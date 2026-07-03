Modernización del mainframe con IBM Bob

Comprenda, transforme y gobierne la modernización de aplicaciones de mainframe con menos riesgo

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Ilustración isométrica del agente de codificación IBM Bob

Modernice IBM Z con control

El mainframe sigue dirigiendo el negocio, procesando miles de millones de transacciones con décadas de fiabilidad probada. Pero las arquitecturas híbridas, los expertos que se jubilan, las escasas habilidades de z/OS y las complejas dependencias de las aplicaciones hacen que la modernización sea urgente y arriesgada. El reto no es modernizarse, sino cómo hacerlo sin alterar lo que funciona.

IBM Bob Premium Package for Z amplía IBM Bob con una profunda experiencia en mainframe y flujos de trabajo de IA agéntica para IBM Z. Ayuda a los equipos a planificar, ejecutar, validar y gobernar flujos de trabajo de modernización de varios pasos en todo el SDLC, aportando un mayor contexto, automatización e inteligencia directamente a la experiencia de desarrollo.

 

Qué puede hacer

Captura de pantalla del flujo de trabajo del diccionario de IBM Bob Premium Package for Z

Comprenda las aplicaciones en toda la empresa 

Obtenga visibilidad de las aplicaciones en toda la empresa con metadatos enriquecidos en cientos de programas, proporcionando a los equipos las perspectivas conscientes de la arquitectura necesarias para comprender los complejos conjuntos de aplicaciones, descubrir dependencias ocultas, reducir los puntos ciegos, mejorar la precisión de la modernización y tomar decisiones más seguras y conscientes del negocio. 
 

Acelere los flujos de trabajo de modernización del código

Acelere los flujos de trabajo de modernización del código con orientación específica para Z, perspectivas seleccionadas por IBM, herramientas con chat y un contexto de aplicación profundo que ayudan a los equipos a pasar del análisis a la acción más rápidamente, al tiempo que mantienen la conciencia arquitectónica, la preparación para el gobierno y la confianza en todas las aplicaciones a escala empresarial.

Captura de pantalla del análisis del impacto de IBM Bob Premium Package for Z
Captura de pantalla del plan de implementación de IBM Bob Premium Package for Z

Visualice la estructura y las dependencias de las aplicaciones

Descubra cómo las aplicaciones, los programas y las dependencias se conectan en entornos complejos con un análisis exhaustivo que ayuda a los equipos a entender la estructura del sistema, descubrir las relaciones ocultas, navegar por grandes bases de código, evaluar el impacto del cambio y modernizarse con mayor confianza.

Explique y documente el código

Permita una comprensión más rápida del código con explicaciones bajo demanda y documentación automatizada de la lógica técnica y las reglas empresariales, centralizadas en una wiki de la aplicación para mejorar la visibilidad, respaldar el cumplimiento, preservar el conocimiento institucional y hacer que las aplicaciones complejas sean más fáciles de mantener y modernizar. 

 
Captura de pantalla del resultado del código con diagrama de IBM Bob Premium Package for Z

Beneficios

Visibilidad de la aplicación de extremo a extremo

Obtenga una visión global de todo el parque de aplicaciones para identificar puntos ciegos, mejorar la precisión de la planificación y generar perspectivas para el negocio. 
 
Acelere la modernización de Z

Avance en los trabajos de modernización con orientación alineada a prácticas probadas en todo el ciclo de vida de las aplicaciones.
Refuerce la modernización conforme a los estándares de la plataforma

Aplique recomendaciones listas para el gobierno basadas en un conocimiento profundo de las aplicaciones y la arquitectura de Z.
Mejore el razonamiento y la documentación específicos de la empresa

Utilice el contexto específico para producir perspectivas, documentación y explicaciones más precisas, al tiempo que reduce las lagunas de razonamiento y las alucinaciones. 
 

Cómo comprar

IBM Bob Premium Package for Z

Dé sus primeros pasos con IBM Bob Premium Package for Z para acelerar la modernización con orientación, automatización y gobierno con IA diseñados para la complejidad de los entornos de IBM Z.

  • Acelere los flujos de trabajo de modernización del código
  • Comprenda las aplicaciones en toda la empresa
  • Genere outputs orientados al negocio
  • Ejecute tareas de codificación complejas
  • Disponible como complemento de IBM Bob para configuraciones de planes individuales básicos
 
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Ilustración de modernización de aplicaciones Java
IBM Bob Premium Package for Java Modernization

 Modernice y mantenga aplicaciones Java con rapidez y confianza gracias a un profundo conocimiento del repositorio, flujos de trabajo estructurados, gobierno empresarial y capacidades específicas para Java.

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Modernice las aplicaciones de IBM i con confianza utilizando una amplia experiencia en plataformas, contexto específico de IBM i, herramientas de modernización e inteligencia empresarial creada para flujos de trabajo RPG, COBOL, CL, SQL, DDS y QSYS.

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