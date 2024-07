Was ist Sichtprüfung?

Die Prüfung von Geräten, Produkten und Materialien mit dem menschlichen Auge ist die älteste und einfachste Form der Sichtprüfung. Sie wird noch heute in Fertigung, Energiewirtschaft und medizinischem Sektor verwendet, weil sie sich als effektive Methode zur Erkennung oberflächlicher Mängel bewährt hat.

Im vordigitalen Zeitalter wurden Prüfer geschult, Mängel entweder mit dem bloßen Auge oder in anderen Fällen mit einfachen Werkzeugen wie Lampen und Lupen zu erkennen. Mit der Weiterentwicklung tragbarer, qualitativ hochwertiger Kameras und Drohnen hat sich die Sichtprüfung ebenfalls weiterentwickelt; heute erfassen Unternehmen digitale Bilder und Videos von Maschinen, gefertigten Produkten und anderen Aspekten physischer Prozesse, um Sichtprüfungen durchzuführen. Prüfungen mit Filmmaterial und Bildern können in Echtzeit von einem fernen Standort erfolgen oder zu einem späteren Zeitpunkt durchgesehen werden, sobald die Bilder erfassende Kamera abgerufen wurde.

Zur Automatisierung der Sichtprüfung wird heute auch Software eingesetzt, die künstliche Intelligenz (KI) nutzt. Unternehmen können die Sichtprüfung automatisieren und damit Zeit sparen und in einigen Fällen die Genauigkeit verbessern, indem sie einem Computer „beibringen“, Bilder zu lesen und festzulegen, wann sie annehmbare Standards erfüllen. Dies könnte von der Identifizierung von Korrosion an den Spitzen von Windrädern bis zur Identifizierung fehlerhafter Steckverbindungen in der Elektronik von Produkten reichen.

Ein Beispiel für die Integration von KI in Sichtprüfungssysteme findet sich in der Automobilindustrie. Die Automobilhersteller von heute verwenden Bilder und Deep Learning, um schnell und konsistent Mängel zu einem früheren Zeitpunkt im Produktionsprozess zu ermitteln.

Mit dieser Technologie, auch bekannt als intelligente Sichtprüfungen, können Unternehmen Prüfungen schneller, genauer und kosteneffizienter in den verschiedensten Umgebungen durchführen. Durch den Einsatz von Maschinen zur Durchführung von Sichtprüfungen können Unternehmen Personen aus gefährlichen Bereichen und engen Räumen, wie z. B. Lagerbehältern, fernhalten und damit die Sicherheit der Mitarbeiter schützen, ohne die Vorteile der Sichtprüfung zu opfern.