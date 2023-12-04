Die Luftfahrtbranche steht unter dem Druck, die Nachhaltigkeit des Flugverkehrs zu verbessern und gleichzeitig die betriebliche Effizienz in einem zunehmend komplexen Marktplatz zu verbessern, der sich noch immer von den Auswirkungen der COVID-19 erholt. In einer Branche, in der die Sicherheit an erster Stelle steht und neue Technologien eine äußerst genaue Prüfung erfordern, verspricht generative KI den Branchen und ihren Industriepartnern Auftrieb.
Es gibt eine Vielzahl potenzieller Anwendungsfälle für generative KI. Einige Anwendungsfälle benötigen Zeit zur Integration in bestehende Geschäftssysteme und Prozesse, aber Branchen sollten sich in Bereichen bewegen, die sich am besten für die Stärken der generativen KI eignen. Dazu gehören die Verbesserung der Customer Experience durch bessere, personalisierte Reiseempfehlungen und Werbeaktionen sowie die Optimierung des Kundenservice durch die Entwicklung robusterer virtueller Assistenten. Generative KI könnte auch Technikern für Wartung, Reparatur und Überholung (MRO) helfen, indem sie ihnen ermöglicht, relevante Informationen für Reparaturen effektiver abzurufen, oder indem sie die Erstellung von Teile- und Equipmentaufträgen automatisiert, damit Reparatur- oder Wartungsarbeiten beginnen können, sobald ein Flugzeug gelandet ist.
Einige Fluggesellschaften setzen bereits generative KI in der Kommunikation und im Kundenservice ein, darunter die Automatisierung von Übersetzungen von Texten, die Erstellung von Marketingmaterialien und das Schreiben von Texten. Die AAR Corp, ein privater Anbieter von Luftfahrtdienstleistungen, erwägt den Einsatz generativer KI, um den Bestand zu optimieren, eine vorausschauende Wartung zu ermöglichen, den Lagerbetrieb zu verbessern und die Ersatzteilbestellung zu automatisieren.
Die Luftfahrtindustrie geht bei der Einführung von KI vorsichtig vor. Im Mai veröffentlichte die Agentur der Europäischen Union für Flugsicherheit (EASA) die zweite Version ihrer Roadmap, die einen umfassenden Plan für die Integration von KI in die Luftfahrt mit Schwerpunkt auf Sicherheit, KI im Sicherheitsbereich, menschlichen Faktoren und ethischen Überlegungen enthält.
Solche Maßnahmen deuten darauf hin, dass sich die Branchen der Risiken von KI bewusst sind. Dazu gehören Verzerrungen in den Daten, die von maschinellem Lernen zum Trainieren von KI-Modellen verwendet werden, die Empfehlungen oder Analysen verzerren können. Darüber hinaus kann generative KI manchmal Muster oder Objekte in Daten erkennen, die nicht vorhanden sind, und Ergebnisse liefern, die entweder unsinnig oder völlig falsch sind – ein Phänomen, das als „Halluzination“ bekannt ist.
Aufgrund der Möglichkeit von Fehlern bei generativer KI sollten Luftfahrtunternehmen zunächst Anwendungsfälle untersuchen, bei denen eine gewisse Abweichung toleriert werden kann, wie z. B. Bots für den Kundenservice. Außerdem müssen sie sicherstellen, dass die Kundendaten sicher sind und dass ihre Verwendung den Datenschutzbestimmungen entspricht.
Mit dem Schwerpunkt auf Sicherheit, Datenintegrität und -sicherheit kann die Branche mit der Erprobung fortschrittlicherer generativer KI-Implementierungen weitermachen. Wenn Luftfahrtunternehmen generative KI mit ihrem bestehenden geistigen Eigentum und ihren Systemen integrieren, werden sie den Wert der Technologie auf verschiedene Weise freischalten.
Diese Beispiele kratzen nur an der Oberfläche des Möglichen. Verschiedene Akteure in der Luftfahrtbranche könnten generative KI bei der Entwicklung von Flugzeugen, der Prototyperstellung, der Optimierung der Lieferkette, der fortgeschrittenen Flugplanung und vielem mehr einsetzen.
Letztendlich müssen Luftfahrtunternehmen auf dem Weg zum Branchenführer im Bereich KI den Mittelweg zwischen Innovation und Vorsicht finden. Mit so vielen Anwendungsfallen ist generative KI bereit, jeden Aspekt der Branchen zu verändern.
