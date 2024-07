Was sind Worteinbettungen?

In den 2000er Jahren begannen Forscher mit der Erforschung von neuronalen Sprachmodellen (NLMs), die neuronale Netzwerke zur Modellierung der Beziehungen zwischen Wörtern in einem kontinuierlichen Raum verwenden. Diese frühen Modelle legten den Grundstein für die spätere Entwicklung von Worteinbettungen.

Bengio et al. (2003) führten vorwärtsgerichtete neuronale Netze zur Sprachmodellierung ein. Diese Modelle waren in der Lage, verteilte Darstellungen von Wörtern zu erfassen, waren jedoch nur begrenzt in der Lage, große Vokabularien zu verarbeiten.

Forscher, darunter Mnih und Hinton (2009), erforschten wahrscheinliche Modelle, um verteilte Darstellungen von Wörtern zu lernen. Diese Modelle waren in der Lage, verteilte Darstellungen von Wörtern zu erfassen, aber sie waren in ihrer Fähigkeit, große Wortschätze zu verarbeiten, begrenzt.

Das Word2Vec-Modell, das von Tomas Mikolov und seinen Kollegen bei Google im Jahr 2013 eingeführt wurde, markierte einen bedeutenden Durchbruch. Word2Vec nutzt zwei Modelle, Continuous Bag of Words (CBOW) und Continuous Skip-gram, die effizient Worteinbettungen aus großen Korpora lernen und sich aufgrund ihrer Einfachheit und Effektivität weit verbreitet haben.

GloVe (Global Vectors for Word Representation), eingeführt von Pennington et al. im Jahr 2014, basiert auf der Idee, globale Statistiken (Wort-Co-Occurrence-Häufigkeiten) zu verwenden, um Vektorrepräsentationen für Wörter zu lernen. Es wurde in verschiedenen NLP-Anwendungen verwendet und ist für seine Fähigkeit bekannt, semantische Beziehungen zu erfassen.

Heute, mit dem Aufkommen von Deep Learning, sind Einbettungsschichten zu einem Standardbestandteil neuronaler Netzwerkarchitekturen für NLP-Aufgaben geworden. Einbettungen werden jetzt nicht nur für Wörter, sondern auch für Entitäten, Sätze und andere linguistische Einheiten verwendet. Zum großen Teil haben Worteinbettungen dazu beigetragen, dass sich Sprachmodelle wie Recurrent Neural Networks (RNNs), LSTM-Netzwerke (Long Short Memory), Embeddings from Language Models (ELMo), BERT, ALBERT (A Light BERT) und GPT so rasant entwickelt haben.