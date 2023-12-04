Die Luftfahrtbranche steht unter dem Druck, die Nachhaltigkeit des Flugverkehrs zu verbessern und gleichzeitig die betriebliche Effizienz in einem zunehmend komplexen Marktplatz zu verbessern, der sich noch immer von den Auswirkungen der COVID-19 erholt. In einer Branche, in der die Sicherheit an erster Stelle steht und neue Technologien eine äußerst genaue Prüfung erfordern, verspricht generative KI den Branchen und ihren Industriepartnern Auftrieb.

Es gibt eine Vielzahl potenzieller Anwendungsfälle für generative KI. Einige Anwendungsfälle benötigen Zeit zur Integration in bestehende Geschäftssysteme und Prozesse, aber Branchen sollten sich in Bereichen bewegen, die sich am besten für die Stärken der generativen KI eignen. Dazu gehören die Verbesserung der Customer Experience durch bessere, personalisierte Reiseempfehlungen und Werbeaktionen sowie die Optimierung des Kundenservice durch die Entwicklung robusterer virtueller Assistenten. Generative KI könnte auch Technikern für Wartung, Reparatur und Überholung (MRO) helfen, indem sie ihnen ermöglicht, relevante Informationen für Reparaturen effektiver abzurufen, oder indem sie die Erstellung von Teile- und Equipmentaufträgen automatisiert, damit Reparatur- oder Wartungsarbeiten beginnen können, sobald ein Flugzeug gelandet ist.

Einige Fluggesellschaften setzen bereits generative KI in der Kommunikation und im Kundenservice ein, darunter die Automatisierung von Übersetzungen von Texten, die Erstellung von Marketingmaterialien und das Schreiben von Texten. Die AAR Corp, ein privater Anbieter von Luftfahrtdienstleistungen, erwägt den Einsatz generativer KI, um den Bestand zu optimieren, eine vorausschauende Wartung zu ermöglichen, den Lagerbetrieb zu verbessern und die Ersatzteilbestellung zu automatisieren.