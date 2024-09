ÇimSA Çimento Sanayi ve Ticaret A.S

A medida que la construcción creció en todo el mundo, la industria mundial del cemento creció a una tasa anual promedio del 5,1 % entre 2003 y 2018. Después de China, India y EE. UU., Turquía se convirtió en el cuarto productor de cemento más grande del mundo. ÇimSA, uno de los mayores fabricantes de cemento de Turquía y líder en la producción de cemento blanco, aumentó su producción anual a más de seis millones de toneladas. Además de satisfacer la demanda interna de cemento, ÇimSA también desarrolló una red de distribución global para exportar a Europa, Oriente Medio y América del Norte.

Con varios hornos, molinos y silos en más de 10 ubicaciones y siete terminales de distribución internacional, ÇimSA estableció una compleja red de instalaciones. La compañía también incurrió en importantes gastos generales relacionados con la gestión de la cadena de suministro, la fabricación de cemento y el transporte. Para optimizar las operaciones (teniendo en cuenta las fluctuaciones en los tipos de cambio de moneda, los impuestos, la demanda y los cambios en la capacidad de fabricación), los gestores de ÇimSA utilizaron cada vez más una herramienta informática heredada para la planificación de ventas y operaciones.

Pero a medida que la compañía creció, la herramienta de planificación alcanzó sus limitaciones. “Nuestra herramienta anterior no estaba integrada de forma adecuada y no podía ingresar todas las dimensiones comerciales que necesitábamos considerar”, dice Nevzat Çakmak, gestor de proyectos de ÇimSA. "Nos limitamos a unos pocos escenarios y no pudimos crear todas los escenarios hipotéticos que necesitábamos para apoyar la toma de decisiones".

"El sistema anterior también tenía problemas con la lentitud del cálculo de las soluciones", afirma Sabri Suyunu, profesional de análisis y cofundador de Lumtify, socio comercial de IBM. “Pasarían 24 horas antes de que ÇimSA pudiera ver los resultados de un problema de optimización. El sistema antiguo tampoco pudo integrar todos los datos necesarios para crear modelos precisos".

A medida que ÇimSA continuó adquiriendo nuevas instalaciones de producción y expandiéndose a nuevos mercados, su equipo directivo necesitaba más velocidad y flexibilidad de sus operaciones de ventas y herramienta de planificación. Cuando Çakmak y su equipo de TI comenzaron a buscar soluciones de optimización más avanzadas, Suyunu compartió su experiencia. "Ya habíamos utilizado IBM CPLEX Optimization Studio durante ocho años", dice Suyunu, "y sugerimos que fue porque fue rápido, fácil de usar y tenía la capacidad de resolver todos los problemas complejos relacionados con la optimización".