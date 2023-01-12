Tags
Intelligente Zuordnung in der finanziellen und operativen Unternehmensplanung

Lee Lazarow

IBM Planning Analytics Practice Lead, Revelwood

Eine Zuordnung ist der Prozess der Verschiebung von Gemeinkosten in einem Unternehmen. Ein Unternehmen möchte die Kosten vielleicht auf verschiedene Geschäftsbereiche oder Abteilungen verteilen. Ein anderes möchte vielleicht einzelnen Produkten oder Projekten Kosten zuordnen. Der klügste Ansatz für die Zuordnung besteht darin, die Kosten den Bereichen richtig zuzuordnen, die von diesen Kosten profitieren.

Bei der Kostenzuordnung profitieren Unternehmen von genaueren Finanzberichten, die mehr Details aufzeigen. Wenn wir die Kosten richtig zuordnen, sehen wir echte Rentabilitätsergebnisse und können auf der Grundlage dieser Ergebnisse strategische Entscheidungen treffen.

Diese detaillierten Ergebnisse geben Unternehmen die Möglichkeit, Fragen wie diese zu beantworten:

  • Verdienen wir Geld mit diesem Projekt?
  • Sollten wir den Verkauf dieses Produkts einstellen?
  • Welche personellen Veränderungen sollten wir vornehmen?

Vier Schlüsselbegriffe im Zuordnungsprozess

Es gibt vier Schlüsselsätze, die mit Zuordnungen verbunden sind. Diese sind:

  1. Quelle – Die Quelle ist einfach der ursprüngliche Wert. Dies ist der Wert, der zugeordnet oder irgendwohin verschoben wird.
  2. Treiber – Dies ist die Grundlage für die Berechnungen der Zuordnung. Treiber können Dollar, verkaufte Einheiten, Mitarbeiterzahl usw. sein. Dabei handelt es sich um konkrete Elemente, anhand derer bestimmt wird, wie die anfallenden Kosten verteilt werden sollen.
  3. Ziel – Das Ziel ist der Ort, an den Sie die Kosten verschieben möchten. Die Quelle ist der Ausgangspunkt, das Ziel der Zielort.
  4. Versatz – Ein Versatz ist normalerweise ein negativer Wert, der mit diesem Ziel verbunden ist. Dieser wird verwendet, um einen ausgeglichenen Buchhaltungseintrag zu erstellen und sicherzustellen, dass Ihr Endergebnis mit Ihrem Startwert übereinstimmt.
Durchführen von Zuordnungen

Wie führt man eine Zuordnung durch? Zunächst berechnen Sie den Zuordnungsbetrag. Wir verwenden den Treiber, um einen Prozentsatz zur Kostenverteilung zu ermitteln. Ein Beispiel: Ein Unternehmen hat ein Büro mit zwei verschiedenen Abteilungen. Bei einer sehr einfachen Zuordnung werden die Gesamtkosten des Büros in zwei Teile geteilt und jeder Abteilung ein Anteil zugewiesen. In diesem Beispiel beträgt der Zuordnungsprozentsatz die Hälfte. Sobald der Betrag definiert ist, buchen wir einen Buchungseingang, um den zugewiesenen Betrag in das Ziel zu verschieben und den Betrag aus der Quelle zu entfernen.

Dies ist eine sehr einfache Erklärung der Zuordnung. In der realen Welt verfolgen einige Unternehmen einen komplexen Ansatz bei der Zuordnung.

Ein komplexer Ansatz zur Zuordnung von Produktkosten

Ein Revelwood-Kunde aus dem Gesundheitswesen bat uns, ein Zuordnungsmodell für seine IBM Planning Analytics-Umgebung zu erstellen. Sie wollten eine Reihe von Produktkosten nach Gebiet und Kundenkombinationen zuordnen. Das Unternehmen verfügt über mehrere Produktkategorien wie kommerzielle Produkte, Medicare-Produkte und Medicaid-Produkte.

Wir gingen diese Herausforderung an, indem wir ein Allokationsmodell entwickelten, das in das bestehende Planungs- und Berichtsmodell integriert werden konnte. Das neue Modell ermöglicht es dem Unternehmen, die Zuordnungsprozentsätze unter Verwendung einer Reihe von Methoden zu berechnen. Zu diesen Methoden gehören:

  • Verwendung eines Standardzuordnungsansatzes zur Berechnung der Prozentsätze anhand von Treibern, die leicht neu definiert werden können
  • Definieren eines festen Prozentsatzes für ein einzelnes Produkt und anschließendes Zuweisen des verbleibenden Prozentsatzes zu allen anderen Produkten
  • Definition fester Prozentsätze für bestehende Produktuntergruppen und anschließende Zuweisung dieser Prozentsätze zu den spezifischen Produkten innerhalb jeder Untergruppe
  • Definieren eines Prozentsatzes für eine Ad-hoc-Teilmenge von Produkten und Zuordnung nur für diese Produkte
  • Verschiedene Kombinationen dieser Methoden

Dieses Planning Analytics-Zuordnungsmodell verwendet einen zweistufigen Prozess. Zunächst werden die Zuordnungsprozentsätze berechnet. Anschließend werden die berechneten Prozentsätze verwendet, um die Kosten nach Einheit, Kunde, Produkt, Gebiet und mehr zuzuordnen. Das Modell bietet dem Finanzteam die Flexibilität, eine Reihe von unabhängigen Ausgaben mit einer Vielzahl von Treibern und Ansätzen zu verwenden. Dieser einzigartige Ansatz ermöglicht es dem Team, die Zuordnungen in Teile aufzuteilen und die Details während des gesamten Prozesses zu analysieren.

Dieser Ansatz sparte dem Unternehmen viel Zeit. Vor Planning Analytics verbrachte das Unternehmen Tage damit, Zuordnungsberechnungen in Excel zu erstellen. Mit Planning Analytics kann das Unternehmen diesen Prozess nun in etwa vier Minuten abschließen.

Möchten Sie mehr über Zuordnungen und Zuordnungsmodelle erfahren? Sehen Sie sich Revelwoods Webinar zum Thema Zuordnungen in IBM Planning Analytics an oder lesen Sie unseren Blogbeitrag: IBM Planning Analytics Tipps & Tricks: Zuordnungen in IBM Planning Analytics.

Möchten Sie erfahren, wie IBM Planning Analytics Ihr Unternehmen unterstützen kann? Besuchen Sie die Website für weitere Informationen und um auf eine kostenlose Testversion zuzugreifen.

 

