Der indische Business Responsibility and Sustainability Report (BRSR) – ein Framework für die Berichterstattung in den Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG) – trat 2023 in Kraft. Diese neuen Berichtsstandards stellen eine Weiterentwicklung der freiwilligen Leitlinien dar, die 2009 vom indischen Ministerium für Unternehmensangelegenheiten veröffentlicht wurden und im Business Responsibility Report (BRR) von 2012 weiter präzisiert wurden.

Der Securities Exchange Board of India (SEBI) – die Regulierungsbehörde für die Wertpapiermärkte in Indien – hat die neue BRSR nun so konzipiert, dass sie mit anderen international anerkannten Frameworks interoperabel ist. Wie die Global Reporting Initiative (GRI), das Nachhaltigkeits-Accounting-Standards-Board (SASB) und die Task Force on Climate-Related Financial Disclosures (TCFD).

Die BRSR ist das erste Framework in Indien, das indische Unternehmen zur Bereitstellung quantitativer Metriken zu Nachhaltigkeitsfaktoren ab dem Geschäftsjahr 2023 verpflichtet – für berechtigte Unternehmen von April 2022 bis März 2023.

Was sind die drei Hauptbereiche der Offenlegung unter der BRSR?

Der SEBI-Leitfaden enthält Details zu drei Arten von Offenlegungen: allgemein, Management und Prozess und „prinzipienweise“ (prinzipienbasiert).

  • Allgemeine Angaben umfassen grundlegende Unternehmensinformationen. Dazu gehören Adressen von Büros und Werken, Details zu Produkten und Dienstleistungen (diese sollten 90 % des gesamten Geschäftsumsatzes ausmachen), Börsen, an denen das Unternehmen notiert ist, und Grenzen der Berichterstattung d. h. ob sich die Angaben auf ein eigenständiges Unternehmen oder einen Teil eines konsolidierten Unternehmens-Portfolios beziehen. Außerdem werden die Anzahl der Mitarbeiter und ihre Vertretung nach Geschlecht, Vielfalt, Inklusion und Behinderung sowie Daten zur Mitarbeiterfluktuation und der Anzahl der gegen das Unternehmen eingereichten Beschwerden und Beschwerden benötigt.
  • Die Offenlegung von Management und Prozessen liefert den Nachweis, dass die Unternehmen die in den Nationalen Leitlinien für verantwortungsvolles Geschäftsgebaren (NGRBC) festgelegten Strukturen, Richtlinien und Prozesse einhalten. Die in diesem Abschnitt enthaltenen Angaben beziehen sich nicht auf die Einhaltung bestimmter Grundsätze, die im NGRBC festgelegt sind. Sondern um übergeordnete Richtlinien und Managementprozesse, einschließlich Aussagen von Direktoren und Vorständen zu Governance, Führung und Aufsicht. Unternehmen müssen nachweisen, dass Richtlinien nicht nur existieren, sondern auch, dass sie im Kontext zeitgebundener Unternehmensziele genehmigt wurden und in Kraft getreten sind.
  • Die prinzipienbezogenen Leistungsangaben konzentrieren sich auf quantitativere Daten zu den 9 Grundprinzipien der Nationalen Leitlinien für verantwortungsvolles Geschäftsgebaren (NGRBC). Diese Offenlegungen innerhalb der BRSR sollen Organisationen dabei helfen, nachzuweisen, wie sich ihre Betriebsabläufe auf ökologische und soziale Metriken auswirken. Unternehmen müssen anhand klarer Daten und Beispiele zeigen, wie sie grundlegende Prinzipien in ihre Schlüsselprozesse integrieren und diese Entscheidungen anhand von KPI messen. Zu diesem Zweck müssen die Unternehmen auch den prozentualen Anteil der Investitionen in Forschung und Entwicklung sowie in die Investitionen offenlegen.
Definieren und Quantifizieren der Einhaltung von Grundsätzen

Wie bereits erwähnt, basiert der BRSR auf neun Prinzipien, die in der BRR definiert sind. Sie präzisiert und detailliert jedoch, welche Unternehmen berichtspflichtig sind (die 1.000 größten NSE-börsennotierten Unternehmen nach Marktkapitalisierung) und was sie melden müssen (verschiedene Arten von Offenlegungen).

Jeder Grundsatz der weisen Offenlegung besteht aus zwei Komponenten, wesentlichen Indikatoren und Führungsindikatoren. Wesentliche Indikatoren sind obligatorisch und umfassen Daten zu Umweltfaktoren wie Energie, Emissionen, Wasser und Abfall. Sowie die sozialen Auswirkungen der Geschäftstätigkeit des Unternehmens sowie Einzelheiten zur Mitarbeiterschulung zu diesen Prinzipien.

LEadership-Indikatoren hingegen sind freiwillig und richten sich an Unternehmen, „die in ihrem Bestreben, sozial, ökologisch und ethisch verantwortlich zu sein, ein höheres Niveau erreichen wollen“, wie es im Framework heißt. Dazu gehören Sensibilisierungsprogramme für Ethik für Partner in der Wertschöpfungskette, Bewertungen des Lebenszyklus von Produkten und Dienstleistungen, Schutzmaßnahmen für Mitarbeiter wie Versicherungen und Übergangsprogramme. Zu den Leadership-Indikatoren gehört auch eine erweiterte Berichterstattung über die biologische Vielfalt, den Energieverbrauch, die Scope-3-Treibhausgasemissionen und die Offenlegung der Lieferkette.

Mit Stand Juni 2023 besteht das BRSR-Framework aus 140 Fragen – 98 zu wesentlichen Indikatoren und 42 zu Leadership-Indikatoren.

Die neun Grundsätze und ihre Angaben, die in der BRSR vorgeschrieben sind, sind:

  1. Unternehmen sollten integer handeln und zwar auf ethische, transparente und rechenschaftspflichtige Weise. Zu den Leistungsindikatoren gehören die Umsetzung von Richtlinien zur Bekämpfung von Korruption und Bestechung, Einzelheiten zu den behördlichen Maßnahmen gegen das Unternehmen und Einzelheiten zu Beschwerden über Interessenkonflikte.
  2. Unternehmen sollten Waren und Dienstleistungen auf nachhaltige und sichere Weise anbieten. Zu den Leistungsindikatoren gehören Investitionen zur Verbesserung der Umwelt- und Sozialverträglichkeit, Einzelheiten zu Rückgewinnungs-, Wiederverwendungs-, Recycling- und Entsorgungsverfahren sowie Einzelheiten zu erweiterten Herstellerverantwortungsplänen und Lebenszyklusbewertungen.
  3. Unternehmen sollten das Wohlergehen aller Mitarbeiter respektieren und fördern, einschließlich derer in ihren Wertschöpfungsketten. Zu den Leistungsindikatoren gehören der Prozentsatz der Arbeitnehmer, die durch den Zustand und Unfallversicherung, Vorteil, Nutzen der Vaterschaft, Tagesbetreuungsleistungen und Altersversorgung gedeckt sind; Ausmaß der Barrierefreiheit für Arbeitnehmer mit unterschiedlichen Fähigkeiten und Prozentsatz der gewerkschaftlich organisierten Arbeitnehmer.
  4. Unternehmen sollten die Interessen aller ihrer Stakeholder respektieren und auf sie eingehen. Zu den Leistungsindikatoren gehören Stakeholder-Gruppen, die verletzliche und benachteiligte Menschen umfassen, die Anzahl der genutzten Kommunikationskanäle und die Häufigkeit der Beteiligung sowie die Einzelheiten der Konsultationsprozesse.
  5. Unternehmen sollten die Menschenrechte respektieren und fördern. Zu den Leistungsindikatoren gehören der Prozentsatz der Mitarbeiter, die zu Menschenrechtsfragen geschult wurden, der Prozentsatz der Arbeitnehmer, die einen Mindestlohn erhalten, sowie die Vergütung von Vorstand und Management im Vergleich zum Branchenmedian.
  6. Unternehmen sollten die Umwelt respektieren und Anstrengungen unternehmen, um sie zu schützen und wiederherzustellen. Zu den Leistungsindikatoren gehören der Strom- und Kraftstoffverbrauch im Jahresvergleich, die Wasserentnahme nach Quellen (wie Oberflächenwasser, Grundwasser und Meerwasser), Luftemissionen (wie NOx, SOx und VOCs) und Bewertungen der Umweltauswirkungen.
  7. Wenn Unternehmen Einfluss auf die öffentliche Politik und die öffentliche Verwaltung nehmen, sollten sie dies verantwortungsvoll und transparent tun. Zu den Leistungsindikatoren gehören die Anzahl der Mitgliedschaften in Handels- und Branchenverbänden, Einzelheiten zu Fragen im Zusammenhang mit wettbewerbsschädlichem Verhalten und Einzelheiten zu den von der Unternehmen vertretenen öffentlichen politischen Positionen.
  8. Unternehmen sollten integratives Wachstum und gerechte Entwicklung fördern. Zu den Leistungsindikatoren gehören Einzelheiten zu den Bewertungen der sozialen Auswirkungen, Informationen zu Projekten, die Rehabilitation und Umsiedlung umfassen, sowie Einzelheiten zu Beschaffungsrichtlinien, die benachteiligte oder gefährdete Gruppen bevorzugen.
  9. Unternehmen sollten sich auf verantwortungsvolle Art und Weise mit ihren Verbrauchern auseinandersetzen und ihnen einen Mehrwert bieten. Zu den Leistungsindikatoren gehören Beschwerde- und Feedback-Mechanismen von Verbrauchern, Einzelheiten zu sicherheitsrelevanten Produktrückrufen und das Vorhandensein von Cybersicherheit- und Datenschutz-Richtlinien.

Wenn Indien zur verpflichtenden ESG-Berichterstattung übergeht, zielt die BRSR darauf ab, die Einhaltung der Vorschriften, die Konsistenz und die Kommunikation in Bezug auf nicht-finanzielle Offenlegungen zu verbessern.

Die IBM Envizi-Produktsuite kann Unternehmen dabei helfen, nach mehreren ESG-Frameworks zu berichten

Mit IBM Envizi® können Unternehmen die Art und Weise, wie sie ihre ESG-Daten erfassen, verwalten und melden, rationalisieren und so die Anforderungen verschiedener ESG Reporting Frameworks effizienter erfüllen.

Envizi kann Unternehmen dabei helfen:

  • Automatisieren Sie die Erfassung von strukturierten und unstrukturierten Daten in den Bereichen Umwelt, Soziales und Governance in einem überprüfbaren gemeinsamen Dokumentationssystem. Diese Daten können bei Bedarf auf die Anforderungen mehrerer Berichtsframeworks zugeschnitten werden, was wiederum die Effizienz der Berichterstattung verbessert.
  • Helfen Sie mit Tools wie dem Nachhaltigkeit Berichtsmanager im Modul ESG Reporting Frameworks bei der Verwaltung von Personen, Prozessen, externen Referenzen und unterstützender Dokumentation für Berichtszwecke Daten von der Plattform können direkt abgerufen werden, um Antworten für bestimmte Framework zu erstellen, und die Antworten werden in einem zentralen Repository gespeichert.


