Acelere el crecimiento del portfolio, la eficiencia y la preparación para la salida con la experiencia en consultoría de capital privado de IBM, impulsada por IA y nube híbrida.

Portfolios más inteligentes, rendimientos más sólidos

Todo líder del sector del capital privado persiguen el mismo objetivo: una creación de valor más rápida en todas sus participaciones. Sin embargo, los periodos de tenencia más cortos, las crecientes expectativas de los inversores y los sistemas heredados pueden dificultar el avance a la velocidad de un elemento de procesamiento.

Y aquí es donde IBM entra en juego: ayudando a las firmas de capital privado y a las empresas de portfolio a convertir la complejidad operativa en valor cuantificable.

Al combinar IA, automatización y nube híbrida, IBM® Consulting acelera la eficiencia y el crecimiento, ayudándole a aumentar el EBITDA, ampliar los márgenes y dar lugar a una salida más sólida.

Trabajamos como una extensión de su equipo, creando conjuntamente soluciones que escalan y ofrecen resultados medibles, no presentaciones de diapositivas. Con la tecnología adecuada y un enfoque compartido en los resultados, le ayudamos a ofrecer un valor que se multiplica en cada participación.
Casos de uso
Habilitación de transacciones y creación de valor

Desde la diligencia debida hasta la salida, IBM ayuda a descubrir y generar valor rápidamente. Realizamos evaluaciones rápidas de la preparación tecnológica y de la IA que revelan eficiencias ocultas antes y después de la adquisición. Nuestros programas de generación rápida de valor posteriores al cierre ofrecen una rápida optimización de los gastos de venta, generales y administrativos, y nuestros precios con incentivos alineados garantizan que ganemos cuando usted gane.
Operaciones empresariales con IA

Convierta los datos en rendimiento. IBM ayuda a las empresas de su portfolio a automatizar las finanzas, las compras y los RR. HH. para reducir costes, acelerar los ciclos de cierre y mejorar la exactitud de las previsiones. Reinvente la forma de trabajar: descubra ahorros, libere capital e impulse el crecimiento con logros cuantificables que se acumulan rápidamente.

Modernización de la nube para el mercado medio

Escale de forma más inteligente. Las empresas de portfolio necesitan una infraestructura moderna sin la complejidad ni el coste que suponen las reestructuraciones integrales de la empresa. IBM ofrece una nube híbrida y una modernización de aplicaciones adecuadas para su propósito, diseñadas para equipos reducidos, rápidas de implementar, fáciles de gestionar y con un ROI demostrable.

Rendimiento en el que puede confiar

IBM

Reducción del 40 % en los costes operativos financieros y del 70 % en los gastos de los proveedores, impulsadas por las mismas guías de estrategias de IA que ahora ofrecemos a los clientes.
Dun and Bradstreet

Los clientes de D&B ahorraron más del 10 % del tiempo dedicado a evaluar el riesgo de los proveedores.
Riyadh Air

Riyadh Air materializa la productividad de la IA
Coca-Cola Europacific Partners

Más de 40 millones de dólares en beneficios a través de la optimización de las compras mediante IA.
AccorInvest

Los sistemas financieros modernizados mejoraron la previsión y la presentación de informes del flujo de caja, acelerando la velocidad de cierre.
Conozca a nuestros expertos Neil Dhar John Winn Manish Goyal Monica Proothi Yogi Goyal

Tendencias en capital privado

De los proyectos de IA a la rentabilidad: cómo la IA agéntica sostiene los rendimientos financieros Lea el informe
Ponga la IA a trabajar para las finanzas: aprenda cómo aprovechar el potencial de la IA en el sector financiero
Estudio de CEO de 2025
Los directores de IA simplifican la complejidad para crear nuevas vías hacia el valor
Premios y reconocimientos Reconocido mundialmente por su impacto empresarial cuantificable, no solo por su oferta tecnológica.
Everest Group AI and Generative AI Services PEAK Matrix® 2024

IBM ha sido nombrada líder por escalar la IA generativa desde proyectos piloto hasta la producción con aceleradores específicos para cada sector y un modelo de entrega basado en resultados.

Gartner Magic Quadrant for Finance & Accounting BPO 2025

IBM es reconocida por integrar la IA generativa en los flujos de trabajo financieros e impulsar la eficiencia de costes con más de 30 000 profesionales del sector financiero.

HFS Horizons: Generative Enterprise Services 2025

IBM Consulting ha sido nombrada líder del mercado por reinventar las operaciones empresariales con IA generativa para descubrir nuevo valor empresarial.

Soluciones relacionadas Servicios de operaciones empresariales

Acelere la transformación digital, fomente la eficiencia operativa y reduzca los costes de su empresa gracias a los conocimientos basados en IA de las soluciones de IBM para operaciones empresariales.

 Más información Servicios de consultoría en datos e IA

IBM Consulting ofrece servicios expertos de consultoría sobre datos e IA para ayudar a las empresas a crear estrategias de IA responsables y escalables. 

 Más información IBM watsonx Orchestrate

IBM® watsonx Orchestrate es una solución de IA generativa y automatización que potencia su negocio mediante la automatización de tareas y la simplificación de procesos complejos.

