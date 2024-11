Was ist Umweltgerechtigkeit?

Die Bewegung für Umweltgerechtigkeit wurde in erster Linie von farbigen Menschen vorangetrieben. Sie lässt sich auf die indigene Umweltbewegung zurückführen, die den Kampf der indigenen Völker für Souveränität und Landrechte während der mehr als 500 Jahre andauernden Kolonialzeit darstellt.

Die moderne Bewegung für Umweltgerechtigkeit hat ihren Ursprung in den Vereinigten Staaten. Ein Transformatorenhersteller in Raleigh, North Carolina, begann damit, Industrieabfälle, die polychlorierte Biphenyle (PCB) enthielten, illegal entlang von Landstraßen in fünfzehn Landkreisen von North Carolina zu lagern. Im Jahr 1982 wählten Staatsbeamte den Landkreis Warren, der ländlich geprägt, arm und mehrheitlich schwarz ist, als Standort für die Lagerung von PCB-kontaminiertem Boden aus den illegalen Deponien aus. Die Anwohner hatten Bedenken, dass die Chemikalien in die Wasserversorgung gelangen könnten.

Die Entscheidung erregte internationale Aufmerksamkeit. Zu den Demonstranten aus der Region schlossen sich nationale Organisationen wie die National Association for the Advancement of Colored People (NAACP) an. Die Demonstrationszüge und gewaltfreien Straßenproteste dauerten sechs Wochen an und 500 Menschen wurden verhaftet, was die ersten Verhaftungen in der Geschichte wegen einer Mülldeponie darstellt. Obwohl die Proteste letztendlich nicht dazu führten, dass die Nutzung der Deponie gestoppt wurde, wurde das Ereignis weithin als erster großer Meilenstein in der Bewegung für Umweltgerechtigkeit bezeichnet.

Die Bewegung breitete sich schnell weltweit aus. Insbesondere der Anstieg der Exporte gefährlicher Materialien in Länder des globalen Südens, der in den 1980er Jahren einsetzte, beflügelte die internationale Bewegung für Umweltgerechtigkeit und führte 1991 zum „First National People of Color Environmental Leadership Summit“ in Washington, D.C.