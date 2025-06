Was ist Bug-Tracking?

Ein Softwarefehler liegt vor, wenn eine Anwendung oder ein Programm nicht wie vorgesehen funktioniert. Bei den meisten Fehlern handelt es sich um Mängel oder Irrtümer von Systemarchitekten, Designern oder Entwicklern. Testteams verwenden die Fehlerverfolgung, um Fehler zu überwachen und zu melden, die während der Entwicklung und des Tests einer Anwendung auftreten.

„Ein Hauptbestandteil eines Bug-Tracking-Systems ist eine Datenbank, die Fakten über bekannte Fehler aufzeichnet“, sagt Wikipedia. „Zu den Fakten gehören der Zeitpunkt, zu dem ein Fehler gemeldet wurde, sein Schweregrad, das fehlerhafte Programmverhalten und Details zur Reproduktion des Fehlers; sowie die Identität der Person, die es gemeldet hat, und aller Programmierer, die es möglicherweise beheben.“ 2

Während seiner Lebensdauer kann ein einzelner Fehler mehrere Phasen oder Zustände durchlaufen. Dazu gehören:

Aktiv: Die Untersuchung ist im Gange

Test: Behoben und bereit zum Testen

Verifiziert: Erneut getestet und durch Qualitätssicherung (QA) verifiziert

Geschlossen: Kann nach erneutem QA-Test geschlossen werden oder wenn es nicht als Defekt angesehen wird.

Wiedereröffnet: Nicht repariert und reaktiviert 3

Bugs werden nach Priorität und Schweregrad verwaltet. Schweregrade helfen dabei, die relativen Auswirkungen eines Problems auf eine Produktveröffentlichung zu ermitteln. Diese Klassifizierungen können in ihrer Anzahl variieren, aber sie umfassen im Allgemeinen eine Form der folgenden Elemente:

Katastrophal: Verursacht einen Totalausfall der Software oder einen nicht wiederherstellbaren Datenverlust. Es gibt keine Problemumgehung und das Produkt kann nicht veröffentlicht werden.

Beeinträchtigte Funktionalität: Es gibt zwar eine Umgehung, die aber nicht zufriedenstellend ist. Die Software kann nicht veröffentlicht werden.

Ausfall von nicht kritischen Systemen: Es gibt eine einigermaßen zufriedenstellende Abhilfe. Das Produkt kann freigegeben werden, wenn der Fehler dokumentiert ist.

Geringfügig: Es gibt eine Problemumgehung, oder das Problem kann ignoriert werden. Sie hat keine Auswirkungen auf eine Produktversion.

Normalerweise werden Status und Schweregrade in einer Bug-Tracking-Datenbank überwacht. Eine gute Tracking-Plattform lässt sich auch in größere Softwareentwicklungs- und Verwaltungssysteme integrieren: So können der Fehlerstatus und die möglichen Auswirkungen auf die Gesamtproduktion und Zeitpläne besser beurteilt werden.