Tekton besteht aus einer Reihe gemeinsam genutzter Komponenten zum Aufbau von CI/CD-Systemen (Continuous Integration und Continuous Delivery), die von der Open-Source-Lösung Continuous Delivery Foundation (CDF) verwaltet werden. Tekton ermöglicht Entwicklern das Erstellen, Testen und Bereitstellen von Apps in Kubernetes unter Verwendung eines herstellerunabhängigen, Kubernetes-nativen Open-Source-Frameworks.
Das Ziel besteht darin, die kontinuierliche Bereitstellung zu modernisieren, indem Branchenspezifikationen für Pipelines, Workflows und andere Bausteine bereitgestellt werden. Mit Tekton können Sie über mehrere Cloud-Provider oder lokale Systeme hinweg aufbauen, testen und bereitstellen, indem Sie die zugrunde liegenden Implementierungsdetails abstrahieren.
Einfach ausgedrückt: Das Tekton-Pipelines-Projekt stellt Ressourcen im Kubernetes-Stil für die Deklaration von Pipelines im CI/CD-Stil bereit. Diese Ressourcen werden natürlich in YAML beschrieben und in einem Code-Repository gespeichert. Dieser Pipeline-as-Code-Ansatz bietet den Nutzen von Versionierung und Quellcodeverwaltung.
Tekton bietet eine Reihe von benutzerdefinierten Ressourcenerweiterungen für Kubernetes, die Pipelines und zugehörige Konzepte definieren. Im Folgenden sind die grundlegenden Bausteine von Tekton Pipeline aufgeführt:
Eine Tekton-Pipeline ist nicht nur Kubernetes-nativ, sondern kann auch für die Bereitstellung in jeder Umgebung (Kubernetes-Cluster, Cloud Foundry, virtuelle Maschinen (VM) usw.) verwendet werden, um die Anforderungen der modernen kontinuierlichen Bereitstellung (Continuous Delivery) zu erfüllen.
Einen genaueren Blick finden Sie in unserem Video „Was ist Tekton?“ :
Die Continuous Delivery Foundation (CDF) ist die herstellerneutrale Heimat vieler der am schnellsten wachsenden Projekte für Continuous Delivery, darunter Jenkins, Jenkins X, Spinnaker und Tekton. CDF unterstützt DevOps-Praktiker mit einem offenen Modell, Schulungen, Branchenrichtlinien und einem Fokus auf Portabilität.
IBM ist einer der führenden Sponsoren der CDF und beteiligt sich aktiv an dieser Community und ihrem Ökosystem, um die Zukunft von CI/CD zu gestalten. Unsere Beteiligung an dieser Grundlage stellt sicher, dass wir unseren Kunden führende, cloudnative Lösungen anbieten können, die schnell qualitativ hochwertige Anwendungen liefern.