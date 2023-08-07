Dieser Artikel, der Teil der Serie von IBM und Pfizer über die Anwendung von KI-Techniken zur Verbesserung der Leistung klinischer Studien ist, konzentriert sich auf die Registrierung und Echtzeit-Prognose. Darüber hinaus untersuchen wir Möglichkeiten zur Erhöhung der Patientenzahl, die Vielfalt bei der Rekrutierung für klinische Studien und das Potenzial zur Anwendung von generativer KI und Quantencomputing. Mehr denn je stellen Unternehmen fest, dass das ganzheitliche und integrierte Management dieser voneinander abhängigen Reisen für ihren Erfolg beim Erreichen von Veränderungen unerlässlich ist.

Trotz der Fortschritte in der Pharmaindustrie und der biomedizinischen Forschung ist die Markteinführung von Arzneimitteln immer noch ein komplexer Prozess mit enormem Verbesserungspotenzial. Klinische Studien sind zeitaufwändig, kostspielig und aus Gründen, die außerhalb der Kontrolle der Unternehmen liegen, weitgehend ineffizient. Die effiziente Auswahl klinischer Studienzentren ist nach wie vor eine wichtige branchenweite Herausforderung. Eine Studie, die vom Tufts Center for Study of Drug Development durchgeführt wurde und im Jahr 2020 vorgestellt wurde, ergab, dass bei 23 % der Studien die geplanten Rekrutierungszeiten nicht eingehalten werden; vier Jahre später nennen viele von IBMs Kunden immer noch das gleiche Problem. Die Unfähigkeit, die geplanten Zeitpläne für die Rekrutierung von Teilnehmern einzuhalten, und das Scheitern bestimmter Standorte, Teilnehmer zu rekrutieren, tragen zu erheblichen finanziellen Auswirkungen für Pharmaunternehmen bei, die in Form höherer Kosten für Medikamente und Gesundheitsdienstleistungen an Anbieter und Patienten weitergegeben werden können. Die Herausforderungen bei der Standortauswahl und der Personalbeschaffung sind für die Biopharma-Kunden von IBM wichtige Kosten-Treiber. Die Kosten liegen je nach Größe des Unternehmens und der Pipeline nach Schätzungen zwischen 15 und 25 Millionen US-Dollar pro Jahr. Dies steht im Einklang mit bestehenden Branchen-Benchmarks.

Wenn klinische Studien aufgrund unzureichender Leistung der Prüfzentren vorzeitig abgebrochen werden, bleiben die Forschungsfragen unbeantwortet und die Forschungsergebnisse werden nicht veröffentlicht. Wenn Daten und Ergebnisse aus zufälligen klinischen Studien nicht geteilt werden, bedeutet dies eine verpasste Gelegenheit, zu systematischen Überprüfungen und Metaanalysen beizutragen, sowie einen Mangel an Erfahrungsaustausch mit der Biopharma-Gemeinschaft.

Künstliche Intelligenz (KI) wird auch der Biopharmazie eingesetzt: kann ihre Integration in den Prozess der Standortauswahl für klinische Studien und das laufende Leistungsmanagement Unternehmen dabei helfen, wertvolle Einblicke in die Leistung der Standorte zu gewinnen, was zu beschleunigten Rekrutierungszeiten, einer Verringerung des globalen Fußabdrucks der Standorte und erheblichen Kosteneinsparungen führen kann (Anlage 1). KI kann auch Studienmanagern und Führungskräften die Daten zur Verfügung stellen, die sie zum Treffen strategischer Entscheidungen benötigt. In diesem Artikel zeigen wir, wie Biopharma-Unternehmen einen KI-gestützten Ansatz nutzen können, um fundierte Entscheidungen auf der Grundlage von Fakten zu treffen und die Erfolgswahrscheinlichkeit eines klinischen Studienzentrums zu erhöhen.