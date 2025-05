Was ist Lieferkettentransparenz?

Transparenz über die gesamte Lieferkette hinweg hilft Unternehmen und Verbrauchern, verantwortungsvoll zu handeln und Entscheidungen entsprechend ihren Werten und Zielen zu treffen.

Für Verbraucher bietet die Transparenz der Lieferkette relevante Informationen für ihre Kauf- und Konsumentscheidungen. In einer Umfrage aus dem Jahr 2022 gaben mehr als die Hälfte der Befragten an, dass ökologische Nachhaltigkeit für sie wichtiger sei als noch vor 12 Monaten, und fast die Hälfte gab an, mehr für Produkte zu zahlen, die als nachhaltig oder sozial verantwortlich gekennzeichnet sind. Und da immer mehr Verbraucher nach Marken suchen, die sich an nachhaltige Praktiken halten, bietet Transparenz eine Möglichkeit, dieses Engagement zu zeigen.

Für Unternehmen kann Lieferkettentransparenz mehrere Vorteile haben. Wenn Regierungen Vorschriften zu Menschenrechtsfragen oder Umweltauswirkungen erlassen, hilft Transparenz Unternehmen dabei, die Einhaltung dieser Vorschriften sicherzustellen. Sie hilft auch dabei, Unterbrechungen der Lieferkette zu reduzieren, indem sie Engpässe und Ineffizienzen identifiziert und Erkenntnisse zu potenziellen Störungen oder Sicherheitslücken liefert. Und weil Transparenz für Verbraucher wertvoll ist, kann ihre Einführung Reputationsvorteile haben, die dazu beitragen, Vertrauen und Markentreue aufzubauen.

Und schließlich kann Transparenz zu nachhaltigeren Lieferketten führen. Da immer mehr Unternehmen Umwelt-, Sozial- und Governance-Initiativen (ESG) verfolgen, kann Transparenz für das Erreichen ihrer Ziele nützlich sein.