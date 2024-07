Die Implementierung von IAM-Programmen kann sich auch in Rechenzentren auszahlen, in denen die IT-Infrastruktur der Firmen untergebracht ist. Die Verwaltung von Assets wie Servern, Speichermedien, Netzwerkausrüstung sowie Strom- und Kühlsystemen ist für die Leistung dieser Einrichtungen unabdingbar. Rechenzentren können IAM nutzen, um den Zustand von Datenressourcen in Echtzeit zu überwachen und den Führungskräften zu helfen, die Konnektivität und die Verwendung der Assets zu optimieren.