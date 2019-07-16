Was ist eine hybride Integrationsplattform (HIP)?

Durch die Verwendung eines agilen Integrationsansatzes in Kombination mit einer robusten hybriden Integrationsplattform können Unternehmen ihren Teams alles bieten, was sie benötigen, um neue Integrationen zu beschleunigen und gleichzeitig die Kosten zu senken. Wenn es richtig gemacht wird, können Unternehmen ihre bestehende Infrastruktur und ihre traditionellen Integrationsstile weiterhin nutzen und gleichzeitig neue Fähigkeiten, Endgeräte, Anwendungsfälle und Bereitstellungsmodelle in ihrem eigenen Tempo einführen.

Eine hybride Integrationsplattform sollte mehr Zusammenarbeit, Demokratisierung und Wiederverwendung von Assets durch Funktionen wie Asset-Repositories ermöglichen und Integrationsteams dabei unterstützen, das Volumen an Integrationen aufzubauen und zu unterstützen, die Initiativen zur digitalen Transformation erfordern.

Möchten Sie mehr über hybride Integrationsplattformen und die wichtigsten Fähigkeiten, Funktionen und Anforderungen erfahren, auf die Sie bei der Evaluierung achten sollten?

Registrieren Sie sich, um den Ovum-Analystenbericht zu lesen: Hybride Integrationsplattformen: Das digitale Geschäft erfordert eine Modernisierung der Integration und mehr Agilität.

Mehr erfahren über IBM Cloud Pak for Integration.