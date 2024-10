Die Geschichte der erneuerbaren Energien

Wie die Vorsilbe „Hydro“ schon sagt, ist Wasserkraft die Energie, die aus Wasser gewonnen wird – genauer gesagt aus der Flusskraft des Wassers. Wie bei der Windenergie machen sich die Menschen schon seit langem die mechanischen Anwendungen der Wasserkraft zunutze. Die alten Griechen beispielsweise nutzten Wasserkraft, um Wasserräder anzutreiben, die Weizen zu Mehl mahlten.6

Die Nutzung von Wasserkraft zur Stromerzeugung wurde jedoch erst viel später üblich. Im 19. Jahrhundert kam es zu Innovationen in der Wasserturbinentechnologie, darunter die Erfindung der Francis-Turbine durch den britisch-amerikanischen Ingenieur James Francis, die bis heute weit verbreitet ist. Gegen Ende des 19. Jahrhunderts gipfelten solche Innovationen in Wasserkraftprojekten, die von einem Projekt, das 1878 eine einzelne Lampe in einem Haus in England mit Strom versorgte. Nur vier Jahre später entstand ein vollwertiges Wasserkraftwerk mit einer Leistung von 12,5 kW, das zwei Papierfabriken und ein Wohnhaus versorgte.6, 7

Bald wurden Wasserkraftprojekte in Ländern auf der ganzen Welt durchgeführt, von Australien bis Kanada. Nach dem Zweiten Weltkrieg beschleunigte sich die Entwicklung der Wasserkraft weiter, mit staatlichen Projekten in Europa, Nordamerika, Japan und der ehemaligen Sowjetunion. Die beiden größten Wasserkraftprojekte der Welt sind heute Staudämme in Südamerika und China: der Itaipu-Staudamm mit einer Leistung von 14.000 Megawatt am Fluss Paraná an der Grenze zwischen Brasilien und Paraguay und der Drei-Schluchten-Staudamm mit einer Leistung von 22.500 Megawatt am chinesischen Jangtsekiang.

Wasserkraft spielt nicht nur bei der Stromerzeugung, sondern auch bei der Energiespeicherung eine wichtige Rolle. Durch die Pumpspeicherkraft, ein Energiespeichermodell aus den 1890er Jahren, fließt Wasser zwischen zwei Wasserreservoirs in unterschiedlichen Höhenlagen. Wenn Strom aus anderen Quellen (z. B. Solar- und Windparks) im Überfluss vorhanden ist, wird er genutzt, um Wasser in ein höher gelegenes Reservoir zu pumpen. Bei Bedarf wird Wasser aus dem oberen Speicherbecken in das untere Speicherbecken zurückgeleitet, um Strom zu erzeugen, und „füllt im Grunde die Lücken bei Spitzenbedarf“, so das US-Energieministerium (Department Of Energy, DOE).8