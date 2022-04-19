Renewable Energy 100 RE100 ist eine globale Unternehmensinitiative für erneuerbare Energien, die von der Climate Group in Zusammenarbeit mit dem CDP geleitet wird. Ziel ist es, die einflussreichsten Unternehmen der Welt, insbesondere diejenigen mit einem jährlichen Strombedarf von über 100 GWh, dazu zu bewegen, sich zu 100 % erneuerbarem Strom zu verpflichten und dieses Ziel bis 2050 zu erreichen.

Um 100 % erneuerbaren Strom zu erreichen, müssen Unternehmen 100 % des Stromverbrauchs ihrer weltweiten Betriebe mit Strom aus erneuerbaren Energiequellen decken.

Strom aus erneuerbaren Energien kann vom Markt bezogen oder selbst produziert werden und kann aus Sonne, Wind, Biomasse (einschließlich Biogas), Geothermie oder Wasserkraft gewonnen werden. Zugekaufter Strom aus erneuerbaren Energien kann direkt von Erzeugern und Anbietern auf dem Markt erworben werden, z. B. über Stromabnahmeverträge. Es kann auch Einzelhandelskäufe und eigenständige „entbündelte“ Instrumente für Energieattribute umfassen.