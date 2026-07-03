Modernización de IBM i con IBM Bob

Modernice lo que impulsa su negocio hoy y construya lo que viene en IBM i

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Ilustración isométrica del agente de codificación IBM Bob

Premium Package for IBM i

Las organizaciones se ven presionadas a modernizar más rápido, incorporar desarrolladores de manera más eficiente y reducir la deuda técnica, sin dejar de brindar soporte a los sistemas IBM i de misión crítica. El conocimiento crítico a menudo no está documentado, cada vez es más difícil encontrar profesionales con experiencia en RPG y cada cambio en una aplicación puede suponer un riesgo para la continuidad del negocio.

 IBM Bob Premium Package for IBM i ayuda a los equipos a abordar estos desafíos al ampliar IBM Bob con experiencia, contexto, herramientas e inteligencia específicos de IBM i para RPG, CL, SQL, DDS, QSYS y flujos de trabajo de modernización. Creado para dar soporte a los entornos de IBM i existentes, este paquete ayuda a los equipos a comprender los sistemas, documentar la lógica empresarial, mejorar la productividad, validar los cambios y modernizar con mayor confianza.

Tres personas trabajando en escritorios con ordenadores portátiles y monitores que muestran código

Qué puede hacer

Captura de pantalla de IBM Bob de la conexión a IBM i

 Conexión nativa a IBM i

Permita una conectividad nativa directa de IBM i a través de una conexión shell segura, cuando esté disponible, para que Bob pueda interactuar de forma segura con los entornos de IBM i y realizar acciones nativas, como leer y escribir código, compilar programas, ejecutar SQL y soportar flujos de trabajo orientados a las pruebas.

Habilidades prediseñadas y flujos de trabajo agénticos

Utilice habilidades prediseñadas para optimizar el output de Bob para casos de uso clave como explicar, documentar, refactorizar, codificar, transformar, probar y aprovechar los flujos de trabajo específicos de IBM i para admitir RPG de forma fija a forma libre, RPH II/III a ILE RPG, refactorización monolítica a modular, modernización de SQL incorporada y conversión de DDS a DDL.

Captura de pantalla de IBM Bob de la ventana de código
Captura de pantalla de IBM Bob del modo de base de datos

 Modo de base de datos de IBM i

Dote a Bob de conocimientos específicos de IBM i para ayudar a los equipos de desarrollo a analizar, optimizar y solucionar problemas de consultas en entornos SQL y DDS heredados. 

Beneficios
Convierta la experiencia aislada en conocimiento institucional

Extraiga explicaciones, diagramas y documentación de aplicaciones RPG e IBM i de larga duración, de modo que los conocimientos críticos no queden encerrados en el código ni dependan de un grupo cada vez más reducido de expertos sénior.
 Modernice más rápido y con confianza

Utilice flujos de trabajo de modernización de IBM i seguros y repetibles con puertas de aprobación humana, puntos de control de validación y capacidad de auditoría para ayudar a los equipos a mejorar los sistemas sin interrumpir las operaciones de confianza.
Ayude a los nuevos desarrolladores a ser productivos desde el primer día 

Ayude a los desarrolladores, los equipos de DevOps, los arquitectos y los CTO a acelerar el análisis, la codificación, las pruebas, la documentación y la modernización en todo el SDLC de IBM i, al tiempo que reduce el esfuerzo manual y la repetición del trabajo. 
Unifique el flujo de trabajo del desarrollador

Aproveche la conexión nativa de IBM i para leer, escribir, probar y compilar en su IBM i, todo desde Bob, para evitar el cambio de contexto.
Optimice los resultados para tareas de desarrollo reales de IBM i

Habilidades prediseñadas y flujos de trabajo agénticos para mejorar la calidad de los outputs

Cómo comprar

IBM Bob Premium Package for i

Dé sus primeros pasos con IBM Bob Premium Package for i para acelerar la modernización con orientación, automatización y gobierno con IA diseñados para la complejidad de las bases de código de IBM i.

  •  Conéctese al servidor de IBM i para leer, escribir, probar y compilar con código
  •  Documente, refactorice, genere código y escriba pruebas unitarias utilizando habilidades
  •  Gestione proyectos de modernización complejos con flujos de trabajo agénticos guiados
  • Disponible como complemento de IBM Bob para configuraciones de planes individuales básicos
 
40,00 USD
Plan individual a partir del precio por usuario autorizado. Póngase en contacto con el departamento de ventas para conocer los precios para empresas*
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Ilustración del personaje IBM Bob en un ordenador
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Ilustración de la modernización de aplicaciones Java
IBM Bob Premium Package for Java

 Modernice y mantenga aplicaciones Java con rapidez y confianza gracias a un profundo conocimiento del repositorio, flujos de trabajo estructurados, gobierno empresarial y capacidades específicas para Java.

 Explore la modernización de Java
Ilustración de la modernización del mainframe
IBM Bob Premium Package for Z

Modernice las aplicaciones de mainframe complejas con una profunda experiencia en la plataforma, flujos de trabajo agénticos e inteligencia de nivel empresarial para planificar, ejecutar, validar y gobernar el desarrollo en todo el SDLC.

 Acelere la modernización del mainframe

Recursos

Modernice las aplicaciones IBM® i
Obtenga más información sobre las características y capacidades de IBM Bob Premium Package for i creadas para acelerar el desarrollo de IBM i.
Vea cómo Jack Henry utiliza IBM Bob con IBM i
Explore cómo Jack Henry utilizó IBM Bob Premium Package for i para comprender programas RPG complejos más rápidamente, generar documentación técnica automáticamente e identificar diferencias entre versiones de programas con mayor precisión.
Modernizar IBM i con confianza
Vea cómo MEDHOST utiliza IBM Bob para acelerar el desarrollo de aplicaciones.
Sitio para desarrolladores de IBM Bob
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