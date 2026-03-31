Red Hat AI on IBM Cloud

OpenShift AI on IBM Cloud reúne Red Hat OpenShift con MLOps integradas y herramientas de IA generativa. Le ofrece una plataforma coherente basada en Kubernetes para gestionar cargas de trabajo de IA en entornos de nube híbrida.

Capacidades clave:

Infraestructura optimizada para la inferencia y el entrenamiento de la IA

Pipelines integrados para una gestión integral del ciclo de vida del modelo

Opciones de procesamiento compatibles con GPU con autoescalado inteligente

Seguridad, cumplimiento y observabilidad de nivel empresarial

Soporte unificado prestado conjuntamente por IBM y Red Hat

OpenShift AI proporciona una base fiable y segura para las operaciones de IA y la implementación de producción.