La planta de Nottingham se convirtió en la primera fábrica operativa del futuro de Reckitt en mayo de 2021. Para junio, la compañía ya proyectaba una reducción en los costos de mantenimiento de la planta del 10% y una disminución del 3% en el consumo de energía eléctrica. Y la mayor visibilidad de los datos de sus equipos ya está proporcionando información para el análisis de las causas que se espera que impulse importantes aumentos de productividad.

"La conectividad mejorada y la visibilidad de los datos nos permiten comprender y analizar realmente lo que hacemos y cómo podemos empezar a mejorarlo", afirma Ellins. "Cuando apliquemos algoritmos de aprendizaje automático o IA a esos datos, Reckitt podrá predecir y planificar mejor el futuro".

Esa planificación comienza hoy con la mejora de la OEE. Los gerentes y operadores de departamento ahora tienen acceso inmediato a los datos de la máquina, y los operadores ya no necesitan ingresar esos datos en hojas de cálculo, que luego deben buscarse para obtener información relevante. Los datos, que se cargan automáticamente desde las máquinas, también son más precisos y fiables. Estos datos confiables permiten a los gerentes dedicar su tiempo a analizar las operaciones en lugar de buscar información y verificar su validez. Esto ayudará a acelerar la toma de decisiones y la resolución de problemas y, en última instancia, a mejorar la productividad.

También se espera que el paso de un mantenimiento basado en calendarios a otro basado en condiciones y ciclos ayude a Reckitt a mejorar la productividad y la eficiencia. El sistema automatizado sólo activa los eventos de mantenimiento cuando se cumplen las condiciones establecidas, como cuando una condición se sale de la tolerancia o un activo ha funcionado un número determinado de horas. Según Barnes, "esto nos ayudará a aumentar la eficiencia de nuestros ingenieros, ya que solo trabajarán en activos que necesiten atención en lugar de intentar completar todas las órdenes de trabajo para cada máquina cada mes".

"La red troncal única de datos también proporciona a Reckitt un camino hacia el aprendizaje automático y las operaciones y el mantenimiento basados en la IA", afirma Woodham, de IBM. Por ejemplo, los datos pueden revelar cuándo es probable que una máquina se averíe o cuándo necesita mantenimiento inmediato. "Los algoritmos de aprendizaje automático pueden ayudar a Reckitt a comprender los datos y comenzar a predecir hacia dónde van a ir las cosas", afirma. "Las predicciones pueden convertirse en instrucciones dirigidas por el sistema, y en lugar de que alguien vea un problema y decida qué hacer al respecto, pueden usar los datos para decidir qué hacer y finalmente cerrar el bucle".

Este tipo de análisis predictivo también podría aplicarse a los sistemas de gestión de energía de la empresa ahora que están conectados a la red troncal de datos. Debido a que Reckitt ahora tiene datos consistentes y vistas a nivel de planta de su consumo de energía, puede reemplazar las lecturas manuales de medidores en todas sus plantas. Esta visibilidad permitiría a cada fábrica dirigirse a áreas de reducción para ayudar a cumplir los objetivos generales de sostenibilidad de la empresa.

La idea de que “la conectividad es clave” se ha convertido en un nuevo mantra para Ellins personalmente y para toda la empresa. A medida que escala a otros sitios, Reckitt construirá sus soluciones en la misma plataforma de infraestructura y red troncal de datos. "Poder decir que creamos una plataforma de datos escalable correctamente para nuestras fábricas es un punto clave. Y seguirá añadiendo y aumentando valor a medida que madure”.

Al implementar la solución Factory of the Future, Ellins también prevé una convergencia entre la TI y la tecnología operativa (TO) en una infraestructura híbrida de TI-TO para el futuro. "Como parte de la transformación de la Industria 4.0, estamos viendo cómo los sistemas de TI se conectan con los sistemas de ingeniería y hablan el mismo idioma". Esta convergencia también permite a Reckitt implementar un entorno de ciberseguridad sólido que cubre tanto los sistemas operativos como los de TI.