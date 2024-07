Was ist eBPF?

Da sie Sandbox-Programme in privilegierten Kontexten wie einem Betriebssystemkern ausführen können, können eBPFs die Funktionen vorhandener Software zur Laufzeit erweitern, ohne den Kernel-Quellcode zu verändern, Kernel-Module zu laden oder die gesamte Programmausführung zu unterbrechen. eBPF-Technologien stellen eine Weiterentwicklung des ursprünglichen Berkeley Paketfilters (BPF) dar, der eine einfache Möglichkeit zur Auswahl und Analyse von Netzwerkpaketen in einem User-Space-Programm bot. Über die Paketfilterung hinaus fehlte den BPF-Programmen jedoch die Flexibilität, um komplexere Aufgaben innerhalb des Kernels zu bewältigen.

Die Linux-Gemeinschaft erkannte den Bedarf an einer vielseitigeren Technologie und entwickelte eBPF, der auf den Backend-Funktionen von BPF aufbaute, aber die Programmierbarkeit im Kernel erweiterte. Die erweiterte Funktionalität der eBPF-Programme ermöglicht es Entwicklern, erweiterte Paketfilterungsprozesse zu implementieren, High-End-Leistungsanalysen durchzuführen und Firewalls und Debugging-Protokolle sowohl in Rechenzentren vor Ort als auch in cloudnativen Umgebungen zu installieren.

Fortschritte in der eBPF-Technologie haben Softwareentwickler dazu veranlasst, ihre Anwendungen auf alle Betriebssysteme auszuweiten, so dass auch Plattformen, die nicht auf Linux basieren, die Vorteile von hochentwickelten Verfolgungs-, Netzwerk- und Überwachungsfunktionen von eBPF nutzen können.1 Tatsächlich hat die eBPF Foundation – eine Erweiterung der Linux Foundation, zu deren Mitgliedern unter anderem Google, Meta, Netflix, Microsoft, Intel und Isovalent gehören – stark in die Erweiterung der Betriebssystemkompatibilität für eBPF-Programme investiert, in der Hoffnung, den Nutzen der eBPF-Programmierung zu steigern.2