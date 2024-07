Was ist modellbasiertes System-Engineering (MBSE)?

Indem MBSE eine effizientere Ressourcenallokation ermöglicht, Verschwendung reduziert und die Entwicklung energieeffizienterer Systeme erleichtert, kann es dazu beitragen, Ziele für nachhaltige Entwicklung zu erreichen. Der Schwerpunkt auf ganzheitlichem und integriertem Systemdenken hilft bei der Entwicklung von Lösungen, die nicht nur technisch solide, sondern auch ökologisch verantwortlich sind.

Mithilfe von MBSE können Ingenieure die Umweltauswirkungen ihrer Entwürfe modellieren und simulieren, bevor diese umgesetzt werden. So können potenzielle Umweltrisiken frühzeitig im Entwicklungsprozess erkannt und gemindert werden. Außerdem lassen sich so erneuerbare Energiequellen und nachhaltige Materialien in Systemdesigns integrieren, was insgesamt zu umweltfreundlichen Lösungen beiträgt. Und durch die Optimierung von Entwurf und Betriebseffizienz trägt MBSE dazu bei, den ökologischen Fußabdruck neuer Projekte zu begrenzen, indem sichergestellt wird, dass sie weniger Energie und Ressourcen verbrauchen. So können CO2-Emissionen und andere Umweltauswirkungen reduziert werden.