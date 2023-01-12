Eine Zuordnung ist der Prozess der Verschiebung von Gemeinkosten in einem Unternehmen. Ein Unternehmen möchte die Kosten vielleicht auf verschiedene Geschäftsbereiche oder Abteilungen verteilen. Ein anderes möchte vielleicht einzelnen Produkten oder Projekten Kosten zuordnen. Der klügste Ansatz für die Zuordnung besteht darin, die Kosten den Bereichen richtig zuzuordnen, die von diesen Kosten profitieren.
Bei der Kostenzuordnung profitieren Unternehmen von genaueren Finanzberichten, die mehr Details aufzeigen. Wenn wir die Kosten richtig zuordnen, sehen wir echte Rentabilitätsergebnisse und können auf der Grundlage dieser Ergebnisse strategische Entscheidungen treffen.
Diese detaillierten Ergebnisse geben Unternehmen die Möglichkeit, Fragen wie diese zu beantworten:
Es gibt vier Schlüsselsätze, die mit Zuordnungen verbunden sind. Diese sind:
Wie führt man eine Zuordnung durch? Zunächst berechnen Sie den Zuordnungsbetrag. Wir verwenden den Treiber, um einen Prozentsatz zur Kostenverteilung zu ermitteln. Ein Beispiel: Ein Unternehmen hat ein Büro mit zwei verschiedenen Abteilungen. Bei einer sehr einfachen Zuordnung werden die Gesamtkosten des Büros in zwei Teile geteilt und jeder Abteilung ein Anteil zugewiesen. In diesem Beispiel beträgt der Zuordnungsprozentsatz die Hälfte. Sobald der Betrag definiert ist, buchen wir einen Buchungseingang, um den zugewiesenen Betrag in das Ziel zu verschieben und den Betrag aus der Quelle zu entfernen.
Dies ist eine sehr einfache Erklärung der Zuordnung. In der realen Welt verfolgen einige Unternehmen einen komplexen Ansatz bei der Zuordnung.
Ein Revelwood-Kunde aus dem Gesundheitswesen bat uns, ein Zuordnungsmodell für seine IBM Planning Analytics-Umgebung zu erstellen. Sie wollten eine Reihe von Produktkosten nach Gebiet und Kundenkombinationen zuordnen. Das Unternehmen verfügt über mehrere Produktkategorien wie kommerzielle Produkte, Medicare-Produkte und Medicaid-Produkte.
Wir gingen diese Herausforderung an, indem wir ein Allokationsmodell entwickelten, das in das bestehende Planungs- und Berichtsmodell integriert werden konnte. Das neue Modell ermöglicht es dem Unternehmen, die Zuordnungsprozentsätze unter Verwendung einer Reihe von Methoden zu berechnen. Zu diesen Methoden gehören:
Dieses Planning Analytics-Zuordnungsmodell verwendet einen zweistufigen Prozess. Zunächst werden die Zuordnungsprozentsätze berechnet. Anschließend werden die berechneten Prozentsätze verwendet, um die Kosten nach Einheit, Kunde, Produkt, Gebiet und mehr zuzuordnen. Das Modell bietet dem Finanzteam die Flexibilität, eine Reihe von unabhängigen Ausgaben mit einer Vielzahl von Treibern und Ansätzen zu verwenden. Dieser einzigartige Ansatz ermöglicht es dem Team, die Zuordnungen in Teile aufzuteilen und die Details während des gesamten Prozesses zu analysieren.
Dieser Ansatz sparte dem Unternehmen viel Zeit. Vor Planning Analytics verbrachte das Unternehmen Tage damit, Zuordnungsberechnungen in Excel zu erstellen. Mit Planning Analytics kann das Unternehmen diesen Prozess nun in etwa vier Minuten abschließen.
Möchten Sie mehr über Zuordnungen und Zuordnungsmodelle erfahren? Sehen Sie sich Revelwoods Webinar zum Thema Zuordnungen in IBM Planning Analytics an oder lesen Sie unseren Blogbeitrag: IBM Planning Analytics Tipps & Tricks: Zuordnungen in IBM Planning Analytics.
Möchten Sie erfahren, wie IBM Planning Analytics Ihr Unternehmen unterstützen kann? Besuchen Sie die Website für weitere Informationen und um auf eine kostenlose Testversion zuzugreifen.
