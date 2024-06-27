Neubewertung der Datenverwaltung im Zeitalter der generativen KI

Generative KI hat die Technologiebranche verändert, indem sie neue Datenrisiken einführt, wie z. B. den Verlust sensibler Daten durch große Sprachmodelle (LLMs), und zu einer Zunahme der Anforderungen von Aufsichtsbehörden und Regierungen geführt hat. Um sich erfolgreich auf dem Gebiet der generativen KI zurechtzufinden, sollten sich Unternehmen mit den Grundprinzipien des Datenmanagements befassen. Und sicherstellen, dass sie einen soliden Ansatz verwenden, um große Sprachmodelle mit unternehmensweiten/nicht öffentlichen Daten zu erweitern.
Ein guter Ansatz ist die Überarbeitung der Art und Weise, wie Unternehmen Daten verwalten, insbesondere im Hinblick auf deren Verwendung in generativen KI-Lösungen. Einige Beispiele:
Unternehmensdaten sind oft komplex, vielfältig und über verschiedene Speicher verstreut, was die Integration in Lösungen mit generativer KI erschwert. Diese Komplexität wird durch die Notwendigkeit noch erhöht, die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften zu gewährleisten, Risiken zu mindern und Qualifikationslücken bei der Integration und den Retrieval-Augmented Generation (RAG)-Mustern zu schließen. Darüber hinaus spielen Daten bei der Entwicklung und Bereitstellung von Lösungen mit generativer KI oft eine nachträgliche Rolle, was zu Ineffizienzen und Inkonsistenzen führt.
Bei IBM haben wir einen Ansatz zur Lösung dieser Datenherausforderungen entwickelt. Die IBM gen AI Data Ingestion Factory, ein Managed Service, der darauf abzielt, das Datenproblem von KI zu lösen und das volle Potenzial von Unternehmensdaten für generative KI freizuschalten. Unsere vordefinierte Architektur und unsere Code-Blueprints, die als Managed Service bereitgestellt werden können, vereinfachen und beschleunigen den Prozess der Integration von Unternehmensdaten in generative KI-Lösungen. Wir gehen dieses Problem unter Berücksichtigung der Datenverwaltung an und bereiten die Daten von Anfang an für Governance, Risiko und Compliance auf.
Zu unseren Kernfunktionen gehören:
Der Service ist agnostisch, ermöglicht die Bereitstellung überall und bietet eine Anpassung an Client-Umgebungen und -Anwendungsfälle. Durch den Einsatz der IBM gen AI Data Ingestion Factory können Unternehmen mehrere wichtige Ergebnisse erzielen, darunter:
Die Bewältigung der Komplexität von Datenrisiken erfordert funktionsübergreifendes Fachwissen. Unser Team aus ehemaligen Regulierungsbehörden, Branchenführern und Technologieexperten bei IBM Consulting ist einzigartig positioniert, um diese Herausforderung mit unseren Beratungsleistungen und Lösungen zu bewältigen.
