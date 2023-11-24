Die Aktivitäten in der Blueprint/Designphase ändern sich je nach Strategie (von der Zerlegung der Anwendung und der Nutzung domänengesteuerter Entwicklung bis hin zur Festlegung einer Zielarchitektur auf Basis neuer Technologien, um ausführbare Designs zu erstellen). Die nachfolgenden Phasen sind Entwicklung, Test und Produktionsbereitstellung. Lassen Sie uns die Möglichkeiten generativer KI in diesen Lebenszyklusbereichen erkunden.



Entdeckung und Design

Die Fähigkeit, Altlast-Anwendungen mit minimaler Unterstützung durch Experten zu verstehen, ist ein kritischer Beschleunigungspunkt. Dies liegt daran, dass KMU im Allgemeinen mit Initiativen zur Aufrechterhaltung des Systembetriebs beschäftigt sind, während ihr Wissen darüber möglicherweise begrenzt ist, je nachdem, wie lange sie die Systeme schon betreuen. Insgesamt wird bei der Modernisierung viel Zeit auf die Entdeckung und das Design aufgewendet, während die Entwicklung viel einfacher ist, wenn das Team die Funktionalität der Altlast-Anwendung, die Integrationsaspekte, die Logik und die Datenkomplexität entschlüsselt hat.

Die Modernisierungsteams führen ihre Codeanalyse durch und arbeiten sich durch mehrere (meist veraltete) Dokumente; hier wird ihre Abhängigkeit von Codeanalyse-Tools wichtig. Darüber hinaus muss man bei Rewrite-Initiativen funktionale Fähigkeiten dem Kontext der Legacy-Anwendung zuordnen, um effektive domänengesteuerte Entwurfs-/Dekompositionsübungen durchführen zu können. Generative KI erweist sich hier als sehr nützlich, da sie in der Lage ist, Domänen-/funktionale Fähigkeiten mit Code und Daten zu korrelieren und die Ansicht von Geschäftsfunktionen und vernetzten Anwendungscode und -daten zu erstellen. Natürlich müssen die Modelle für ein bestimmtes Unternehmensdomänenmodell oder eine bestimmte funktionale Funktionalität abgestimmt/kontextualisiert werden Karte. Die generative KI-unterstützte API-Zuordnung, die in diesem Artikel vorgestellt wird, ist ein kleines Beispiel dafür. Während das Obige für die Anwendungszerlegung/Anwendungsdesign gilt, benötigt das Event-Storming Prozesskarten und hier hilft generative KI bei der Kontextualisierung und Kartierung von Auszügen aus Process-Mining-Tools. Generative KI hilft auch bei der Generierung von Anwendungsfällen auf der Grundlage von Code-Erkenntnissen und funktionaler Zuordnung. Insgesamt trägt generative KI dazu bei, die Risiken von Modernisierungsprogrammen zu minimieren, indem sie eine angemessene Transparenz hinsichtlich von Altlast-Anwendungen sowie Abhängigkeiten gewährleistet.

Generative KI hilft außerdem dabei, Zieldesign für ein bestimmtes Cloud-Service-Provider-Framework zu erstellen, indem die Modelle auf Basis einer Reihe standardisierter Muster (Ein- und Ausgangsdaten, Anwendungen, Datendienste, zusammengesetzte Muster usw.) optimiert werden. Ebenso gibt es mehrere andere Anwendungsfälle für generative KI, die die Generierung von zieltechnologie-Framework-spezifischen Code-Mustern für Sicherheitskontrollen umfassen. Generative KI hilft bei der Erstellung detaillierter Designspezifikationen, zum Beispiel Benutzer Stories, Benutzer Erfahrung Wire Frames, API-Spezifikationen (zum Beispiel Swagger-Dateien), Komponente Beziehungsdiagramme und Komponente Interaktionsdiagramme.

Planung

Eine der schwierigen Aufgaben eines Modernisierungsprogramms besteht darin, eine Roadmap zu etablieren, während parallele Anstrengungen gegen sequentielle Abhängigkeiten ausgewogen und Koexistenzszenarien identifiziert werden müssen. Während dies in der Regel als einmalige Aufgabe durchgeführt wird und eine kontinuierliche Neuausrichtung durch Program Inkremente (PIs) ermöglicht, ist die Planung von Übungen, die Eingaben auf der Ausführungsebene einbeziehen, weitaus schwieriger. Generative KI kommt gelegen, um Roadmaps auf Basis historischer Daten zu generieren (Anwendungen für Domänenbereichskarten, Aufwands- und Komplexitätsfaktoren sowie Abhängigkeitsmuster und mehr), indem dies auf Anwendungen im Rahmen eines Modernisierungsprogramms für eine bestimmte Branche oder Domäne angewendet wird.

Die einzige Möglichkeit, dieses Problem zu lösen, besteht darin, die Software über eine Suite von Assets und Accelerators konsumierbar zu machen, die die Komplexität von Unternehmen bewältigen können. Hier spielt generative KI eine wichtige Rolle bei der Korrelation von Portfolio-Details mit entdeckten Abhängigkeiten.

Erstellen und testen

Die Generierung von Code ist einer der bekanntesten generative KI Anwendungsfall, aber es ist wichtig, eine Reihe von zugehörigen Code-Artefakten zu generieren, die von IAC (Terraform oder CloudFormation-Vorlage) über Pipeline-Code/Konfigurationen, eingebettete Sicherheitsdesignpunkte (Verschlüsselung, IAM-Integrationen usw.), Anwendungscode-Generierung aus Swagger-Daten oder anderen Code-Einblicken (aus Altlast) und Firewall-Konfigurationen (als Ressourcendateien basierend auf Diensten) reichen. Generative KI hilft dabei, all die oben genannten Punkte durch einen Orchestrate® -Ansatz zu erzeugen, der auf vordefinierten Anwendungsreferenzarchitekturen basiert, die aus Mustern aufgebaut wurden – und gleichzeitig die Ausgaben von Designtools kombiniert.

Ein weiterer wichtiger Bereich ist das Testen: Generative KI kann die richtigen Testfälle und den passenden Testcode sowie die passenden Testdaten generieren, um die Ausführung der Testfälle zu optimieren.

Deploy

Viele entscheidende Aktivitäten auf der „letzten Meile“ von Modernisierungsprogrammen nehmen in der Regel Tage bis Wochen in Anspruch, abhängig von der Komplexität des Unternehmens. Ein wesentlicher Anwendungsfall für generative KI ist die Fähigkeit, durch die Analyse von Anwendungen und Plattformprotokollen, Designpunkten, Infrastructure-as-Code und mehr Erkenntnisse für die Sicherheitsvalidierung abzuleiten. Diese Funktion beschleunigt die Sicherheitsprüfung und -genehmigungsprozesse erheblich. Darüber hinaus ist die generative KI maßgeblich an der Generierung von Eingaben für das Konfigurationsmanagement (CMDB) und das Change Management beteiligt, die sich auf Versionshinweise stützen, die durch die pro Release abgeschlossenen Arbeitselemente des Agility-Tools generiert wurden.

Obwohl die oben genannten Anwendungsfälle vielversprechend für die Modernisierung sind, ist es entscheidend zu erkennen, dass die Komplexität des Unternehmens einen kontextbezogenen Ansatz erfordert, um viele dieser generativen KI-Beschleuniger effektiv zu nutzen. Die Entwicklung unternehmensspezifischer Kontextmuster ist ein fortlaufendes Bestreben, um die Modernisierung zu beschleunigen. Wir haben erhebliche Nutzen dadurch festgestellt, dass wir im Vorfeld Zeit und Mühe investiert haben und diese generativen KI-Beschleuniger kontinuierlich anpassen, um sie an spezifische Muster anzupassen, die innerhalb des Unternehmens Wiederholbarkeit aufweisen.

Lassen Sie uns nun ein mögliches, bewährtes Beispiel betrachten:

Beispiel 1: Neugestaltung der API-Erkennung mit BIAN und KI zur Transparenz der Domänenzuordnung und Identifizierung doppelter API-Dienste

Das Problem: Die große globale Bank verfügt über mehr als 30.000 APIs (sowohl intern als auch extern), die im Laufe der Zeit in verschiedenen Bereichen entwickelt wurden (zum Beispiel Einzelhandelbanking, Großhandelsbanking, Open Banking und Firmenbanking). Es besteht ein enormes Potenzial für doppelte APIs in den verschiedenen Domänen, was zu höheren Gesamtbetriebskosten für die Wartung des großen API-Portfolios und zu operativen Herausforderungen im Umgang mit API-Duplizierung und -Überschneidungen führt. Mangelnde Transparenz und Auffindbarkeit der APIs führen dazu, dass API-Entwicklungsteams die gleichen oder ähnlichen APIs entwickeln, anstatt relevante APIs zur Wiederverwendung zu finden. Die Unfähigkeit, das API-Portfolio aus der Perspektive eines Bankenbranchenmodells zu visualisieren, schränkt die Geschäfts- und IT-Teams darin ein, die bereits verfügbaren Funktionen zu verstehen und festzustellen, welche neuen Funktionen für die Bank benötigt werden.

Auf generativer KI basierter Lösungsansatz: Die Lösung nutzt das BERT Large Language Model, den Sentence Transformer, die Multiple Negatives Ranking Loss Function und Domänenregeln, die mit dem Wissen über die BIAN-Geschäftswelt feinabgestimmt wurden, um das API-Portfolio der Bank zu erlernen und die Möglichkeit zu bieten, APIs mit automatischer Zuordnung zu BIAN zu entdecken. Es ordnet die API-Endgerätmethode der Ebene 4 der BIAN-Geschäftswelthierarchie zu, d. h. den BIAN-Serviceoperationen.

Die Kernfunktionen der Lösung sind folgende Fähigkeit:

Aufnahme von Swagger-Spezifikationen und anderen API-Dokumentationen und Verständnis der API, Endpunkte, Operationen und der zugehörigen Beschreibungen.

Aufnahme von BIAN-Details und Verständnis der BIAN-Servicelandschaft.

Feinabstimmung mit übereinstimmender und nicht übereinstimmender Zuordnung zwischen API-Endpunktmethode und BIAN-Geschäftswelt.

Bereitstellung einer visuellen Darstellung der Zuordnung und des Übereinstimmungs-Scores mit BIAN Hierarchical Navigation und Filtern für BIAN-Ebenen, API-Kategorien und Übereinstimmungs-Score.

Benutzeroberfläche für die API-Erkennung mit Branchenmodell: