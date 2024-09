Bouygues Telecom ya había experimentado antes con modelos de aprendizaje automático (AA) e IA mediante el desarrollo de algunas aplicaciones simples y puntuales, como por ejemplo chatbots y análisis de texto. Sin embargo, el enfoque de prueba de concepto (POC) que se había utilizado para desarrollar estos modelos no se ajustaba a los estándares de TI de la empresa y no podía ofrecer soporte para toda la producción. Además, muchas líneas de negocio y directores de TI tenían problemas para imaginar cómo aprovechar al máximo la IA y dudaban si valía la pena invertir tiempo para ayudar a desarrollar soluciones.

La empresa necesitaba contar con la participación efectiva de los directores para pensar en casos de uso de la IA que fueran viables. También se necesitaba un enfoque uniforme e integrado para escalar las soluciones de IA más allá de la experimentación. En otras palabras, si Bouygues Telecom quería impulsar la innovación empresarial, tenía que democratizar completamente el uso de la IA.

Sin embargo, el personal de la empresa no contaba con conocimientos avanzados de IA y con los perfiles adecuados. "Sabíamos que teníamos que ser rápidos y apostar fuerte por una solución de IA general para nuestra empresa. No obstante, la IA es un campo muy específico que requiere no solo habilidades técnicas sino también habilidades de gestión, conceptualización y diseño", afirma Dutot.

Para acelerar la adopción de la IA, Bouygues Telecom buscó una empresa de consultoría con profundos conocimientos y experiencia en IA multiproveedor. La empresa tenía un complejo entorno de TI, con numerosos sistemas de datos y requisitos de gestión. Los consultores tendrían que apoyar la estrategia multinube en evolución de Bouygues Telecom, que ofrece a los equipos flexibilidad para seleccionar proveedores de nube e IA en función de sus necesidades departamentales y de aplicación.