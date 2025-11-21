Acelere el crecimiento del portfolio, la eficiencia y la preparación para la salida con la experiencia en consultoría de capital privado de IBM, impulsada por IA y nube híbrida.
Todo líder del sector del capital privado persiguen el mismo objetivo: una creación de valor más rápida en todas sus participaciones. Sin embargo, los periodos de tenencia más cortos, las crecientes expectativas de los inversores y los sistemas heredados pueden dificultar el avance a la velocidad de un elemento de procesamiento.
Y aquí es donde IBM entra en juego: ayudando a las firmas de capital privado y a las empresas de portfolio a convertir la complejidad operativa en valor cuantificable.
Al combinar IA, automatización y nube híbrida, IBM® Consulting acelera la eficiencia y el crecimiento, ayudándole a aumentar el EBITDA, ampliar los márgenes y dar lugar a una salida más sólida.
Trabajamos como una extensión de su equipo, creando conjuntamente soluciones que escalan y ofrecen resultados medibles, no presentaciones de diapositivas. Con la tecnología adecuada y un enfoque compartido en los resultados, le ayudamos a ofrecer un valor que se multiplica en cada participación.
Desde la diligencia debida hasta la salida, IBM ayuda a descubrir y generar valor rápidamente. Realizamos evaluaciones rápidas de la preparación tecnológica y de la IA que revelan eficiencias ocultas antes y después de la adquisición. Nuestros programas de generación rápida de valor posteriores al cierre ofrecen una rápida optimización de los gastos de venta, generales y administrativos, y nuestros precios con incentivos alineados garantizan que ganemos cuando usted gane.
Convierta los datos en rendimiento. IBM ayuda a las empresas de su portfolio a automatizar las finanzas, las compras y los RR. HH. para reducir costes, acelerar los ciclos de cierre y mejorar la exactitud de las previsiones. Reinvente la forma de trabajar: descubra ahorros, libere capital e impulse el crecimiento con logros cuantificables que se acumulan rápidamente.
Escale de forma más inteligente. Las empresas de portfolio necesitan una infraestructura moderna sin la complejidad ni el coste que suponen las reestructuraciones integrales de la empresa. IBM ofrece una nube híbrida y una modernización de aplicaciones adecuadas para su propósito, diseñadas para equipos reducidos, rápidas de implementar, fáciles de gestionar y con un ROI demostrable.
Reducción del 40 % en los costes operativos financieros y del 70 % en los gastos de los proveedores, impulsadas por las mismas guías de estrategias de IA que ahora ofrecemos a los clientes.
Los clientes de D&B ahorraron más del 10 % del tiempo dedicado a evaluar el riesgo de los proveedores.
Riyadh Air materializa la productividad de la IA
Más de 40 millones de dólares en beneficios a través de la optimización de las compras mediante IA.
IBM ha sido nombrada líder por escalar la IA generativa desde proyectos piloto hasta la producción con aceleradores específicos para cada sector y un modelo de entrega basado en resultados.
IBM es reconocida por integrar la IA generativa en los flujos de trabajo financieros e impulsar la eficiencia de costes con más de 30 000 profesionales del sector financiero.
IBM Consulting ha sido nombrada líder del mercado por reinventar las operaciones empresariales con IA generativa para descubrir nuevo valor empresarial.
Acelere la transformación digital, fomente la eficiencia operativa y reduzca los costes de su empresa gracias a los conocimientos basados en IA de las soluciones de IBM para operaciones empresariales.
IBM Consulting ofrece servicios expertos de consultoría sobre datos e IA para ayudar a las empresas a crear estrategias de IA responsables y escalables.
IBM® watsonx Orchestrate es una solución de IA generativa y automatización que potencia su negocio mediante la automatización de tareas y la simplificación de procesos complejos.
