Renewable Energy 100 RE100 ist eine globale Unternehmensinitiative für erneuerbare Energien, die von der Climate Group in Zusammenarbeit mit dem CDP geleitet wird. Ziel ist es, die einflussreichsten Unternehmen der Welt, insbesondere diejenigen mit einem jährlichen Strombedarf von über 100 GWh, dazu zu bewegen, sich zu 100 % erneuerbarem Strom zu verpflichten und dieses Ziel bis 2050 zu erreichen.
Um 100 % erneuerbaren Strom zu erreichen, müssen Unternehmen 100 % des Stromverbrauchs ihrer weltweiten Betriebe mit Strom aus erneuerbaren Energiequellen decken.
Strom aus erneuerbaren Energien kann vom Markt bezogen oder selbst produziert werden und kann aus Sonne, Wind, Biomasse (einschließlich Biogas), Geothermie oder Wasserkraft gewonnen werden. Zugekaufter Strom aus erneuerbaren Energien kann direkt von Erzeugern und Anbietern auf dem Markt erworben werden, z. B. über Stromabnahmeverträge. Es kann auch Einzelhandelskäufe und eigenständige „entbündelte“ Instrumente für Energieattribute umfassen.
Branchen-Newsletter
Bleiben Sie mit dem Think-Newsletter über die wichtigsten – und faszinierendsten – Branchentrends in den Bereichen KI, Automatisierung, Daten und darüber hinaus auf dem Laufenden. Weitere Informationen finden Sie in der IBM Datenschutzerklärung.
Ihr Abonnement wird auf Englisch geliefert. In jedem Newsletter finden Sie einen Abmeldelink. Hier können Sie Ihre Abonnements verwalten oder sich abmelden. Weitere Informationen finden Sie in unserer IBM Datenschutzerklärung.
Wie oben hervorgehoben, richtet sich RE100 an größere Unternehmen mit einem jährlichen Strombedarf von mindestens 100 GWh. Ausnahmen können jedoch für Unternehmen mit geringerem Verbrauch gemacht werden, wenn sie ein wichtiger Akteur in ihrer Branche oder ein Fortune-1000-Unternehmen sind oder wenn sie ein wichtiger Akteur in einer RE100-Prioritätsregion oder einem Sektor sind.
Derzeit sind über 350 Unternehmen Mitglieder von RE100 und haben sich verpflichtet, zu 100 % auf erneuerbare Energien umzusteigen. Fast ein Drittel dieser Unternehmen hat seinen Hauptsitz in den USA, über 60 in Japan und fast 50 im Vereinigten Königreich. Auf Sektorebene stammen mehr als ein Drittel aus der Dienstleistungsbranche. Das verarbeitende Gewerbe ist mit mehr als 60 Unternehmen die nächstgrößte Branche, während die Nahrungsmittel- und Getränkeindustrie mit mehr als 30 Unternehmen an dritter Stelle steht.
RE100-Mitglieder müssen nachweisen können, dass sie Anspruch auf die Nutzung einer einzigartigen erneuerbaren Stromproduktion haben, um ihren gesamten gemeldeten Verbrauch an erneuerbarem Strom zu decken. Dies geschieht in der Regel in Form von Erzeugungsattributen wie Energieattribut-Zertifikaten (EACs), aber auch Verträge können verwendet werden. Die Anforderungen für einen glaubwürdigen RE-Nutzungsanspruch sind:
Die Mindestanforderungen und Fristen sind:
Die Aufnahme in den RE100-Club dauert etwa 2-3 Monate, bis der Antragsprozess zur Anwendung abgeschlossen ist. Die Genehmigung der Mitgliedschaft erfolgt in einem 8-stufigen Prozess:
Nach ihrer Aufnahme steht es den RE100-Mitgliedern frei, ihre eigene Roadmap zur Erreichung von 100 % erneuerbaren Energien zu entwickeln.
Letztlich müssen die größten Unternehmen eine Vorreiterrolle übernehmen, wenn wir eine Netto-Null-Zukunft erreichen wollen. Die über 300 Mitglieder von RE100 verbrauchen zusammen jährlich mehr Strom als das gesamte Vereinigte Königreich. Derzeit beziehen diese Mitglieder etwa 45 % ihres Strombedarfs aus erneuerbaren Energien. Wenn sie ihre Verpflichtung erfüllen können und die Mitgliederzahlen der Organisation weiter wachsen, wird ein großer Schritt in Richtung einer kohlenstoffneutralen Welt getan.
Erfahren Sie, wie Sie Erkenntnisse zum Thema Nachhaltigkeit in die Tat umsetzen und den nächsten Schritt machen, um das Potenzial der generativen KI zu nutzen.
Erfahren Sie, wie Benutzer von IBM Turbonomic eine nachhaltige IT erreicht und ihren ökologischen Fußabdruck reduziert haben, während sie gleichzeitig die Anwendungsleistung sicherstellen.
Erfahren Sie, wie IBM Maximo den Wert von Assets während des gesamten Lebenszyklus optimieren kann.
Erfahren Sie, wie Führungskräfte im Bereich Nachhaltigkeit und Netto-Null die Einhaltung der CSRD erreichen.
Erfahren Sie, wie Unternehmen klare Nachhaltigkeitsziele festlegen und erreichen können, die einen Wettbewerbsvorteil bringen.
Optimieren Sie mit der IBM Turbonomic-Plattform die Ressourcenzuweisung für Anwendungen in Ihrem gesamten Ökosystem.
Beginnen Sie noch heute mit der Integration von Nachhaltigkeit in Ihr Unternehmen, indem Sie Ihre strategische Roadmap mit den täglichen betrieblichen Abläufen verknüpfen.
Mit den IBM Sustainability Consulting Services können Sie Ihre Ziele in die Tat umsetzen und zu einem verantwortungsbewussten und profitablen Unternehmen werden.