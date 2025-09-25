IBM® Decision Optimization representa una familia de software de optimización que ofrece capacidades de analítica prescriptiva para ayudarle a tomar mejores decisiones y ofrecer mejores resultados empresariales.
Obtenga una flexibilidad de despliegue adicional ejecutando estos productos en IBM® Cloud Pak for Data, una plataforma de datos e IA en contenedores que le permite crear y ejecutar modelos de optimización en cualquier lugar, en la nube o en las instalaciones.
Acelere el modelado de optimización utilizando un entorno de desarrollo integrado, potentes solucionadores de optimización y soporte para múltiples enfoques de modelado de optimización.
Combine la optimización y el aprendizaje automático en un entorno unificado que le proporcione capacidades de modelado de optimización con IA.
Cree e implemente aplicaciones integrales de apoyo a la toma de decisiones mediante una interfaz gráfica de usuario, herramientas de colaboración, análisis "hipotéticos", soporte de modelos de datos de aplicaciones y opciones de arquitectura de despliegue flexibles.
Utilice el motor IBM® CPLEX Optimizer en IBM® z/OS para resolver modelos de programación matemática como MIP/MIQCP con la API de C y C++ para el modelado.
Simplifique las decisiones complejas con el software de inteligencia de decisiones para la prestación precisa y oportuna de servicios financieros. Descubra cómo la analítica prescriptiva ayuda a ofrecer mejores servicios financieros.
Ayude a prepararse para circunstancias imprevistas con mayor precisión. Acorte el tiempo de viaje general y mejore la experiencia del cliente mediante la optimización de rutas.
Reduzca la incertidumbre cuando se satisfaga con condiciones de producción en constante cambio. Optimice los resultados y prepárese mejor para el futuro utilizando análisis de decisiones.
Lea cómo un cliente de IBM utilizó la optimización de decisiones para optimizar los procesos minoristas.
Ayuda a reducir los costes utilizando técnicas prescriptivas para evaluar millones de escenarios "hipotéticos" para evaluar el impacto. Obtenga orientación para tomar mejores decisiones para los pacientes.
Utilice técnicas de análisis prescriptivo y aprendizaje automático para mejorar la planificación y programación de recursos. Actúe para ayudar a reducir o eliminar las sanciones e impulsar mejores resultados comerciales con la utilización de redes inteligentes.
Comience con un tutorial de inicio rápido para ver cómo puede crear y ejecutar modelos de optimización de decisiones o reservar una reunión con un experto de IBM para analizar cómo el software de optimización puede ayudar a ofrecer mejores resultados empresariales.