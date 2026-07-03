Modernización de IBM i con IBM Bob

Modernice lo que impulsa su negocio hoy y construya lo que viene en IBM i
Las organizaciones se ven presionadas a modernizar más rápido, incorporar desarrolladores de manera más eficiente y reducir la deuda técnica, sin dejar de brindar soporte a los sistemas IBM i de misión crítica. El conocimiento crítico a menudo no está documentado, cada vez es más difícil encontrar profesionales con experiencia en RPG y cada cambio en una aplicación puede suponer un riesgo para la continuidad del negocio.
IBM Bob Premium Package for IBM i ayuda a los equipos a abordar estos desafíos al ampliar IBM Bob con experiencia, contexto, herramientas e inteligencia específicos de IBM i para RPG, CL, SQL, DDS, QSYS y flujos de trabajo de modernización. Creado para dar soporte a los entornos de IBM i existentes, este paquete ayuda a los equipos a comprender los sistemas, documentar la lógica empresarial, mejorar la productividad, validar los cambios y modernizar con mayor confianza.
Conexión nativa a IBM i
Permita una conectividad nativa directa de IBM i a través de una conexión shell segura, cuando esté disponible, para que Bob pueda interactuar de forma segura con los entornos de IBM i y realizar acciones nativas, como leer y escribir código, compilar programas, ejecutar SQL y soportar flujos de trabajo orientados a las pruebas.
Habilidades prediseñadas y flujos de trabajo agénticos
Utilice habilidades prediseñadas para optimizar el output de Bob para casos de uso clave como explicar, documentar, refactorizar, codificar, transformar, probar y aprovechar los flujos de trabajo específicos de IBM i para admitir RPG de forma fija a forma libre, RPH II/III a ILE RPG, refactorización monolítica a modular, modernización de SQL incorporada y conversión de DDS a DDL.
Modo de base de datos de IBM i
Dote a Bob de conocimientos específicos de IBM i para ayudar a los equipos de desarrollo a analizar, optimizar y solucionar problemas de consultas en entornos SQL y DDS heredados.
Extraiga explicaciones, diagramas y documentación de aplicaciones RPG e IBM i de larga duración, de modo que los conocimientos críticos no queden encerrados en el código ni dependan de un grupo cada vez más reducido de expertos sénior.
Utilice flujos de trabajo de modernización de IBM i seguros y repetibles con puertas de aprobación humana, puntos de control de validación y capacidad de auditoría para ayudar a los equipos a mejorar los sistemas sin interrumpir las operaciones de confianza.
Ayude a los desarrolladores, los equipos de DevOps, los arquitectos y los CTO a acelerar el análisis, la codificación, las pruebas, la documentación y la modernización en todo el SDLC de IBM i, al tiempo que reduce el esfuerzo manual y la repetición del trabajo.
Aproveche la conexión nativa de IBM i para leer, escribir, probar y compilar en su IBM i, todo desde Bob, para evitar el cambio de contexto.
Habilidades prediseñadas y flujos de trabajo agénticos para mejorar la calidad de los outputs
IBM Bob Premium Package for i
Dé sus primeros pasos con IBM Bob Premium Package for i para acelerar la modernización con orientación, automatización y gobierno con IA diseñados para la complejidad de las bases de código de IBM i.
Modernice y mantenga aplicaciones Java con rapidez y confianza gracias a un profundo conocimiento del repositorio, flujos de trabajo estructurados, gobierno empresarial y capacidades específicas para Java.
Modernice las aplicaciones de mainframe complejas con una profunda experiencia en la plataforma, flujos de trabajo agénticos e inteligencia de nivel empresarial para planificar, ejecutar, validar y gobernar el desarrollo en todo el SDLC.