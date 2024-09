Además de reducir el ciclo de proceso de mezcla de clay de días a segundos, la solución IBM® ILOG CPLEX implementada por Selco en la planta ESAN Bozüyük ha dado lugar a importantes mejoras empresariales, como:

• Una reducción del 14 % en el coste de las materias primas procesadas por la planta mediante análisis predictivo y optimización.

• Una reducción del 10 % en el coste de la energía mediante la optimización de procesos que utilizan menos energía

"También hay algunas mejoras de rendimiento no cuantificables que han surgido al usar este software de optimización", dice Türkmen. "Por ejemplo, el sistema demuestra que en realidad podemos producir materiales que el equipo de I+D dijo que no eran posibles, porque las recetas antiguas no incorporaban estas propiedades físicas o químicas. En el futuro, podemos obtener ingresos de estos nuevos productos".

Un objetivo a largo plazo de la prueba piloto del software IBM® ILOG CPLEX en la planta de Bozüyük es implementar la solución en las otras nueve plantas que ESAN opera en Turquía. "Debido al éxito que hemos obtenido con el enriquecimiento de la arcilla", afirma Türkmen, "planeamos empezar a utilizar esta herramienta de optimización en nuestras otras instalaciones que tienen más capacidad de producción".

ESAN también planea compartir lo que aprendió en la planta de Bozüyük con su organización matriz, el grupo Eczacıbaşı Holding. "ESAN quiere iniciar tres proyectos este año con análisis predictivos y prescriptivos, y creemos que el análisis de datos es algo que puede ayudar al holding", afirma Türkmen. "La empresa ahora ve la analítica como una herramienta de apoyo a la toma de decisiones y se anima mucho más a tomar medidas al respecto".

"Cuando hablamos con nuestros clientes sobre cómo invertir en analítica, les decimos que deben optar por una empresa sólida con una amplia gama de productos", dice Şener. "La estrategia de IBM, en la que conectan sus diferentes componentes analíticos a IBM® Cloud Pak for Data y watsonx, soporta la estrategia que recomendamos a nuestros clientes. IBM® ILOG CPLEX también es un producto escalable en el que puede utilizar diferentes componentes cuando sea necesario y aumentar las capacidades cuando tenga más soluciones".

"Como gestor de análisis de datos, era la única persona en este puesto en la empresa", dice Türkmen. "Ahora estamos ampliando este departamento y fundando un Centro de Excelencia con científicos de datos. IBM y su solución ILOG CPLEX serán una herramienta para nosotros en nuestros proyectos y estoy contento con eso".