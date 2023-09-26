Spatial Computing ist die nächste Herausforderung in der Flugsicherheit von Fluggesellschaften

Flugverspätungen sind ein frustrierender Aspekt des Fliegens. Es ist eine Situation, mit der sich die meisten identifizieren können: Im Terminal oder auf dem Rollfeld zu sitzen und sich zu fragen, warum Ihr Flug Verspätung hat, ohne Antworten oder Informationen.
Es gibt Dutzende von Gründen, warum ein Flugzeug verspätet sein könnte, wobei die Sicherheit für viele von ihnen der Grund ist. Angenommen, ein Luftfahrzeug wird durch einen Blitzschlag oder durch Kontakt mit Anlagen beim Abschleppen oder Betanken geringfügig beschädigt, oder es wird durch eine Kollision mit einem Vogel während des Fluges oder durch schlechtes Wetter beschädigt. In diesen Fällen muss das Luftfahrzeug einer Inspektion unterzogen werden, bevor es wieder fliegen kann. Die Luftfahrtbranche steht vor großen Herausforderungen bei der rechtzeitigen Schadenskontrolle vor dem Flug, und diese Verspätungen sind ein häufiges Problem für Fluggesellschaften und Passagiere gleichermaßen.
Die Gewährleistung der Flugsicherheit eines Luftfahrzeugs ist eine unvermeidliche und zeitaufwändige Aufgabe. Stellen Sie sich ein Szenario vor, in dem die Gepäckabfertigungsanlage versehentlich mit dem Flugzeug kollidiert und dabei Schäden am Rumpf entstehen. Bodeningenieure müssen den Schaden inspizieren, seine genaue Lage, Tiefe und Ausdehnung bestimmen und entscheiden, ob das Flugzeug noch flugtauglich ist. Die Flugzeugsicherheit ist ein stark regulierter Prozess und eine Anforderung der Branche. Jedes größere Teil eines Luftfahrzeugs hat eine Seriennummer, die nachverfolgt und auf ihre Lufttüchtigkeit geprüft wird. Diese manuelle Inspektion, zu der auch die Erfassung des Schadens und die Dokumentation des Prozesses gehören, kann mehr als 30 Minuten dauern und zu erheblichen Verspätungen und Störungen des Flugplans führen.
Das Regional Jet Center (RJC) ist ein dediziertes Unternehmen für Wartung, Reparatur und Überholung der Air France-KLM Group. In Zusammenarbeit mit IBM entwickelte RJC eine Lösung zur Bewertung von Flugzeugschäden, die Augmented Reality und digitale Zwillingstechnologie – Kernprozesse des räumlichen Rechnens – nutzt, um die Schadenskontrolle vor dem Flug zu revolutionieren.
Spatial Computing verbindet die physische und die digitale Welt mit Hilfe von Augmented Reality-, Virtual Reality- oder Echtzeit-3D-Technologien. Da mobile Geräte in Unternehmen immer häufiger genutzt werden, bietet Spatial Computing Unternehmen eine Möglichkeit, stärker von Investitionen in Smartphones, Tablets und Headsets zu profitieren. Die Fluggesellschaften können diese Technologie nutzen, um die Entscheidungsfindung der Bodeningenieure durch eine immersivere und interaktivere Erfahrung zu verbessern. Im Zusammenhang mit der Sicherheit von Fluggesellschaften ermöglicht Spatial Computing effizientere und genauere Schadensinspektionen, wodurch die Zeit, die für einen effektiven Abschluss des Prozesses erforderlich ist, drastisch reduziert wird.
Mit einer speziellen Anwendung namens Schadensbewertung, die für iPads entwickelt wurde, können Techniker ihre Inspektionen des Flugzeugs mit Hilfe von Augmented Reality verbessern. Diese Anwendung verwendet den digitalen Zwilling des Flugzeugs, um den Flugzeugrahmen in Echtzeit auf das tatsächliche Flugzeug abzubilden, sodass die Prüfer genau bestimmen können, wo sich der Schaden befindet. Mit Damage Assessment können a) Inspektoren Schäden präzise identifizieren und bewerten, was den Inspektionsprozess erheblich beschleunigt; b) Bodeningenieure können relevante Schadenshistorie- und Ingenieur-Dokumentationen abrufen, um den Bewertungsprozess zu unterstützen; c) die Inspektionszeiten können von 30 Minuten auf 3 Minuten reduziert werden (eine bemerkenswerte Effizienzsteigerung von 900 %).
Im weiteren Verlauf kann die KI weitere Unterstützung leisten, indem sie Handlungsempfehlungen liefert, um den Prozess weiter zu beschleunigen. Die Verkürzung der Zeit für die Überprüfung und Erfassung neuer Schäden mit sicheren datengestützten digitalen Tools erhöht die Genauigkeit der Berichterstattung in einer stark regulierten Branche und führt zu sichereren Flügen. Diese innovative Lösung gewährleistet auch die Genauigkeit und Unversehrtheit der Inspektionsdaten. Inspektionen werden oft manuell auf Papier aufgezeichnet, was zu potenziellen Fehlern und Datenverlusten führen kann. Beim Spatial Computing werden alle Inspektionsdaten nahtlos in den digitalen Zwilling des Flugzeugs integriert, wodurch eine transparente und nachvollziehbare Informationskette entsteht. Spatial Computing erhöht die Sicherheit und vereinfacht die Einhaltung von Branchenvorschriften.
Obwohl diese Technologie für RJC zweifellos einen entscheidenden Wandel darstellt, ist es erwähnenswert, dass dies ein branchenweites Problem ist. Fluggesellschaften auf der ganzen Welt kämpfen mit den ineffizienten Schadensinspektionen vor dem Flug. Die räumliche Datenverarbeitungslösung von RJC bringt nicht nur dem Betrieb einen Nutzen, sondern kann auch die Sicherheitspraktiken der Fluggesellschaften weltweit verändern.
In einer so stark regulierten Branche muss RJC nachweisen, dass ein neuer Prozess wie dieser ein deutliches Ergebnis sowohl in Bezug auf Zeit als auch Genauigkeit liefert, um von den Aufsichtsbehörden der Branche genehmigt zu werden. RJC hat mit dem Prozess begonnen, um eine breite Akzeptanz dieser Technologie in der Branche zu erreichen, die es auch anderen Fluggesellschaften ermöglicht, sie zu nutzen. Gleichzeitig strebt IBM Partnerschaften mit Unternehmen an, die in räumliche Technologie investieren.
IBM kann Fachleute aus der Luftfahrtindustrie, Führungskräfte von Fluggesellschaften oder jedes Unternehmen unterstützen, das ähnliche Lösungen einführen oder die Möglichkeiten der räumlichen Datenverarbeitung für ihre speziellen Herausforderungen erkunden möchte.
Erfahren Sie mehr über die Spatial-Computing-Lösung von RJC und IBM und erleben Sie das Potenzial in Aktion. Besuchen Sie das World Aviation Festival (Link führt zu einer Seite außerhalb von ibm.com) vom 26. bis 28. September 2023 in Lissabon, Portugal, und nehmen Sie teil an der Reise hin zu sichereren und effizienteren Flugreisen.
Entdecken Sie wichtige Erkenntnisse aus den Erfahrungen von 604 Unternehmen und 3.556 Führungskräften aus den Bereichen Cybersicherheit und Business, die von einer Sicherheitsverletzung betroffen waren.
Erfahren Sie, wie Null-Emissions-Ziele und technologische Fortschritte Automobilhersteller und Verbraucher veranlassen, den Umstieg auf Elektrofahrzeuge zu beschleunigen.
Erfahren Sie mehr über spezifische Erkenntnisse und Maßnahmen, mit denen CEOs die Einführung von generativer KI im gesamten Unternehmen verantwortungsvoll beschleunigen und skalieren können.
Optimieren Sie die Produktivität und die Workflows von Transport-Assets mit einer umfassenden Asset-Management-Suite für Betrieb, Wartung, Überwachung, Qualität und Zuverlässigkeit.
Bauen Sie KI-fähige, nachhaltige Lieferketten auf, die Ihr Unternehmen für die Zukunft schützen, die Transparenz erhöhen und das Mitarbeiter- und Kundenerlebnis verbessern.
Verbessern Sie die Customer Experience, steigern Sie Ihren Umsatz und erhöhen Sie die betriebliche Effizienz mit modernster Technologie im Transportwesen.
Optimieren Sie die Produktivität und die Workflows von Transport-Assets mit einer umfassenden Asset-Management-Suite für Betrieb, Wartung, Überwachung, Qualität und Zuverlässigkeit.