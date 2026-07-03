Modernización de Java con IBM Bob

Modernice las aplicaciones Java con flujos de trabajo de IA gobernados

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Ilustración isométrica del agente de codificación IBM Bob

Modernización de Java guiada

Los equipos empresariales de Java deben modernizar más rápidamente, al tiempo que mantienen la estabilidad en sistemas complejos e interconectados. IBM Bob Premium Package for Java Modernization ayuda a los equipos a coordinar las actualizaciones de Java, la modernización de la IU, la migración a la plataforma Liberty, el análisis de dependencias, la validación y la corrección de fallos de seguridad en grandes entornos Java. 

 Basado en la plataforma de desarrollo AI-first de IBM Bob, IBM Bob Premium Package for Java guía a los equipos desde la evaluación de la aplicación y la planificación de los cambios hasta la actualización del código, las pruebas, la documentación y el gobierno en los repositorios y pipelines de entrega.

Una persona señala el código en dos monitores, mientras otra persona observa

Qué puede hacer

Captura de pantalla de IBM Bob de la actualización de Java

Migración de versiones de Java SE

Modernice las versiones de Java en todo su parque de aplicaciones, desde Java 8 o versiones anteriores hasta Java 25, mediante flujos de trabajo de actualización guiados. Bob ayuda a los equipos a analizar las dependencias, identificar problemas de compatibilidad, coordinar las actualizaciones de código y configuración, y validar los cambios en diversos entornos Java, entre los que se incluyen Spring, IBM Enterprise Build of Quarkus y otros.

Modernización de IU

Transforme los marcos de IU heredados como JSF y Struts en experiencias modernas de React, Angular o Vue a través de flujos de trabajo estructurados, al tiempo que conserva la lógica y el comportamiento empresariales en diversas arquitecturas, incluidas Spring, IBM Enterprise Build of Quarkus y otras.

Captura de pantalla de IBM Bob del flujo de trabajo de modernización de Java
Captura de pantalla de IBM Bob sobre la migración de Liberty a una nueva plataforma

Migre a Liberty

Migre aplicaciones Java empresariales antiguas de Java EE a Jakarta EE en Liberty, el moderno tiempo de ejecución nativo de la nube de IBM. Bob utiliza flujos de trabajo asistidos por IA y planes de migración automatizados deterministas proporcionados por IBM Application Modernization Accelerator para modernizar configuraciones, validar implementaciones y reducir la complejidad operativa. 
 

Pruebas unitarias de Java

Genere y actualice pruebas unitarias de Java para clases modificadas como parte de un flujo de trabajo de modernización de bucle cerrado. Bob ayuda a los equipos a mejorar la cobertura de las pruebas, ejecutar ciclos de creación-prueba-diagnóstico-corrección y validar los cambios de forma iterativa, para que la modernización de Java progrese con mayor calidad, confianza y menor riesgo de regresión.

Captura de pantalla de IBM Bob de las pruebas unitarias de Java

Beneficios

Acelere las actualizaciones

Reduzca el esfuerzo necesario para actualizar las aplicaciones Java combinando el análisis de dependencias, las comprobaciones de compatibilidad, las actualizaciones de código y la validación en un único flujo de trabajo guiado.
Reduzca el riesgo de migración 

Aplique los cambios en incrementos pequeños y verificables con puntos de control de validación, aprobaciones y pasos de modernización rastreables que ayuden a proteger la estabilidad de la producción.
Preserve la lógica empresarial 

Modernice los marcos de trabajo, los tiempos de ejecución y las capas de IU, al tiempo que ayuda a los equipos a mantener el comportamiento de la aplicación y las reglas empresariales críticas en entornos Java complejos.
Controle cada cambio 

Incorpore comprobaciones de CVE, documentación, outputs listos para PR y flujos de trabajo de aprobación para que la modernización de Java siga siendo auditable, segura y lista para la producción. 

Cómo comprar

IBM Bob Premium Package for Java Modernization

Primeros pasos con IBM Bob Premium Package for Java Modernization para acelerar la modernización con orientación, automatización y gobierno con IA diseñados para la complejidad de los entornos Java de IBM.

  • Actualice su versión de Java de manera fluida
  •  Obtenga un análisis contextual de la arquitectura y las dependencias
  •  Detecte los problemas comunes de migración y corríjalos automáticamente
  • Disponible como complemento de IBM Bob para configuraciones de planes individuales básicos
 
20,00 USD
Plan individual a partir del precio por usuario autorizado. Póngase en contacto con el departamento de ventas para conocer los precios para empresas*
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Personaje de IBM Bob en un ordenador
Más características premium
Ilustración de la modernización del mainframe
IBM Bob Premium Package for Z

Modernice las aplicaciones de mainframe complejas con una profunda experiencia en la plataforma, flujos de trabajo agénticos e inteligencia de nivel empresarial para planificar, ejecutar, validar y gobernar el desarrollo en todo el SDLC.

 Acelere la modernización del mainframe
Ilustración de IBM Bob Premium Package for IBM i
IBM Bob Premium Package for i

Modernice las aplicaciones de IBM i con confianza utilizando una amplia experiencia en plataformas, contexto específico de IBM i, herramientas de modernización e inteligencia empresarial creada para flujos de trabajo RPG, COBOL, CL, SQL, DDS y QSYS.

 Modernice las aplicaciones IBM i

Recursos

Acelere la modernización de Java
Obtenga más información sobre las características y capacidades de IBM Bob Premium Package for Java creadas para acelerar el desarrollo de aplicaciones Java.
El nuevo ritmo de la modernización
Descubra cómo Blue Pearl utilizó IBM Bob para lograr una entrega un 90 % más rápida, completando la modernización en aproximadamente 3 días frente a los más de 30 días de los desarrolladores.
Reduzca la migración a Java 21+ en un 70 %
Vea cómo IBM Bob e IBM JSphere Suite for Java trabajan juntos para evaluar, planificar y ejecutar la modernización directamente dentro del flujo de trabajo del desarrollador.
Application Modernization Accelerator
Descubra, evalúe, visualice y planifique la modernización de aplicaciones para su parque de aplicaciones empresariales a escala y con confianza.
Próximos pasos

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