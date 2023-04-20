Datenabstammung, der Prozess, den Datenfluss im Laufe der Zeit vom Ursprung bis zum Ziel innerhalb einer Datenpipeline zu verfolgen, ist unerlässlich, um den gesamten Lebenszyklus von Daten zu verstehen und die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften sicherzustellen. Der Wert der Datenabstammung gilt in allen Branchen, aber es gibt drei Schwerpunkte, wenn Sie sie für Anwendungsfälle im Bankwesen betrachten:

1. Zuordnung von Datenbewegungen

Lösungen zur Datenabstammung helfen Banken dabei, die Datenbewegung von Quellsystemen und Datenbanken durch Verarbeitungs- und Transformationspipelines bis zur endgültigen Verwendung in Risikomodellen oder Berichten zu verfolgen. Mit einem genauen Überblick über das gesamte System können Banken Probleme wie fehlende oder inkonsistente Daten leichter aufspüren.

2. Auditierungsprozesse und Wirkungsanalyse

Mit einer automatisierten Lösung für die Datenabstammung können Banken ihre Prozesse prüfen und eine Auswirkungsanalyse durchführen, um potenzielle Compliance-Verstöße zu erkennen, bevor sie zu einem Problem werden, indem sie einen umfassenden Überblick über die Daten erhalten. Dieses Maß an Transparenz trägt außerdem dazu bei, dass Veränderungen im Laufe der Zeit keine neuen Risiken für das Unternehmen mit sich bringen, erleichtert es Banken, die regulatorischen Vorgaben einzuhalten, und hilft ihnen, schnell auf sich ändernde Geschäftsanforderungen zu reagieren.

3. Erstellung präziser Risikomanagementberichte

Eine automatisierte Lösung zur Rückverfolgung der Datenabstammung ermöglicht es Banken, in ihren Risikomanagementberichten ein hohes Maß an Genauigkeit aufrechtzuerhalten, ohne den Quellcode manuell durchforsten zu müssen. Dies ist von entscheidender Bedeutung für die Einhaltung regulatorischer Grundsätze wie der in BCBS 239, die Banken verpflichten, Risikodaten genau und zeitnah zu generieren.

Lösungen zur Rückverfolgung der Datenabstammung bieten Banken die Tools und Technologien, um die Einhaltung von Vorschriften zu gewährleisten, das Vertrauen in die Daten aufrechtzuerhalten und ihre Risikomodelle zu verbessern. Wenn Sie den Datenfluss im gesamten Unternehmen verstehen, können Banken sicherer sein, dass sie korrekt über Risiken berichten. Dieses Maß an Transparenz ist unerlässlich, um das Vertrauen der Verbraucher in Bankinstitute auf der ganzen Welt aufrechtzuerhalten.