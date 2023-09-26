Spatial Computing ist die nächste Herausforderung in der Flugsicherheit von Fluggesellschaften

Flugverspätungen sind ein frustrierender Aspekt des Fliegens. Es ist eine Situation, mit der sich die meisten identifizieren können: Im Terminal oder auf dem Rollfeld zu sitzen und sich zu fragen, warum Ihr Flug Verspätung hat, ohne Antworten oder Informationen.

Es gibt Dutzende von Gründen, warum ein Flugzeug verspätet sein könnte, wobei die Sicherheit für viele von ihnen der Grund ist. Angenommen, ein Luftfahrzeug wird durch einen Blitzschlag oder durch Kontakt mit Anlagen beim Abschleppen oder Betanken geringfügig beschädigt, oder es wird durch eine Kollision mit einem Vogel während des Fluges oder durch schlechtes Wetter beschädigt. In diesen Fällen muss das Luftfahrzeug einer Inspektion unterzogen werden, bevor es wieder fliegen kann. Die Luftfahrtbranche steht vor großen Herausforderungen bei der rechtzeitigen Schadenskontrolle vor dem Flug, und diese Verspätungen sind ein häufiges Problem für Fluggesellschaften und Passagiere gleichermaßen.

Die Gewährleistung der Flugsicherheit eines Luftfahrzeugs ist eine unvermeidliche und zeitaufwändige Aufgabe. Stellen Sie sich ein Szenario vor, in dem die Gepäckabfertigungsanlage versehentlich mit dem Flugzeug kollidiert und dabei Schäden am Rumpf entstehen. Bodeningenieure müssen den Schaden inspizieren, seine genaue Lage, Tiefe und Ausdehnung bestimmen und entscheiden, ob das Flugzeug noch flugtauglich ist. Die Flugzeugsicherheit ist ein stark regulierter Prozess und eine Anforderung der Branche. Jedes größere Teil eines Luftfahrzeugs hat eine Seriennummer, die nachverfolgt und auf ihre Lufttüchtigkeit geprüft wird. Diese manuelle Inspektion, zu der auch die Erfassung des Schadens und die Dokumentation des Prozesses gehören, kann mehr als 30 Minuten dauern und zu erheblichen Verspätungen und Störungen des Flugplans führen.