Wie OLAP und KI bessere Geschäfte ermöglichen können

OLAP-Datenbanksysteme (Online Analytical Processing) und künstliche Intelligenz (KI) ergänzen sich und können bei gleichzeitiger Verwendung zu einer besseren Datenanalyse und Entscheidungsfindung beitragen. OLAP-Systeme sind für die effiziente Verarbeitung und Analyse großer mehrdimensionaler Datensätze konzipiert, während KI-Techniken Erkenntnisse extrahieren und aus OLAP-Daten Vorhersagen treffen. Da sich die KI-Techniken weiterentwickeln, werden innovative Anwendungen im OLAP-Bereich erwartet.
OLAP-Datenbanksysteme haben sich seit ihrer Einführung in den frühen 1990er Jahren erheblich weiterentwickelt. Ursprünglich waren sie für die Verarbeitung großer Mengen mehrdimensionaler Daten konzipiert und ermöglichten es Unternehmen, komplexe analytische Aufgaben wie Drill-Down, Roll-Up und Slice-and-Dice durchzuführen.
Frühe OLAP-Systeme waren separate, spezialisierte Datenbanken mit einzigartigen Datenspeicherstrukturen und Abfragesprachen. Dieser isolierte Ansatz führte häufig zu Datenredundanz und Komplexität und behinderte die Integration in andere Geschäftssystemen. In den 2010er Jahren gewannen die Technologien spaltenbasiertes OLAP (C-OLAP) und In-Memory-OLAP (IM-OLAP) an Bedeutung. C-OLAP optimierte die Datenspeicher für eine schnellere Abfrageverarbeitung, während IM-OLAP Daten im Speicher speicherte, um die Latenz beim Datenzugriff zu minimieren und Echtzeitanalyse zu ermöglichen. Diese Fortschritte verbesserten die Leistung und Skalierbarkeit von OLAP-Systemen weiter.
Heute sind OLAP-Datenbanksysteme zu umfassenden und integrierten Datenanalyseplattformen geworden, die den vielfältigen Anforderungen moderner Unternehmen gerecht werden. Sie sind nahtlos in cloudbasierte Data Warehouses integriert und erleichtern die Erfassung, Speicherung und Analyse von Daten aus verschiedenen Quellen.
Die Cloud-Einführung für OLAP-Datenbanken hat sich aufgrund der Vorteile von Skalierbarkeit, Elastizität und Kosteneffizienz durchgesetzt. Unternehmen stehen bei der Einführung von cloudbasierten OLAP-Lösungen jedoch vor Herausforderungen, wie z. B.:
Im Bereich von OLAP spielt KI eine immer wichtigere Rolle. Um ein robustes OLAP-System aufzubauen, sollte es unabhängig von Standort und Datentyp zugänglich sein. Es sollte auch verschiedene Speicherformate wie Block Storage, Object Storage und Dateiformate wie Parquet, Avro und ORC unterstützen.
OLAP-Datenbanksysteme haben sich von spezialisierten Analysetools zu umfassenden Datenanalyseplattformen entwickelt, die es Unternehmen ermöglichen, fundierte Entscheidungen auf der Grundlage von Erkenntnissen aus großen und komplexen Datensätzen zu treffen. Unternehmen können von der Implementierung von OLAP-Lösungen die folgenden Nutzen erwarten, einschließlich der folgenden.
Die effektive Implementierung von OLAP-Lösungen kann Unternehmen einen Wettbewerbsvorteil verschaffen, indem sie ihnen ermöglicht, ein tieferes Verständnis der Markttrends und des Kundenverhaltens zu erlangen, neue Geschäftsmöglichkeiten und Marktsegmente zu erkennen, schnell auf sich ändernde Marktbedingungen und Kundenanforderungen zu reagieren und fundiertere Entscheidungen über Produktentwicklung, Preisgestaltung und Strategien zu treffen.
Es wird erwartet, dass die Cloud-OLAP-Datenbankengines der nächsten Generation erhebliche Fortschritte bringen werden. Hier ist ein Überblick über die wichtigsten Merkmale:
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Zukunft der OLAP-Datenbanksysteme rosig ist. Sie wurden für cloudbasierte Umgebungen entwickelt und versprechen eine effizientere und datengestützte Entscheidungsfindung für Unternehmen und läuten eine neue Ära der Agilität und Erkenntnis ein.
IBM watsonx.data ist ein auf Unternehmen abgestimmter Datenspeicher, der auf einer Data-Lakehouse-Architektur aufbaut, die durch Open-Source-Komponenten mit integrierter IBM-Innovation KI- und Hybrid Cloud-Analyse-Workloads wie Data Engineering, Data Science und Business Intelligence ermöglicht. IBM watsonx.data ist das OLAP-System der nächsten Generation, mit dem Sie Ihre Daten optimal nutzen können.
Erfahren Sie, wie ein offener Data-Lakehouse-Ansatz vertrauenswürdige Daten und eine schnellere Durchführung von Analysen und KI-Projekten ermöglichen kann.
IBM wurde im 2024 Gartner Magic Quadrant for Data Integration Tools zum 19. Mal in Folge als ein führender Anbieter im Bereich Datenintegrationstools genannt.
Erkunden Sie den Leitfaden für Datenexperten zum Aufbau eines datengestützten Unternehmens und zur Förderung von geschäftlichen Vorteilen.
Erfahren Sie, warum KI-gestützte Datenintelligenz und Datenintegration entscheidend sind, um die Bereitschaft für strukturierte und unstrukturierte Daten zu fördern und KI-Ergebnisse zu beschleunigen.
Vereinfachen Sie den Datenzugriff und automatisieren Sie die Data Governance. Entdecken Sie die Vorteile einer Data-Lakehouse-Strategie für Ihre Datenarchitektur, einschließlich der Kostenoptimierung Ihrer Workloads und der Skalierung von KI und Analysen, mit all Ihren Daten, überall.
Erkunden Sie, wie IBM Research regelmäßig in neue Funktionen für IBM Cloud Pak® for Data integriert wird.
Entwerfen Sie eine Datenstrategie, die Datensilos beseitigt, die Komplexität reduziert und die Datenqualität verbessert, um außergewöhnliche Kunden- und Mitarbeitererfahrungen zu schaffen.
Watsonx.data ermöglicht es Ihnen, Analysen und KI mit all Ihren Daten zu skalieren, unabhängig davon, wo sie sich befinden, und zwar über einen offenen, hybriden und kontrollierten Datenspeicher.
Erschließen Sie den Wert von Unternehmensdaten mit IBM Consulting und bauen Sie ein erkenntnisgesteuertes Unternehmen auf, das Ihnen geschäftliche Vorteile verschafft.
Entwerfen Sie eine Datenstrategie, die Datensilos beseitigt, die Komplexität reduziert und die Datenqualität verbessert, um außergewöhnliche Kunden- und Mitarbeitererfahrungen zu schaffen.