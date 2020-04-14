Tres formas en que la analítica prescriptiva ayuda a ofrecer mejores servicios financieros

Como cualquier ejecutivo de servicios financieros sabe, mejorar los resultados empresariales con decisiones precisas y oportunas es mucho más difícil de lo que parece. Hay una multitud de factores que pueden impedir alcanzar la combinación óptima de ahorro de costes, mitigación de riesgos, rentabilidad y satisfacción del cliente, entre ellos la velocidad de los avances tecnológicos, la entrada de nuevos competidores en el mercado y los requisitos normativos en constante cambio.
Incluso si ha mejorado sus decisiones empresariales con análisis predictivo, es posible que no esté teniendo en cuenta todos los riesgos e incertidumbres presentes en el panorama financiero actual. Por ejemplo, es posible que no esté considerando cómo la emisión de demasiadas líneas de crédito o la subvaloración de los préstamos pueden afectar a otras áreas de su negocio, como su departamento de cobros.
Por eso, tanto las empresas tradicionales como las startups fintech están recurriendo a la tecnología de optimización de decisiones para maximizar las oportunidades y minimizar los riesgos. El software de optimización de decisiones ofrece capacidades de analítica prescriptiva mediante algoritmos matemáticos complejos y técnicas de IA para recomendar planes de acción óptimos. Puede optimizar las compensaciones entre los objetivos empresariales (como reducir los costes del servicio de atención al cliente o mejorar su satisfacción) y determinar el mejor curso de acción en cada situación.
Boletín del sector
Manténgase al día sobre las tendencias más importantes e intrigantes del sector en materia de IA, automatización, datos y mucho más con el boletín Think. Consulte la Declaración de privacidad de IBM.
Su suscripción se enviará en inglés. Encontrará un enlace para darse de baja en cada boletín. Puede gestionar sus suscripciones o darse de baja aquí. Consulte nuestra Declaración de privacidad de IBM para obtener más información.
La optimización de decisiones es ideal para las organizaciones financieras que se enfrentan al reto de tomar decisiones empresariales de forma más rápida y eficientes, a la vez que las alinean con objetivos empresariales como la reducción de costes, el aumento de la rentabilidad y la satisfacción del cliente. Esta tecnología puede descubrir nuevas formas de impulsar los beneficios y la orientación al cliente, a la vez que sigue proporcionando nuevos conocimientos que pueden amplificar los resultados incluso después de haber alcanzado el retorno de la inversión (ROI) inicial.
Consideremos estos ejemplos reales en tres de los tipos de aplicaciones más comunes:
Muchas empresas buscan reducir los costes operativos y mejorar la velocidad y la seguridad del procesamiento. Este suele ser el caso de las empresas de exchange o las bolsas financieras, donde el mantenimiento tanto de la transparencia como de la confidencialidad durante el proceso de compensación y liquidación debe equilibrarse con los requisitos normativos. La optimización de decisiones ofrece innovación técnica y de infraestructura que puede reducir o incluso eliminar la intervención humana donde ralentizaría o anularía el valor de la decisión.
Valor en riesgo condicional (CVaR): una empresa de servicios financieros global con activos por valor de más de 1,4 billones de dólares estadounidenses necesitaba cumplir las normas de las pruebas de resistencia de la Reserva Federal para demostrar su capacidad de mantenerse estable a lo largo de diversas fluctuaciones económicas y obtener la aprobación para aumentar los dividendos. Mediante la creación de una simulación para las pruebas de resistencia utilizando la optimización de decisiones, el banco cumplió las normas.
Optimización de garantías: un gran banco europeo ha reducido los costes de sus clientes y ha aumentado su negocio mediante la optimización de la gestión de garantías basada en analítica prescriptiva, logrando un ahorro de 5,3 puntos básicos por encima de las buenas prácticas “más baratas de entregar”.
Los clientes bancarios de hoy en día están más informados y son más móviles que nunca. Tienen una gran cantidad de opciones y compran con cuidado los productos bancarios, incluyendo cuentas corrientes y de ahorro, préstamos y productos de inversión. Estos clientes esperan que sus datos se conviertan en consejos y beneficios personalizados, adaptados a sus objetivos financieros y necesidades personales.
Ventas: un gran banco español con más de 90 millones de clientes en todo el mundo utiliza la optimización de decisiones para mejorar la atención al cliente e impulsar las ventas. Al filtrar varios millones de oportunidades de venta y seleccionar solo las que probablemente den lugar a nuevas ventas, el banco puede optimizar su red de ventas sin poner en riesgo las relaciones con el cliente. Los resultados son una mayor satisfacción del cliente y un mayor ROI del banco.
Los bancos pueden enfrentarse al reto de desarrollar nuevos productos y soluciones que satisfagan las necesidades financieras inmediatas de los clientes. En un entorno competitivo en el que las empresas de tecnología financiera están ganando terreno, la optimización de decisiones ofrece la velocidad y la innovación que las empresas necesitan para diferenciar sus negocios.
Configuración de préstamos: un banco minorista quería mejorar la eficacia de la tramitación de préstamos y encontrar una mejor combinación de préstamos para satisfacer la demanda de los clientes. La aplicación de una solución de optimización de decisiones le permitió aumentar el tamaño medio de los préstamos en un 15 %, reducir el tiempo de financiación de 21 a 8 días, reducir los costes de suscripción en un 78 % y multiplicar por cuatro el volumen mensual de préstamos.
Precios de los derivados: una solución basada en la optimización determina rápidamente las operaciones con derivados a medio y corto plazo e identifica las coberturas de menor coste y los riesgos no cubiertos, lo que reduce el precio de las operaciones y el tiempo de decisión en un 83 % y cuantifica el coste de los riesgos.
Todas estas soluciones tienen una cosa en común: se crearon utilizando IBM® Decision Optimization, ue pone al alcance de todos una potente tecnología de optimización para el uso diario en los negocios.
A medida que las entidades financieras avanzan en la transformación de su inteligencia en acción, la optimización matemática se está convirtiendo en una herramienta imprescindible para la planificación estratégica y operativa. Los gestores de portfolios y otros profesionales bancarios pueden utilizar la tecnología de IBM para explorar escenarios en una fracción del tiempo, acelerando las decisiones y mejorando los resultados.
Vea la infografía para obtener más información sobre el ROI de IBM Decision Optimization y explore cómo los equipos de ciencia de datos pueden aprovechar el poder de la analítica prescriptiva mediante la optimización.
Supere las barreras y avance con valentía y convicción en la era de la IA generativa.
Ofrezca a su entidad financiera un servicio de atención al cliente que impulse la productividad y el crecimiento con IBM watsonx assistant.
Descubra cómo los ejecutivos del sector bancario están evaluando y gestionando los riesgos que conlleva el rápido escalado de la IA generativa.
IBM Financial Services Consulting ayuda a los clientes a modernizar los servicios bancarios y de pagos básicos y a construir bases digitales resilientes que resistan las interrupciones.
IBM Cloud for Financial Services protege los datos confidenciales y las cargas de trabajo de IA con seguridad y controles integrados informados por el sector.
IBM Engineering Lifecycle Management acelera la entrega de productos para respaldar la transformación digital y la preparación normativa en los servicios financieros.