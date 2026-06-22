Solicite una demo en directo

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¿Sigue ralentizado por el código heredado, el trabajo manual y la proliferación de herramientas? IBM Bob es el compañero de equipo de IA que les falta a sus desarrolladores.

Vea cómo Bob puede automatizar tareas repetitivas, orquestar flujos de trabajo y acelerar la modernización del código junto con el nuevo desarrollo, ayudando a su equipo a modernizar los sistemas heredados y mover las arquitecturas modernas más rápido.

Lo que verá:

Cómo Bob moderniza el código heredado en flujos de trabajo reales, ayudando a refactorizar, actualizar y acelerar el desarrollo sin ralentizar a su equipo.

Cómo los agentes de IA se encargan de las tareas repetitivas de desarrollo, como las incidencias, la documentación y los traspasos de tareas, para que los desarrolladores puedan centrarse en el desarrollo.

Cómo Bob se conecta con sus herramientas existentes, incluyendo Jira, Git, Slack y más, para eliminar fricciones y agilizar los flujos de trabajo.

Cómo su equipo puede entregar más rápido a escala reduciendo los cuellos de botella, minimizando el cambio de contexto y aumentando la velocidad general.

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