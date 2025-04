Generative KI als Katalysator für den Wandel in der Telekommunikationsbranche

Generative künstliche Intelligenz (KI) setzte sich im Jahr 2023 durch und löste in den Unternehmen das Bedürfnis aus, unternehmenstaugliche Versionen in ihre Prozesse zu integrieren. Bis 2024 planten 60 % der C-Suite-Führungskräfte, generative KI in irgendeiner Weise zu testen oder zu betreiben, was darauf hindeutet, dass die öffentlich zugänglichen Plattformen der generativen KI die Welt für ihre bahnbrechenden Funktionen sensibilisiert haben.

Insbesondere für Communications Service Provider (CSPs) und Network Equipment Provider (NEPs) birgt die generative KI ein enormes Potenzial, um alle Arten von Abläufen und die Kundenbindung zu verbessern. Konkret würde generative KI die Kundenbetreuung, die IT- und Netzwerkoptimierung sowie die digitale Arbeit verändern – alles Bereiche, in denen die Automatisierung besonders zur Steigerung der Agilität und Effizienz beitragen kann. CSPs und NEPs verfügen in der Regel über riesige Support-Center und IBM hat das Potenzial, die Arbeitslast für alle Akteuren des Ökosystems umzugestalten. Hier sind einige Möglichkeiten, wie KI zur Transformation des Telekommunikationsökosystems beitragen kann: