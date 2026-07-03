Modernización de IBM i con IBM Bob

Las organizaciones se ven presionadas a modernizar más rápido, incorporar desarrolladores de manera más eficiente y reducir la deuda técnica, sin dejar de brindar soporte a los sistemas IBM i de misión crítica. El conocimiento crítico a menudo no está documentado, cada vez es más difícil encontrar profesionales con experiencia en RPG y cada cambio en una aplicación puede suponer un riesgo para la continuidad del negocio.

IBM Bob Premium Package for IBM i ayuda a los equipos a abordar estos desafíos al ampliar IBM Bob con experiencia, contexto, herramientas e inteligencia específicos de IBM i para RPG, CL, SQL, DDS, QSYS y flujos de trabajo de modernización. Creado para dar soporte a los entornos de IBM i existentes, este paquete ayuda a los equipos a comprender los sistemas, documentar la lógica empresarial, mejorar la productividad, validar los cambios y modernizar con mayor confianza.