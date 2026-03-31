Acelere su estrategia de IA y nube híbrida con una plataforma segura, escalable y abierta creada por IBM y Red Hat.
Escalable. Listo para la IA. Abierta. Flexible.
Red Hat AI on IBM Cloud proporciona una forma coherente y segura de crear, entrenar, personalizar e implementar cargas de trabajo de IA y machine learning en entornos de nube híbrida. El portfolio combina la innovación de código abierto con la infraestructura en la nube de nivel empresarial, ayudando a los equipos de TI a reducir la complejidad operativa y a acelerar la adopción de la IA. Este portfolio está diseñado para organizaciones que necesitan una infraestructura de IA fiable y un proceso más ágil desde el prototipo hasta la producción.
Personalice los modelos con los datos de su propia empresa.
Implemente cargas de trabajo de IA en una plataforma en la nube híbrida consistente.
Escale el entrenamiento y la inferencia con una infraestructura optimizada para GPU.
Aplique la seguridad, el gobierno y el cumplimiento en todos los entornos.
Una plataforma de IA abierta, híbrida y de nivel empresarial. Tres soluciones.
OpenShift AI on IBM Cloud reúne Red Hat OpenShift con MLOps integradas y herramientas de IA generativa. Le ofrece una plataforma coherente basada en Kubernetes para gestionar cargas de trabajo de IA en entornos de nube híbrida.
Capacidades clave:
Infraestructura optimizada para la inferencia y el entrenamiento de la IA
Pipelines integrados para una gestión integral del ciclo de vida del modelo
Opciones de procesamiento compatibles con GPU con autoescalado inteligente
Seguridad, cumplimiento y observabilidad de nivel empresarial
Soporte unificado prestado conjuntamente por IBM y Red Hat
OpenShift AI proporciona una base fiable y segura para las operaciones de IA y la implementación de producción.
Red Hat Enterprise Linux AI (RHEL AI) ofrece un entorno estable para ejecutar y personalizar LLM en ubicaciones de nube, centro de datos y edge. Incluye la familia de modelos de código abierto Granite y las herramientas InstructLab, que ofrecen a los equipos un entorno de desarrollo e implementación de IA listo para usar.
Capacidades clave:
RHEL AI proporciona una base segura y predecible para las cargas de trabajo empresariales de IA.
Red Hat AI InstructLab on IBM Cloud es un servicio totalmente gestionado que le permite personalizar modelos de lenguaje de gran tamaño sin necesidad de un reentrenamiento completo. Utiliza la generación de instrucciones sintéticas para añadir nuevos comportamientos, habilidades y conocimientos del dominio, lo que ayuda a reducir los costes de GPU y a acelerar el desarrollo de modelos.
Capacidades clave de InstructLab:
InstructLab proporciona una manera más rápida de crear modelos de IA que se ajusten a sus necesidades empresariales y a los requisitos de gobierno.
Red Hat AI on IBM Cloud proporciona una base segura, consistente y escalable para mover las cargas de trabajo de IA desde el piloto hasta la producción a través de su nube híbrida.
Las herramientas optimizadas y los flujos de trabajo automatizados ayudan a reducir el tiempo de producción y a simplificar la personalización de modelos.
Una experiencia operativa unificada en la nube y en las instalaciones ayuda a los equipos a implementar y gestionar la IA de manera más fiable.
Los controles integrados apoyan la protección de datos, el gobierno y los requisitos regulatorios para cargas de trabajo sensibles.
El cálculo, el almacenamiento y las redes optimizados para GPU ofrecen el rendimiento necesario para el entrenamiento y la inferencia a escala.
Los datos de alta calidad, los modelos validados y las sólidas opciones de implementación ayudan a mejorar la precisión del sistema y la toma de decisiones.
La infraestructura optimizada y los métodos de personalización de modelos más eficientes ayudan a reducir el uso de recursos y los costes generales.
Los controles de seguridad y privacidad ayudan a cumplir con la normativa.
Desde los servidores y el almacenamiento hasta la orquestación y la gestión del ciclo de vida de los modelos, la plataforma reduce la complejidad y garantiza la coherencia de las operaciones.