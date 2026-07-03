Modernización de Java con IBM Bob

Modernice las aplicaciones Java con flujos de trabajo de IA gobernados
Los equipos empresariales de Java deben modernizar más rápidamente, al tiempo que mantienen la estabilidad en sistemas complejos e interconectados. IBM Bob Premium Package for Java Modernization ayuda a los equipos a coordinar las actualizaciones de Java, la modernización de la IU, la migración a la plataforma Liberty, el análisis de dependencias, la validación y la corrección de fallos de seguridad en grandes entornos Java.
Basado en la plataforma de desarrollo AI-first de IBM Bob, IBM Bob Premium Package for Java guía a los equipos desde la evaluación de la aplicación y la planificación de los cambios hasta la actualización del código, las pruebas, la documentación y el gobierno en los repositorios y pipelines de entrega.
Migración de versiones de Java SE
Modernice las versiones de Java en todo su parque de aplicaciones, desde Java 8 o versiones anteriores hasta Java 25, mediante flujos de trabajo de actualización guiados. Bob ayuda a los equipos a analizar las dependencias, identificar problemas de compatibilidad, coordinar las actualizaciones de código y configuración, y validar los cambios en diversos entornos Java, entre los que se incluyen Spring, IBM Enterprise Build of Quarkus y otros.
Modernización de IU
Transforme los marcos de IU heredados como JSF y Struts en experiencias modernas de React, Angular o Vue a través de flujos de trabajo estructurados, al tiempo que conserva la lógica y el comportamiento empresariales en diversas arquitecturas, incluidas Spring, IBM Enterprise Build of Quarkus y otras.
Migre a Liberty
Migre aplicaciones Java empresariales antiguas de Java EE a Jakarta EE en Liberty, el moderno tiempo de ejecución nativo de la nube de IBM. Bob utiliza flujos de trabajo asistidos por IA y planes de migración automatizados deterministas proporcionados por IBM Application Modernization Accelerator para modernizar configuraciones, validar implementaciones y reducir la complejidad operativa.
Pruebas unitarias de Java
Genere y actualice pruebas unitarias de Java para clases modificadas como parte de un flujo de trabajo de modernización de bucle cerrado. Bob ayuda a los equipos a mejorar la cobertura de las pruebas, ejecutar ciclos de creación-prueba-diagnóstico-corrección y validar los cambios de forma iterativa, para que la modernización de Java progrese con mayor calidad, confianza y menor riesgo de regresión.
Reduzca el esfuerzo necesario para actualizar las aplicaciones Java combinando el análisis de dependencias, las comprobaciones de compatibilidad, las actualizaciones de código y la validación en un único flujo de trabajo guiado.
Aplique los cambios en incrementos pequeños y verificables con puntos de control de validación, aprobaciones y pasos de modernización rastreables que ayuden a proteger la estabilidad de la producción.
Modernice los marcos de trabajo, los tiempos de ejecución y las capas de IU, al tiempo que ayuda a los equipos a mantener el comportamiento de la aplicación y las reglas empresariales críticas en entornos Java complejos.
Incorpore comprobaciones de CVE, documentación, outputs listos para PR y flujos de trabajo de aprobación para que la modernización de Java siga siendo auditable, segura y lista para la producción.
IBM Bob Premium Package for Java Modernization
Primeros pasos con IBM Bob Premium Package for Java Modernization para acelerar la modernización con orientación, automatización y gobierno con IA diseñados para la complejidad de los entornos Java de IBM.
Modernice las aplicaciones de mainframe complejas con una profunda experiencia en la plataforma, flujos de trabajo agénticos e inteligencia de nivel empresarial para planificar, ejecutar, validar y gobernar el desarrollo en todo el SDLC.
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