Ein Revelwood-Kunde aus dem Gesundheitswesen bat uns, ein Zuordnungsmodell für seine IBM Planning Analytics-Umgebung zu erstellen. Sie wollten eine Reihe von Produktkosten nach Gebiet und Kundenkombinationen zuordnen. Das Unternehmen verfügt über mehrere Produktkategorien wie kommerzielle Produkte, Medicare-Produkte und Medicaid-Produkte.

Wir gingen diese Herausforderung an, indem wir ein Allokationsmodell entwickelten, das in das bestehende Planungs- und Berichtsmodell integriert werden konnte. Das neue Modell ermöglicht es dem Unternehmen, die Zuordnungsprozentsätze unter Verwendung einer Reihe von Methoden zu berechnen. Zu diesen Methoden gehören:

Verwendung eines Standardzuordnungsansatzes zur Berechnung der Prozentsätze anhand von Treibern, die leicht neu definiert werden können

Definieren eines festen Prozentsatzes für ein einzelnes Produkt und anschließendes Zuweisen des verbleibenden Prozentsatzes zu allen anderen Produkten

Definition fester Prozentsätze für bestehende Produktuntergruppen und anschließende Zuweisung dieser Prozentsätze zu den spezifischen Produkten innerhalb jeder Untergruppe

Definieren eines Prozentsatzes für eine Ad-hoc-Teilmenge von Produkten und Zuordnung nur für diese Produkte

Verschiedene Kombinationen dieser Methoden

Dieses Planning Analytics-Zuordnungsmodell verwendet einen zweistufigen Prozess. Zunächst werden die Zuordnungsprozentsätze berechnet. Anschließend werden die berechneten Prozentsätze verwendet, um die Kosten nach Einheit, Kunde, Produkt, Gebiet und mehr zuzuordnen. Das Modell bietet dem Finanzteam die Flexibilität, eine Reihe von unabhängigen Ausgaben mit einer Vielzahl von Treibern und Ansätzen zu verwenden. Dieser einzigartige Ansatz ermöglicht es dem Team, die Zuordnungen in Teile aufzuteilen und die Details während des gesamten Prozesses zu analysieren.

Dieser Ansatz sparte dem Unternehmen viel Zeit. Vor Planning Analytics verbrachte das Unternehmen Tage damit, Zuordnungsberechnungen in Excel zu erstellen. Mit Planning Analytics kann das Unternehmen diesen Prozess nun in etwa vier Minuten abschließen.

