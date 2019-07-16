Was ist eine hybride Integrationsplattform (HIP)?

Führungskräfte suchen ständig nach neuen Wegen, ihre Unternehmen zu transformieren, indem sie Technologie und Daten nutzen, um Innovationen und Geschäftsergebnisse voranzutreiben. Bevor Sie jedoch darüber nachdenken können, Erkenntnisse zu gewinnen oder Customer Experience zu schaffen, müssen Sie zunächst alle Daten in Ihrer gesamten Anwendungslandschaft miteinander verbinden und standardisieren.
Von lokalen Systemen bis hin zu neu eingeführten Software-as-a-Service-(SaaS-)Anwendungen ist die Anwendungsintegration ein entscheidender, jedoch zunehmend komplizierter Schritt zu einer digitalen Unternehmenstransformation.
In den letzten Jahren hat die Nachfrage nach neuen Integrationen die Kapazitäten, die meisten Unternehmen bewältigen können, bei weitem übertroffen. Traditionelle Integrationsansätze können mit den Anforderungen einfach nicht Schritt halten. Die Senkung der Kosten pro Integration ist für die Erstellung eines flexiblen, skalierbaren Integrationsmodells unerlässlich.
Niemand kann es sich leisten, sein Geschäft zu pausieren oder seine gesamte Infrastruktur zu zerreißen und zu ersetzen. Stattdessen suchen Unternehmen nach Möglichkeiten, Prozesse zu rationalisieren, Fähigkeiten auf ein breiteres Spektrum von Mitarbeitern zu verteilen, ihre Integrationsarchitektur umzustrukturieren und neue Technologien zu nutzen, um die Integration einfacher und effizienter zu gestalten. Die Umsetzung einer flexiblen Integrationsstrategie hilft bei der Bewältigung dieser Veränderungen in Bezug auf Menschen, Prozesse und Architektur. Und da Unternehmen nach Technologieoptionen für eine optimierte Integration suchen, setzen sich Hybrid Integration Platforms (HIP) immer mehr durch.
Laut Ovum ist eine hybride Integrationsplattform „ein zusammenhängender Satz von Integrationssoftwareprodukten (Middleware), die es Benutzern ermöglichen, Integrationsabläufe zu entwickeln, zu sichern und zu steuern, die diverse Anwendungen, Systeme, Dienste und Datenspeicher verbinden, sowie eine schnelle API-Erstellung/Komposition und Lebenszyklusmanagement zu ermöglichen, um die Anforderungen einer Reihe von hybrid Integrationsanwendungsfällen zu erfüllen.“
Mit anderen Worten: Eine hybride Integrationsplattform sollte Unternehmen alle Tools zur Verfügung stellen, die sie benötigen, um die Integration von Daten und Anwendungen in jeder lokalen und Multicloud-Umgebung zu vereinfachen. Wenn Daten-Silos aufgehoben werden, haben Unternehmen die unglaubliche Möglichkeit, ihre Daten in umsetzbare Erkenntnisse umzuwandeln und so schneller bessere Entscheidungen zu treffen.
Heutige Integrationsteams benötigen Zugang zu einer Kombination aus Tools, die es ihnen ermöglichen, traditionelle und moderne Integrationsstile in Einklang zu bringen. Bei der Evaluierung hybrider Integrationsplattformen sollten Sie die folgenden wichtigsten Funktionen berücksichtigen:
Die Möglichkeit, große Dateien zuverlässig und mit hoher Geschwindigkeit zu versenden, zu teilen, zu streamen und zu synchronisieren, ist entscheidend, um die Arten von Echtzeitantworten auf Daten zu erhalten, die moderne Unternehmen suchen.
Bis vor kurzem wurden hybride Integrationsplattformen meist als etwas betrachtet, das Unternehmen aufbauen mussten, indem sie die wichtigsten Funktionen bestehender Tools (wie API-Management-Software, iPaaS- und ESB-Lösungen) verschiedener Anbieter zu einem zusammenhängenden System zusammenfügten.
Dies kann jedoch ein teurer und mühsamer Prozess sein und führt oft zu einem Ergebnis, das nicht alle Anforderungen erfüllt. Einige Funktionen oder Fähigkeiten werden in den Angeboten mehrerer Anbieter dupliziert, während andere moderne Integrationsfunktionen, wie Event Streaming oder Hochgeschwindigkeitsdatenübertragung, weggelassen werden.
Stattdessen sollten Unternehmen Komplettlösungen wie IBM Cloud Pak for Integration in Betracht ziehen, die alle für traditionelle und moderne Integrationsstile erforderlichen Funktionen in einer einheitlichen, containerbasierten Plattform vereinen. Funktionen wie Single Sign-on, gemeinsame Protokollierung, Traceerstellung, ein Asset Repository und ein einheitliches Dashboard helfen, alle Funktionen zusammenzuführen und die Integrationsworkflows effizienter zu gestalten.
Durch die Verwendung eines agilen Integrationsansatzes in Kombination mit einer robusten hybriden Integrationsplattform können Unternehmen ihren Teams alles bieten, was sie benötigen, um neue Integrationen zu beschleunigen und gleichzeitig die Kosten zu senken. Wenn es richtig gemacht wird, können Unternehmen ihre bestehende Infrastruktur und ihre traditionellen Integrationsstile weiterhin nutzen und gleichzeitig neue Fähigkeiten, Endgeräte, Anwendungsfälle und Bereitstellungsmodelle in ihrem eigenen Tempo einführen.
Eine hybride Integrationsplattform sollte mehr Zusammenarbeit, Demokratisierung und Wiederverwendung von Assets durch Funktionen wie Asset-Repositories ermöglichen und Integrationsteams dabei unterstützen, das Volumen an Integrationen aufzubauen und zu unterstützen, die Initiativen zur digitalen Transformation erfordern.
