RE100-Initiative erklärt

Renewable Energy 100 RE100 ist eine globale Unternehmensinitiative für erneuerbare Energien, die von der Climate Group in Zusammenarbeit mit dem CDP geleitet wird. Ziel ist es, die einflussreichsten Unternehmen der Welt, insbesondere diejenigen mit einem jährlichen Strombedarf von über 100 GWh, dazu zu bewegen, sich zu 100 % erneuerbarem Strom zu verpflichten und dieses Ziel bis 2050 zu erreichen.

Um 100 % erneuerbaren Strom zu erreichen, müssen Unternehmen 100 % des Stromverbrauchs ihrer weltweiten Betriebe mit Strom aus erneuerbaren Energiequellen decken.

Strom aus erneuerbaren Energien kann vom Markt bezogen oder selbst produziert werden und kann aus Sonne, Wind, Biomasse (einschließlich Biogas), Geothermie oder Wasserkraft gewonnen werden. Zugekaufter Strom aus erneuerbaren Energien kann direkt von Erzeugern und Anbietern auf dem Markt erworben werden, z. B. über Stromabnahmeverträge. Es kann auch Einzelhandelskäufe und eigenständige „entbündelte“ Instrumente für Energieattribute umfassen.

Für wen ist es?

Wie oben hervorgehoben, richtet sich RE100 an größere Unternehmen mit einem jährlichen Strombedarf von mindestens 100 GWh. Ausnahmen können jedoch für Unternehmen mit geringerem Verbrauch gemacht werden, wenn sie ein wichtiger Akteur in ihrer Branche oder ein Fortune-1000-Unternehmen sind oder wenn sie ein wichtiger Akteur in einer RE100-Prioritätsregion oder einem Sektor sind.

Derzeit sind über 350 Unternehmen Mitglieder von RE100 und haben sich verpflichtet, zu 100 % auf erneuerbare Energien umzusteigen. Fast ein Drittel dieser Unternehmen hat seinen Hauptsitz in den USA, über 60 in Japan und fast 50 im Vereinigten Königreich. Auf Sektorebene stammen mehr als ein Drittel aus der Dienstleistungsbranche. Das verarbeitende Gewerbe ist mit mehr als 60 Unternehmen die nächstgrößte Branche, während die Nahrungsmittel- und Getränkeindustrie mit mehr als 30 Unternehmen an dritter Stelle steht.

Wichtigste Kriterien für die Aufnahme in RE100

  • Öffentliche Verpflichtung, 100 % Strom aus erneuerbaren Energien für den gesamten Betrieb zu beziehen, einschließlich aller Scope-1-Emissionen im Zusammenhang mit der Stromerzeugung des Unternehmens, aller Scope-2-Emissionen im Zusammenhang mit den Aktivitäten des Unternehmens und den Aktivitäten von Unternehmen, die mit der Marke oder der Unternehmensgruppe arbeiten.
  • Für den Verbrauch von Strom aus erneuerbaren Energien ist eine Überprüfung durch Dritte erforderlich, gegebenenfalls auch für die Erzeugung und den Verkauf (z. B. Greene-Zertifizierung).
  • Unternehmen müssen Strom aus erneuerbaren Energien innerhalb der Grenzen des Marktes beziehen, in dem sie den Strom verbrauchen. Unternehmen können jedoch kleine Lasten (kleine Büros, Einzelhandelsgeschäfte) mit einem Stromverbrauch von bis zu 100 MWh/Jahr pro Markt von der RE100-Zielgrenze in Märkten ausnehmen, in denen es für sie technisch nicht machbar ist, erneuerbare Energie zu beziehen.
  • Die Unternehmen müssen jährlich transparent über ihre Fortschritte berichten, entweder über das RE100 Reporting Spreadsheet oder den CDP-Fragebogen zum Klimawandel.
  • Die Unternehmen müssen sich verpflichten, keine Aktivitäten zu unternehmen, die die Mission untergraben, wie z. B. politische Lobbyarbeit zur Unterstützung fossiler Brennstoffe gegenüber der Produktion erneuerbarer Energien oder die Erhöhung ihres Anteils an fossilen Brennstoffen.
  • Unternehmen müssen auf Gruppenebene an der Kampagne teilnehmen.

Glaubwürdige Ansprüche gemäß RE100

RE100-Mitglieder müssen nachweisen können, dass sie Anspruch auf die Nutzung einer einzigartigen erneuerbaren Stromproduktion haben, um ihren gesamten gemeldeten Verbrauch an erneuerbarem Strom zu decken. Dies geschieht in der Regel in Form von Erzeugungsattributen wie Energieattribut-Zertifikaten (EACs), aber auch Verträge können verwendet werden. Die Anforderungen für einen glaubwürdigen RE-Nutzungsanspruch sind:

  1. Glaubwürdige Generationsdaten
  2. Attributaggregation
  3. Ausschließliches Eigentum (keine Doppelzählung) an Attributen
  4. Ausschließliche Ansprüche (keine doppelte Beanspruchung) auf Attribute
  5. Geographische Marktbeschränkungen von Ansprüchen
  6. Jahrgangsbeschränkungen der Ansprüche

Wie sieht der Zeitplan und die Zielvorgabe aus?

Die Mindestanforderungen und Fristen sind:

  • 100 % bis 2050, mit Zwischenschritten von mindestens:
  • 60 % bis 2030
  • 90 % bis 2040

Erste Schritte mit RE100

Die Aufnahme in den RE100-Club dauert etwa 2-3 Monate, bis der Antragsprozess zur Anwendung abgeschlossen ist. Die Genehmigung der Mitgliedschaft erfolgt in einem 8-stufigen Prozess:

  1. Anforderungen prüfen – Unternehmen sollten die Beitritts- und technischen Anforderungen prüfen
  2. Absichtserklärung – Registrierung des Unternehmensinteresses beim RE100-Team
  3. Prüfung der Teilnahmeberechtigung – Das RE100-Team prüft, ob das Unternehmen die Beitrittskriterien erfüllt 
  4. Mitgliedschaft beantragen – Im Falle einer Annahme muss das Unternehmen die Mitgliedschaftsvereinbarung unterzeichnen
  5. Anwendungsbewertung – Die Anwendung des Unternehmens wird anhand der Beitrittskriterien bewertet
  6. Anwendungsentscheidung – Anwendungsentscheidung getroffen. Bei Annahme erhält das Unternehmen Mitgliedschaftsvorteile
  7. Planankündigung – Datum der Beitrittsankündigung wird mit der Climate Group vereinbart
  8. Neue Mitgliederankündigung – Das Unternehmen kann die Mitgliedschaft per Pressemitteilung oder in den sozialen Medien bekannt geben

Nach ihrer Aufnahme steht es den RE100-Mitgliedern frei, ihre eigene Roadmap zur Erreichung von 100 % erneuerbaren Energien zu entwickeln.

Letztlich müssen die größten Unternehmen eine Vorreiterrolle übernehmen, wenn wir eine Netto-Null-Zukunft erreichen wollen. Die über 300 Mitglieder von RE100 verbrauchen zusammen jährlich mehr Strom als das gesamte Vereinigte Königreich. Derzeit beziehen diese Mitglieder etwa 45 % ihres Strombedarfs aus erneuerbaren Energien. Wenn sie ihre Verpflichtung erfüllen können und die Mitgliederzahlen der Organisation weiter wachsen, wird ein großer Schritt in Richtung einer kohlenstoffneutralen Welt getan.

 
