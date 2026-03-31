Red Hat AI on IBM Cloud

Acelere su estrategia de IA y nube híbrida con una plataforma segura, escalable y abierta creada por IBM y Red Hat. 

Escalable. Listo para la IA. Abierta. Flexible.

Ver las ofertas de IA de Red Hat Primeros pasos con InstructLab
Ilustración de cuadrados y rectángulos en tonos azules formando un patrón geométrico de dos capas

Soluciones preparadas para la IA de Red Hat e IBM Cloud

Red Hat AI on IBM Cloud proporciona una forma coherente y segura de crear, entrenar, personalizar e implementar cargas de trabajo de IA y machine learning en entornos de nube híbrida. El portfolio combina la innovación de código abierto con la infraestructura en la nube de nivel empresarial, ayudando a los equipos de TI a reducir la complejidad operativa y a acelerar la adopción de la IA. Este portfolio está diseñado para organizaciones que necesitan una infraestructura de IA fiable y un proceso más ágil desde el prototipo hasta la producción.
Personalización

Personalice los modelos con los datos de su propia empresa.
Cargas de trabajo de IA

Implemente cargas de trabajo de IA en una plataforma en la nube híbrida consistente.
Optimizada para GPU

Escale el entrenamiento y la inferencia con una infraestructura optimizada para GPU.
Gobierno

Aplique la seguridad, el gobierno y el cumplimiento en todos los entornos.

Soluciones de Red Hat AI on IBM Cloud

Una plataforma de IA abierta, híbrida y de nivel empresarial. Tres soluciones.

 Profundice en nuestro resumen de la solución Red Hat IA en IBM Cloud

Construya, implemente y gestione aplicaciones de IA a escala

OpenShift AI on IBM Cloud reúne Red Hat OpenShift con MLOps integradas y herramientas de IA generativa. Le ofrece una plataforma coherente basada en Kubernetes para gestionar cargas de trabajo de IA en entornos de nube híbrida.

Capacidades clave:

  • Infraestructura optimizada para la inferencia y el entrenamiento de la IA

  • Pipelines integrados para una gestión integral del ciclo de vida del modelo

  • Opciones de procesamiento compatibles con GPU con autoescalado inteligente

  • Seguridad, cumplimiento y observabilidad de nivel empresarial

  • Soporte unificado prestado conjuntamente por IBM y Red Hat

OpenShift AI proporciona una base fiable y segura para las operaciones de IA y la implementación de producción.

Un sistema operativo seguro y de alto rendimiento para cargas de trabajo de IA

Red Hat Enterprise Linux AI (RHEL AI) ofrece un entorno estable para ejecutar y personalizar LLM en ubicaciones de nube, centro de datos y edge. Incluye la familia de modelos de código abierto Granite y las herramientas InstructLab, que ofrecen a los equipos un entorno de desarrollo e implementación de IA listo para usar.

Capacidades clave:

  • Seguridad empresarial y gestión del ciclo de vida
  • Soporte optimizado para GPU y aceleradores de IA
  • Implementaciones portátiles en la nube híbrida
  • Operaciones coherentes alineadas con los procesos RHEL estándar

RHEL AI proporciona una base segura y predecible para las cargas de trabajo empresariales de IA.

Logos de IBM y Red Hat

Personalice los modelos de IA empresarial con un servicio gestionado

Red Hat AI InstructLab on IBM Cloud es un servicio totalmente gestionado que le permite personalizar modelos de lenguaje de gran tamaño sin necesidad de un reentrenamiento completo. Utiliza la generación de instrucciones sintéticas para añadir nuevos comportamientos, habilidades y conocimientos del dominio, lo que ayuda a reducir los costes de GPU y a acelerar el desarrollo de modelos.

Capacidades clave de InstructLab:

  • Personalización de modelos con datos empresariales
  • Menores requisitos de infraestructura que el fine-tuning tradicional
  • Entorno seguro de IBM Cloud para la protección de datos
  • Flujos de trabajo estandarizados en todos los equipos

InstructLab proporciona una manera más rápida de crear modelos de IA que se ajusten a sus necesidades empresariales y a los requisitos de gobierno.

¿Por qué usar Red Hat AI on IBM Cloud?

Red Hat AI on IBM Cloud proporciona una base segura, consistente y escalable para mover las cargas de trabajo de IA desde el piloto hasta la producción a través de su nube híbrida.
Adopción acelerada de la IA

Las herramientas optimizadas y los flujos de trabajo automatizados ayudan a reducir el tiempo de producción y a simplificar la personalización de modelos.

 Consistencia de la nube híbrida

Una experiencia operativa unificada en la nube y en las instalaciones ayuda a los equipos a implementar y gestionar la IA de manera más fiable.

 Seguridad empresarial y cumplimiento

Los controles integrados apoyan la protección de datos, el gobierno y los requisitos regulatorios para cargas de trabajo sensibles.

 Infraestructura de IA escalable

El cálculo, el almacenamiento y las redes optimizados para GPU ofrecen el rendimiento necesario para el entrenamiento y la inferencia a escala.

 IA fiable y precisa

Los datos de alta calidad, los modelos validados y las sólidas opciones de implementación ayudan a mejorar la precisión del sistema y la toma de decisiones.

 Reduzca los costes operativos

La infraestructura optimizada y los métodos de personalización de modelos más eficientes ayudan a reducir el uso de recursos y los costes generales.

 Diseñado para la protección

Los controles de seguridad y privacidad ayudan a cumplir con la normativa.

 Plataforma de IA integral

Desde los servidores y el almacenamiento hasta la orquestación y la gestión del ciclo de vida de los modelos, la plataforma reduce la complejidad y garantiza la coherencia de las operaciones.

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