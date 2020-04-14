Tres formas en que la analítica prescriptiva ayuda a ofrecer mejores servicios financieros

Como cualquier ejecutivo de servicios financieros sabe, mejorar los resultados empresariales con decisiones precisas y oportunas es mucho más difícil de lo que parece. Hay una multitud de factores que pueden impedir alcanzar la combinación óptima de ahorro de costes, mitigación de riesgos, rentabilidad y satisfacción del cliente, entre ellos la velocidad de los avances tecnológicos, la entrada de nuevos competidores en el mercado y los requisitos normativos en constante cambio.

Incluso si ha mejorado sus decisiones empresariales con análisis predictivo, es posible que no esté teniendo en cuenta todos los riesgos e incertidumbres presentes en el panorama financiero actual. Por ejemplo, es posible que no esté considerando cómo la emisión de demasiadas líneas de crédito o la subvaloración de los préstamos pueden afectar a otras áreas de su negocio, como su departamento de cobros.

Por eso, tanto las empresas tradicionales como las startups fintech están recurriendo a la tecnología de optimización de decisiones para maximizar las oportunidades y minimizar los riesgos. El software de optimización de decisiones ofrece capacidades de analítica prescriptiva mediante algoritmos matemáticos complejos y técnicas de IA para recomendar planes de acción óptimos. Puede optimizar las compensaciones entre los objetivos empresariales (como reducir los costes del servicio de atención al cliente o mejorar su satisfacción) y determinar el mejor curso de acción en cada situación.