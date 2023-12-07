Wie OLAP und KI bessere Geschäfte ermöglichen können

OLAP-Datenbanksysteme haben sich seit ihrer Einführung in den frühen 1990er Jahren erheblich weiterentwickelt. Ursprünglich waren sie für die Verarbeitung großer Mengen mehrdimensionaler Daten konzipiert und ermöglichten es Unternehmen, komplexe analytische Aufgaben wie Drill-Down, Roll-Up und Slice-and-Dice durchzuführen.

Frühe OLAP-Systeme waren separate, spezialisierte Datenbanken mit einzigartigen Datenspeicherstrukturen und Abfragesprachen. Dieser isolierte Ansatz führte häufig zu Datenredundanz und Komplexität und behinderte die Integration in andere Geschäftssystemen. In den 2010er Jahren gewannen die Technologien spaltenbasiertes OLAP (C-OLAP) und In-Memory-OLAP (IM-OLAP) an Bedeutung. C-OLAP optimierte die Datenspeicher für eine schnellere Abfrageverarbeitung, während IM-OLAP Daten im Speicher speicherte, um die Latenz beim Datenzugriff zu minimieren und Echtzeitanalyse zu ermöglichen. Diese Fortschritte verbesserten die Leistung und Skalierbarkeit von OLAP-Systemen weiter.

Heute sind OLAP-Datenbanksysteme zu umfassenden und integrierten Datenanalyseplattformen geworden, die den vielfältigen Anforderungen moderner Unternehmen gerecht werden. Sie sind nahtlos in cloudbasierte Data Warehouses integriert und erleichtern die Erfassung, Speicherung und Analyse von Daten aus verschiedenen Quellen.