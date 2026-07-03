Modernización del mainframe con IBM Bob

El mainframe sigue dirigiendo el negocio, procesando miles de millones de transacciones con décadas de fiabilidad probada. Pero las arquitecturas híbridas, los expertos que se jubilan, las escasas habilidades de z/OS y las complejas dependencias de las aplicaciones hacen que la modernización sea urgente y arriesgada. El reto no es modernizarse, sino cómo hacerlo sin alterar lo que funciona.

IBM Bob Premium Package for Z amplía IBM Bob con una profunda experiencia en mainframe y flujos de trabajo de IA agéntica para IBM Z. Ayuda a los equipos a planificar, ejecutar, validar y gobernar flujos de trabajo de modernización de varios pasos en todo el SDLC, aportando un mayor contexto, automatización e inteligencia directamente a la experiencia de desarrollo.