Der indische Business Responsibility and Sustainability Report (BRSR) – ein Framework für die Berichterstattung in den Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG) – trat 2023 in Kraft. Diese neuen Berichtsstandards stellen eine Weiterentwicklung der freiwilligen Leitlinien dar, die 2009 vom indischen Ministerium für Unternehmensangelegenheiten veröffentlicht wurden und im Business Responsibility Report (BRR) von 2012 weiter präzisiert wurden.
Der Securities Exchange Board of India (SEBI) – die Regulierungsbehörde für die Wertpapiermärkte in Indien – hat die neue BRSR nun so konzipiert, dass sie mit anderen international anerkannten Frameworks interoperabel ist. Wie die Global Reporting Initiative (GRI), das Nachhaltigkeits-Accounting-Standards-Board (SASB) und die Task Force on Climate-Related Financial Disclosures (TCFD).
Die BRSR ist das erste Framework in Indien, das indische Unternehmen zur Bereitstellung quantitativer Metriken zu Nachhaltigkeitsfaktoren ab dem Geschäftsjahr 2023 verpflichtet – für berechtigte Unternehmen von April 2022 bis März 2023.
Branchen-Newsletter
Bleiben Sie mit dem Think-Newsletter über die wichtigsten – und faszinierendsten – Branchentrends in den Bereichen KI, Automatisierung, Daten und darüber hinaus auf dem Laufenden. Weitere Informationen finden Sie in der IBM Datenschutzerklärung.
Ihr Abonnement wird auf Englisch geliefert. In jedem Newsletter finden Sie einen Abmeldelink. Hier können Sie Ihre Abonnements verwalten oder sich abmelden. Weitere Informationen finden Sie in unserer IBM Datenschutzerklärung.
Der SEBI-Leitfaden enthält Details zu drei Arten von Offenlegungen: allgemein, Management und Prozess und „prinzipienweise“ (prinzipienbasiert).
Wie bereits erwähnt, basiert der BRSR auf neun Prinzipien, die in der BRR definiert sind. Sie präzisiert und detailliert jedoch, welche Unternehmen berichtspflichtig sind (die 1.000 größten NSE-börsennotierten Unternehmen nach Marktkapitalisierung) und was sie melden müssen (verschiedene Arten von Offenlegungen).
Jeder Grundsatz der weisen Offenlegung besteht aus zwei Komponenten, wesentlichen Indikatoren und Führungsindikatoren. Wesentliche Indikatoren sind obligatorisch und umfassen Daten zu Umweltfaktoren wie Energie, Emissionen, Wasser und Abfall. Sowie die sozialen Auswirkungen der Geschäftstätigkeit des Unternehmens sowie Einzelheiten zur Mitarbeiterschulung zu diesen Prinzipien.
LEadership-Indikatoren hingegen sind freiwillig und richten sich an Unternehmen, „die in ihrem Bestreben, sozial, ökologisch und ethisch verantwortlich zu sein, ein höheres Niveau erreichen wollen“, wie es im Framework heißt. Dazu gehören Sensibilisierungsprogramme für Ethik für Partner in der Wertschöpfungskette, Bewertungen des Lebenszyklus von Produkten und Dienstleistungen, Schutzmaßnahmen für Mitarbeiter wie Versicherungen und Übergangsprogramme. Zu den Leadership-Indikatoren gehört auch eine erweiterte Berichterstattung über die biologische Vielfalt, den Energieverbrauch, die Scope-3-Treibhausgasemissionen und die Offenlegung der Lieferkette.
Mit Stand Juni 2023 besteht das BRSR-Framework aus 140 Fragen – 98 zu wesentlichen Indikatoren und 42 zu Leadership-Indikatoren.
Die neun Grundsätze und ihre Angaben, die in der BRSR vorgeschrieben sind, sind:
Wenn Indien zur verpflichtenden ESG-Berichterstattung übergeht, zielt die BRSR darauf ab, die Einhaltung der Vorschriften, die Konsistenz und die Kommunikation in Bezug auf nicht-finanzielle Offenlegungen zu verbessern.
Mit IBM Envizi® können Unternehmen die Art und Weise, wie sie ihre ESG-Daten erfassen, verwalten und melden, rationalisieren und so die Anforderungen verschiedener ESG Reporting Frameworks effizienter erfüllen.
Envizi kann Unternehmen dabei helfen:
Erfahren Sie, wie Sie Erkenntnisse zum Thema Nachhaltigkeit in die Tat umsetzen und den nächsten Schritt machen, um das Potenzial der generativen KI zu nutzen.
Erfahren Sie, wie Benutzer von IBM Turbonomic eine nachhaltige IT erreicht und ihren ökologischen Fußabdruck reduziert haben, während sie gleichzeitig die Anwendungsleistung sicherstellen.
Erfahren Sie, wie IBM Maximo den Wert von Assets während des gesamten Lebenszyklus optimieren kann.
Erfahren Sie, wie Führungskräfte im Bereich Nachhaltigkeit und Netto-Null die Einhaltung der CSRD erreichen.
Erfahren Sie, wie Unternehmen klare Nachhaltigkeitsziele festlegen und erreichen können, die einen Wettbewerbsvorteil bringen.
Optimieren Sie mit der IBM Turbonomic-Plattform die Ressourcenzuweisung für Anwendungen in Ihrem gesamten Ökosystem.
Beginnen Sie noch heute mit der Integration von Nachhaltigkeit in Ihr Unternehmen, indem Sie Ihre strategische Roadmap mit den täglichen betrieblichen Abläufen verknüpfen.
Mit den IBM Sustainability Consulting Services können Sie Ihre Ziele in die Tat umsetzen und zu einem verantwortungsbewussten und profitablen Unternehmen werden.