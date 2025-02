Was ist Optimierungsmodellierung?

Betrachten wir ein hypothetisches Szenario, in dem ein Lieferunternehmen, „RapidLogistics“, seine Lieferrouten für eine Fahrzeugflotte optimieren möchte, um die Kraftstoffkosten zu minimieren und gleichzeitig eine pünktliche Lieferung zu gewährleisten. So wird die Optimierungsmodellierung in diesem Szenario Schritt für Schritt angewendet: