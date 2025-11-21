Consultoría de capital privado

Todo líder del sector del capital privado persiguen el mismo objetivo: una creación de valor más rápida en todas sus participaciones. Sin embargo, los periodos de tenencia más cortos, las crecientes expectativas de los inversores y los sistemas heredados pueden dificultar el avance a la velocidad de un elemento de procesamiento.

Y aquí es donde IBM entra en juego: ayudando a las firmas de capital privado y a las empresas de portfolio a convertir la complejidad operativa en valor cuantificable.

Al combinar IA, automatización y nube híbrida, IBM® Consulting acelera la eficiencia y el crecimiento, ayudándole a aumentar el EBITDA, ampliar los márgenes y dar lugar a una salida más sólida.

Trabajamos como una extensión de su equipo, creando conjuntamente soluciones que escalan y ofrecen resultados medibles, no presentaciones de diapositivas. Con la tecnología adecuada y un enfoque compartido en los resultados, le ayudamos a ofrecer un valor que se multiplica en cada participación.