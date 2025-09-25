Optimización de decisiones

Transforme la toma de decisiones empresariales con potentes soluciones de optimización
Tutorial de inicio rápido
¿Por qué la optimización de decisiones?

IBM® Decision Optimization representa una familia de software de optimización que ofrece capacidades de analítica prescriptiva para ayudarle a tomar mejores decisiones y ofrecer mejores resultados empresariales.

Obtenga una flexibilidad de despliegue adicional ejecutando estos productos en IBM® Cloud Pak for Data, una plataforma de datos e IA en contenedores que le permite crear y ejecutar modelos de optimización en cualquier lugar, en la nube o en las instalaciones.

Productos destacados IBM® ILOG® CPLEX® Optimization Studio

Acelere el modelado de optimización utilizando un entorno de desarrollo integrado, potentes solucionadores de optimización y soporte para múltiples enfoques de modelado de optimización.

 Más información IBM® Decision Optimization for IBM® watsonx Studio

Combine la optimización y el aprendizaje automático en un entorno unificado que le proporcione capacidades de modelado de optimización con IA.

 Más información IBM Decision Optimization Center

Cree e implemente aplicaciones integrales de apoyo a la toma de decisiones mediante una interfaz gráfica de usuario, herramientas de colaboración, análisis "hipotéticos", soporte de modelos de datos de aplicaciones y opciones de arquitectura de despliegue flexibles.

 Más información IBM® CPLEX Optimizer for IBM® z/OS

Utilice el motor IBM® CPLEX Optimizer en IBM® z/OS para resolver modelos de programación matemática como MIP/MIQCP con la API de C y C++ para el modelado.

 Más información

Caso práctico

Historias de éxito de clientes 
Costes reducidos de fabricación, depósito y distribución
ÇimSA utilizó el software de optimización de IBM para ejecutar escenarios hipotéticos complejos rápidamente, optimizando las decisiones comerciales para mejorar el servicio al cliente y reducir los costos.
Acelere el proceso de fabricación con análisis prescriptivos
Lea cómo los modelos de optimización de decisiones ayudan a reducir el proceso de mezcla de arcilla de días a segundos.
FleetPride acelera el inventario, aumenta los ingresos
Al transformar la gestión de su cadena de suministro con análisis, FleetPride avanza más rápido y gasta menos.
Recursos Pedir ayuda a otros usuarios
Obtenga respuestas de expertos de todo el mundo uniéndose a la comunidad de optimización de decisiones.
Validación técnica de ESG
Prediga y optimice con IBM® Decision Optimization para IBM® watsonx Studio e IBM® Cloud Pak for Data.
IBM ILOG CPLEX Optimization Studio
Explore mejores procesos de toma de decisiones, como la planificación operativa, estratégica y la programación.
Mejores formas de tomar decisiones más inteligentes
Aproveche las capacidades de optimización de decisiones dentro de IBM® watsonx Studio.
Introducción a la optimización de decisiones en IBM® Cloud Pak for Data
Descubra cómo puede utilizar la optimización de decisiones en IBM® Cloud Pak for Data, incluida la configuración de un entorno para nuevos usuarios.
Boletín de soporte para IBM® Decision Optimization
Revise los documentos más populares de IBM® Decision Optimization para responder a sus preguntas relacionadas con la optimización de decisiones.
De el siguiente paso

Comience con un tutorial de inicio rápido para ver cómo puede crear y ejecutar modelos de optimización de decisiones o reservar una reunión con un experto de IBM para analizar cómo el software de optimización puede ayudar a ofrecer mejores resultados empresariales.