABL
29/6/2022
30/4/2026
AD25-0133
|Advanced Support / Extended Support
Cognos Analytics Modernization
11.2.X
5900-ABM
30/11/2022
30/4/2026
AD25-0133
|Advanced Support / Extended Support
Cognos Controller
11.0.X
5724-W24
17/3/2023
30/4/2026
AD25-0993
|Soporte ampliado
Cognos Integration Server
10.2.3
5725-L44
24/10/2017
30/4/2026
AD24-0539
Cognos PowerPlay
11.0.x
5724-W68
29/8/2017
30/4/2026
AD25-0133
|Advanced Support / Extended Support
Cognos PowerPlay
11.2.X
5724-W68
16/12/2022
30/4/2026
AD25-0133
|Advanced Support / Extended Support
DFSORT/VSE Versión 3
3.4.0
5746-SM3
29/5/1998
28/2/2026
AD25-071
Guardium Data Protection
11.5.x
5725-I12
16/9/2022
30/4/2026
AD24-2199
|Advanced Support / Extended Support
Informix Advanced Developer Edition
12.10.0
5725-D14
12/9/2014
30/4/2026
AD25-1047
|Soporte ampliado
Informix Client Software Development Kit
4.10.x
5724-C23
26/3/2013
30/4/2026
AD25-1047
|Soporte ampliado
Informix Enterprise Edition
12.10.x
5725-A39
26/3/2013
30/4/2026
AD25-1047
|Soporte ampliado
Informix Express Edition
12.10.0
5724-Z04
26/3/2013
30/4/2026
AD25-1047
|Soporte ampliado
Informix Workgroup Edition
12.10.0
5725-A40
26/3/2013
30/4/2026
AD25-1047
|Soporte ampliado
Integration Designer
23.0.x
5725-C97
23/06/2023
30/4/2026
AD24-0768
|Advanced Support / Extended Support
Open Enterprise SDK for Node.js
20.0.x
5655-NOS
17/11/2023
30/4/2026
AD25-0071
Open Enterprise SDK for Python
3.12.x
5655-PYT
17/11/2023
30/4/2026
AD25-0071
OpenPages for Cloud Pak for Data
8.3.x
5737-N71
29/6/2022
30/4/2026
AD25-0133
|Advanced Support / Extended Support
OpenPages Modernization for Cloud Pak for Data
8.3.x
5737-N70
29/6/2022
30/4/2026
AD25-0133
|Advanced Support / Extended Support
PowerVC for Private Cloud
2.1.x
5765-VC2
12/2/2022
30/4/2026
923-0500
QRadar Log Manager Disaster Recovery
7.5.x
5737-C15
11/1/2022
30/4/2026
AD24-0503
|Advanced Support
QRadar Log Manager High Availability
7.5.x
5737-C14
11/1/2022
30/4/2026
AD24-0503
|Advanced Support
Software QRadar Network Packet Capture
7.5.x
5737-B29
11/1/2022
30/4/2026
AD24-0503
|Advanced Support
Safer Payments
6.5.x
5725-Z82
27/1/2023
30/4/2026
AD24-2189
|Advanced Support / Extended Support
Security Guardium Appliances
11.5.x
5737-M13
16/9/2022
30/4/2026
AD24-2199
Security Guardium Appliances
11.5.x
5900-AX7
9/6/2023
30/4/2026
AD24-2199
Security Guardium for archivos
11.5.x
5725-V56
16/9/2022
30/4/2026
AD24-2199
|Advanced Support / Extended Support
Security Guardium Key Lifecycle Manager
4.1.x
5724-T60
12/8/2020
30/4/2026
AD24-2199
|Advanced Support / Extended Support
Security Guardium Key Lifecycle Manager
4.1.x
5641-GKL
12/8/2020
30/4/2026
AD24-2199
|Advanced Support / Extended Support
Security Guardium Key Lifecycle Manager
4.1.x
5641-GKM
12/8/2020
30/4/2026
AD24-2199
|Advanced Support / Extended Support
Security Guardium Package SW
1.10.x
5900-AQE
21/6/2022
30/4/2026
AD24-2199
|Advanced Support / Extended Support
Security QRadar Incident Forensics
7.5.0
5725-Q41
11/1/2022
30/4/2026
AD24-0503
|Advanced Support
Security QRadar Incident Forensics
7.5.x
5725-Q42
11/1/2022
30/4/2026
AD24-0503
|Advanced Support
Security QRadar Log Manager
7.5.x
5737-C13
11/1/2022
30/4/2026
AD24-0503
|Advanced Support
Security Verify Access
10.0.x
5725-V90
12/6/2020
30/4/2026
AD25-0814
SevOne Network Performance Management
6.8
5900-AN1
29/2/2024
28/2/2026
AD24-0684
|Advanced Support / Extended Support
SingleStore Self-Managed with IBM
8.5.x
5900-AON
24/10/2024
1/8/2026
AD24-2294
Sterling B2B Integrator
6.1.X
5725-D06
18/9/2020
30/4/2026
AD25-0879
|Soporte ampliado
Sterling File Gateway
6.1.X
5725-D07
18/9/2020
30/4/2026
AD25-0879
|Soporte ampliado
Sterling Transformation Extender
10.1.x
5724-Q23
13/11/2020
30/4/2026
AD25-0880
|Soporte ampliado
Tivoli Storage Management
6.1.x
5608-E08
14/12/2007
30/4/2026
AD25-0824
XL C/C++ para AIX
16.1.x
5765-J12
14/12/2018
30/4/2026
AD24-0719
XL Fortran para AIX
16.1.x
5725-C74
14/12/2018
30/4/2026
AD24-0719
XL Fortran para AIX
16.1.x
5765-J14
14/12/2018
30/4/2026
AD24-0719
Z and Cloud Modernization Stack
2023.1.1
5900-A8N
4/4/2023
30/4/2026
AD24-0496
Z and Cloud Modernization Stack
2023.2.1
5900-A8N
16/6/2023
30/4/2026
AD24-0496