Modernización de Java con IBM Bob

Los equipos empresariales de Java deben modernizar más rápidamente, al tiempo que mantienen la estabilidad en sistemas complejos e interconectados. IBM Bob Premium Package for Java Modernization ayuda a los equipos a coordinar las actualizaciones de Java, la modernización de la IU, la migración a la plataforma Liberty, el análisis de dependencias, la validación y la corrección de fallos de seguridad en grandes entornos Java.

Basado en la plataforma de desarrollo AI-first de IBM Bob, IBM Bob Premium Package for Java guía a los equipos desde la evaluación de la aplicación y la planificación de los cambios hasta la actualización del código, las pruebas, la documentación y el gobierno en los repositorios y pipelines de entrega.