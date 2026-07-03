Modernización del mainframe con IBM Bob

Comprenda, transforme y gobierne la modernización de aplicaciones de mainframe con menos riesgo
El mainframe sigue dirigiendo el negocio, procesando miles de millones de transacciones con décadas de fiabilidad probada. Pero las arquitecturas híbridas, los expertos que se jubilan, las escasas habilidades de z/OS y las complejas dependencias de las aplicaciones hacen que la modernización sea urgente y arriesgada. El reto no es modernizarse, sino cómo hacerlo sin alterar lo que funciona.
IBM Bob Premium Package for Z amplía IBM Bob con una profunda experiencia en mainframe y flujos de trabajo de IA agéntica para IBM Z. Ayuda a los equipos a planificar, ejecutar, validar y gobernar flujos de trabajo de modernización de varios pasos en todo el SDLC, aportando un mayor contexto, automatización e inteligencia directamente a la experiencia de desarrollo.
Comprenda las aplicaciones en toda la empresa
Obtenga visibilidad de las aplicaciones en toda la empresa con metadatos enriquecidos en cientos de programas, proporcionando a los equipos las perspectivas conscientes de la arquitectura necesarias para comprender los complejos conjuntos de aplicaciones, descubrir dependencias ocultas, reducir los puntos ciegos, mejorar la precisión de la modernización y tomar decisiones más seguras y conscientes del negocio.
Acelere los flujos de trabajo de modernización del código
Acelere los flujos de trabajo de modernización del código con orientación específica para Z, perspectivas seleccionadas por IBM, herramientas con chat y un contexto de aplicación profundo que ayudan a los equipos a pasar del análisis a la acción más rápidamente, al tiempo que mantienen la conciencia arquitectónica, la preparación para el gobierno y la confianza en todas las aplicaciones a escala empresarial.
Visualice la estructura y las dependencias de las aplicaciones
Descubra cómo las aplicaciones, los programas y las dependencias se conectan en entornos complejos con un análisis exhaustivo que ayuda a los equipos a entender la estructura del sistema, descubrir las relaciones ocultas, navegar por grandes bases de código, evaluar el impacto del cambio y modernizarse con mayor confianza.
Explique y documente el código
Permita una comprensión más rápida del código con explicaciones bajo demanda y documentación automatizada de la lógica técnica y las reglas empresariales, centralizadas en una wiki de la aplicación para mejorar la visibilidad, respaldar el cumplimiento, preservar el conocimiento institucional y hacer que las aplicaciones complejas sean más fáciles de mantener y modernizar.
Obtenga una visión global de todo el parque de aplicaciones para identificar puntos ciegos, mejorar la precisión de la planificación y generar perspectivas para el negocio.
Avance en los trabajos de modernización con orientación alineada a prácticas probadas en todo el ciclo de vida de las aplicaciones.
Aplique recomendaciones listas para el gobierno basadas en un conocimiento profundo de las aplicaciones y la arquitectura de Z.
Utilice el contexto específico para producir perspectivas, documentación y explicaciones más precisas, al tiempo que reduce las lagunas de razonamiento y las alucinaciones.
IBM Bob Premium Package for Z
Dé sus primeros pasos con IBM Bob Premium Package for Z para acelerar la modernización con orientación, automatización y gobierno con IA diseñados para la complejidad de los entornos de IBM Z.
Modernice y mantenga aplicaciones Java con rapidez y confianza gracias a un profundo conocimiento del repositorio, flujos de trabajo estructurados, gobierno empresarial y capacidades específicas para Java.
Modernice las aplicaciones de IBM i con confianza utilizando una amplia experiencia en plataformas, contexto específico de IBM i, herramientas de modernización e inteligencia empresarial creada para flujos de trabajo RPG, COBOL, CL, SQL, DDS y QSYS.