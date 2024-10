Hier sind einige Beispielszenarien, die zeigen, wie sich verschiedene Arten von Unternehmen auf Risiken vorbereiten würden. Der hier beschriebene dreistufige Prozess kann verwendet werden, um Vorlagen für Notfallpläne für alle Bedrohungen zu erstellen, denen Ihr Unternehmen ausgesetzt ist.

Ein Netzwerkbetreiber, der mit einem massiven Ausfall konfrontiert ist

Was wäre, wenn Ihr Kerngeschäft für Ihre Kunden so wichtig wäre, dass selbst eine Ausfallzeit von nur wenigen Stunden zu Umsatzeinbußen in Millionenhöhe führen könnte? Viele Internet- und Mobilfunknetze stehen jedes Jahr vor dieser Herausforderung. Hier ist ein Beispiel für einen Notfallplan, der ihnen helfen würde, sich auf dieses Problem vorzubereiten:

Bewerten Sie den Schweregrad und die Wahrscheinlichkeit des Risikos: Eine kürzlich von Open Gear durchgeführte Studie (Link befindet sich außerhalb von ibm.com) zeigte, dass nur 9 % der globalen Unternehmen Netzwerkausfälle in einem durchschnittlichen Quartal vermeiden. In Verbindung mit dem, was über diese Angriffe bekannt ist – dass sie Schäden in Millionenhöhe verursachen und die Reputation eines Unternehmens unermesslich schädigen können – müsste dieses Risiko in Bezug auf den potenziellen Schaden, den es dem Unternehmen zufügen könnte, sowohl als sehr wahrscheinlich als auch als sehr schwerwiegend eingestuft werden. Identifizieren Sie den Auslöser, der Ihren Plan in die Tat umsetzt: Auf welche Anzeichen hätten Entscheidungsträger in diesem Beispiel achten müssen, um zu erkennen, dass ein wahrscheinlicher Ausfall bevorstand? Dazu können Sicherheitsverletzungen, drohende Naturkatastrophen oder andere Ereignisse gehören, die in der Vergangenheit zu Ausfällen geführt haben. Entwickeln Sie die richtige Strategie: Die Führungskräfte des Unternehmens sollten für jede Service- und Datenkategorie, mit der ihr Unternehmen konfrontiert ist, ein angemessenes Recovery Time Objective (RTO) und Recovery Point Objective (RPO) festlegen. Die Reaktionszeit wird in der Regel anhand einer einfachen zeitlichen Metrik wie Tagen, Stunden oder Minuten gemessen. RPO ist etwas komplizierter, da es die Bestimmung des Mindest-/Höchstalters von Dateien umfasst, die schnell von Backup-Systemen wiederhergestellt werden können, um den normalen Betrieb des Netzwerks wiederherzustellen.

Ein Lebensmittelvertriebsunternehmen, das mit einem unerwarteten Engpass fertig werden muss

Wenn Ihr Kerngeschäft über komplexe Lieferketten verfügt, die sich über verschiedene Regionen und Länder erstrecken, ist die Überwachung der geopolitischen Bedingungen an diesen Orten von entscheidender Bedeutung, um den Zustand Ihres Geschäftsbetriebs aufrechtzuerhalten. In diesem Beispiel sehen wir uns einen Lebensmittelhändler an, der sich darauf vorbereitet, dass eine dringend benötigte Zutat aufgrund der Unbeständigkeit in einer für seine Lieferkette wichtigen Region knapp wird:

Bewerten Sie den Schweregrad und die Wahrscheinlichkeit des Risikos: Die Führungskräfte des Unternehmens folgen den Nachrichten in der Region, in der sie den Zutat beschaffen, und machen sich Sorgen über die Möglichkeit politischer Unruhen. Da sie diesen Inhaltsstoff für die Herstellung eines ihrer meistverkauften Produkte benötigen, werden sowohl die Wahrscheinlichkeit als auch der potenzielle Schweregrad dieses Risikos als hoch eingestuft. Identifizieren Sie den Auslöser, der Ihren Plan in die Tat umsetzen wird: In der Region bricht ein Krieg aus, alle Ein- und Ausreisehäfen werden geschlossen und der Transport innerhalb des Landes über Luft, Straßen und Eisenbahnen stark eingeschränkt. Der Transport ihrer Zutaten wird schwierig sein, bis die Stabilität in der Region wiederhergestellt ist. Die richtige Antwort finden: Die Führungskräfte des Unternehmens erstellen einen Notfallplan mit zwei Ansätzen, um dieses Problem zu bewältigen. Zuerst suchen sie proaktiv nach alternativen Lieferanten dieser Zutat in Regionen, die nicht so anfällig für Volatilität sind. Die Umstellung auf diese Lieferanten kann teurer sein und es dauert einige Zeit, zu ihnen zu wechseln, aber wenn man die Gesamtkosten einer allgemeinen Produktionsunterbrechung berücksichtigt, die im Kriegsfall auftreten würde, sind die Kosten es wert. Zweitens suchen sie nach einer Alternative zu dieser Zutat, die sie in ihrem Produkt verwenden können.

Ein soziales Netzwerk, das einen Verstoß gegen den Datenschutz seiner Kunden erlebt

Die Manager eines großen sozialen Netzwerks kennen ein Cybersicherheitsrisiko in ihrer App, an dessen Behebung sie arbeiten. Falls das Unternehmen gehackt wird, bevor es das Problem behebt, besteht die Gefahr, dass vertrauliche Kundendaten in die falschen Hände geraten: