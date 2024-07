Dr. Angela Spatharou verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung in der Zusammenarbeit mit führenden Gesundheitssystemen, Krankenhäusern, Krankenversicherungen, Innovatoren im Bereich Digital Health und Life-Sciences-Unternehmen. Sie hat im Vereinigten Königreich und in der gesamten EMEA-Region sowie in den USA und Lateinamerika gearbeitet, um den Wert zu steigern, die Ergebnisse zu verbessern und nachhaltige Verbesserungen zu erzielen.