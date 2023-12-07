Tags
Analysen Künstliche Intelligenz

Wie OLAP und KI bessere Geschäfte ermöglichen können

Nahaufnahme einer blauen Platine

OLAP-Datenbanksysteme (Online Analytical Processing) und künstliche Intelligenz (KI) ergänzen sich und können bei gleichzeitiger Verwendung zu einer besseren Datenanalyse und Entscheidungsfindung beitragen. OLAP-Systeme sind für die effiziente Verarbeitung und Analyse großer mehrdimensionaler Datensätze konzipiert, während KI-Techniken Erkenntnisse extrahieren und aus OLAP-Daten Vorhersagen treffen. Da sich die KI-Techniken weiterentwickeln, werden innovative Anwendungen im OLAP-Bereich erwartet.

Was ist OLAP heute?

OLAP-Datenbanksysteme haben sich seit ihrer Einführung in den frühen 1990er Jahren erheblich weiterentwickelt. Ursprünglich waren sie für die Verarbeitung großer Mengen mehrdimensionaler Daten konzipiert und ermöglichten es Unternehmen, komplexe analytische Aufgaben wie Drill-Down, Roll-Up und Slice-and-Dice durchzuführen.

Frühe OLAP-Systeme waren separate, spezialisierte Datenbanken mit einzigartigen Datenspeicherstrukturen und Abfragesprachen. Dieser isolierte Ansatz führte häufig zu Datenredundanz und Komplexität und behinderte die Integration in andere Geschäftssystemen. In den 2010er Jahren gewannen die Technologien spaltenbasiertes OLAP (C-OLAP) und In-Memory-OLAP (IM-OLAP) an Bedeutung. C-OLAP optimierte die Datenspeicher für eine schnellere Abfrageverarbeitung, während IM-OLAP Daten im Speicher speicherte, um die Latenz beim Datenzugriff zu minimieren und Echtzeitanalyse zu ermöglichen. Diese Fortschritte verbesserten die Leistung und Skalierbarkeit von OLAP-Systemen weiter.

Heute sind OLAP-Datenbanksysteme zu umfassenden und integrierten Datenanalyseplattformen geworden, die den vielfältigen Anforderungen moderner Unternehmen gerecht werden. Sie sind nahtlos in cloudbasierte Data Warehouses integriert und erleichtern die Erfassung, Speicherung und Analyse von Daten aus verschiedenen Quellen.

Herausforderungen bei der Einführung cloudbasierter OLAP-Lösungen

Die Cloud-Einführung für OLAP-Datenbanken hat sich aufgrund der Vorteile von Skalierbarkeit, Elastizität und Kosteneffizienz durchgesetzt. Unternehmen stehen bei der Einführung von cloudbasierten OLAP-Lösungen jedoch vor Herausforderungen, wie z. B.:

  • Datenmigration: Die Migration großer Datenmengen in die Cloud kann zeitaufwändig und ressourcenintensiv sein.
  • Netzwerklatenz: Geografische Entfernungen zwischen Daten und Benutzern können zu Latenzproblemen führen, die Abfrageleistung beeinträchtigen.
  • Kostenoptimierung: Die Optimierung der Cloud-Ausgaben für OLAP-Ressourcen kann aufgrund komplexer Preisgestaltung und Ressourcennutzungsmuster eine Herausforderung darstellen.
  • Sicherheit und Compliance: Die Gewährleistung der Datensicherheit und die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften in der Cloud-Umgebung kann eine komplexe Aufgabe sein.
  • Fähigkeiten und Fachwissen: Der Übergang zu cloudbasiertem OLAP kann spezielle Fähigkeiten und Fachwissen in Cloud Computing und OLAP-Technologien erfordern.

Identifizierung von Best Practices und Nutzen

Im Bereich von OLAP spielt KI eine immer wichtigere Rolle. Um ein robustes OLAP-System aufzubauen, sollte es unabhängig von Standort und Datentyp zugänglich sein. Es sollte auch verschiedene Speicherformate wie Block Storage, Object Storage und Dateiformate wie Parquet, Avro und ORC unterstützen.

OLAP-Datenbanksysteme haben sich von spezialisierten Analysetools zu umfassenden Datenanalyseplattformen entwickelt, die es Unternehmen ermöglichen, fundierte Entscheidungen auf der Grundlage von Erkenntnissen aus großen und komplexen Datensätzen zu treffen. Unternehmen können von der Implementierung von OLAP-Lösungen die folgenden Nutzen erwarten, einschließlich der folgenden.

1. Erweiterte Datenanalysefunktionen

  • Multidimensionale Datenexploration: OLAP ermöglicht es Benutzern, Daten aus mehreren Perspektiven zu untersuchen und Muster und Beziehungen zu erkennen, die in herkömmlichen relationalen Datenbanken möglicherweise nicht sichtbar sind.
  • Drill-Down- und Roll-Up-Analyse: OLAP ermöglicht es Benutzern, bestimmte Datenpunkte aufzuschlüsseln oder auf breitere Aggregate aufzurollen, um so ein umfassendes Verständnis von Datentrends zu erhalten.
  • Slice-and-Dice-Analyse: OLAP ermöglicht es Benutzern, Daten entlang verschiedener Dimensionen zu schneiden und zu würfeln und so bestimmte Segmente für eine tiefgreifende Analyse zu isolieren.

2. Verbesserte Entscheidungsfindung

  • Strategische Planung and Prognose: OLAP hilft Unternehmen, Trends, Muster und potenzielle Risiken zu erkennen und so eine bessere strategische Planung und Prognose zu ermöglichen.
  • Optimierung der Ressourcenzuordnung: OLAP bietet Einblicke in die Ressourcennutzung und -leistung und ermöglicht es Unternehmen, die Ressourcenzuweisung zu optimieren und die Effizienz zu verbessern.
  • Leistungsbenchmarking und Trendanalyse: OLAP ermöglicht es Unternehmen, ihre Leistung mit Branchenstandards zu vergleichen und Bereiche zu identifizieren, in denen Verbesserungen möglich sind.

3. Höhere Vorteile für die betriebliche Effizienz

  • Verkürzte Datenaufbereitungszeit: OLAP-Datenaufbereitungsfunktionen optimieren Datenanalyseprozesse und sparen so Zeit und Ressourcen.
  • Erkenntnisse in Echtzeit: OLAP kann Erkenntnisse in Echtzeit in die Geschäftsabläufe liefern, sodass Unternehmen schnell auf veränderte Marktbedingungen reagieren können.
  • Verbesserte Problemlösung: OLAP bietet Erkenntnisse in die Ursachen von Problemen und ermöglicht es Unternehmen, Probleme effektiver zu anzugehen.

4. Vorteile durch verbessertes Kundenverständnis

  • Kundensegmentierung und Targeting: OLAP ermöglicht es Unternehmen, Kunden anhand verschiedener Merkmale zu segmentieren und so gezielte Marketingkampagnen zu ermöglichen.
  • Customer-Lifetime-Value-Analyse: OLAP hilft Unternehmen dabei, hochwertige Kunden zu identifizieren und Strategien zu entwickeln, um sie an sich zu binden.
  • Vorhersage der Kundenabwanderung: OLAP kann Kunden identifizieren, bei denen das Risiko der Abwanderung besteht, so dass Unternehmen Strategien zur Kundenbindung umsetzen können.

5. Ein Wettbewerbsvorteil

Die effektive Implementierung von OLAP-Lösungen kann Unternehmen einen Wettbewerbsvorteil verschaffen, indem sie ihnen ermöglicht, ein tieferes Verständnis der Markttrends und des Kundenverhaltens zu erlangen, neue Geschäftsmöglichkeiten und Marktsegmente zu erkennen, schnell auf sich ändernde Marktbedingungen und Kundenanforderungen zu reagieren und fundiertere Entscheidungen über Produktentwicklung, Preisgestaltung und Strategien zu treffen.

Es wird erwartet, dass die Cloud-OLAP-Datenbankengines der nächsten Generation erhebliche Fortschritte bringen werden. Hier ist ein Überblick über die wichtigsten Merkmale: 

  • KI-gestützte Analysen: Die Integration von KI- und maschinellen Lernfunktionen in OLAP-Engines ermöglicht Einblicke in Echtzeit, prädiktive Analysen und die Erkennung von Anomalien und liefert Unternehmen verwertbare Erkenntnisse, um fundierte Entscheidungen zu treffen.
  • Automatisierte Datenaufbereitung und -bereinigung: KI-gestützte Datenaufbereitungstools automatisieren die Datenbereinigung, -transformation und -normalisierung, wodurch der Zeit- und Arbeitsaufwand für die manuelle Datenaufbereitung reduziert und die Datenqualität verbessert wird.
  • Unified Data Fabric: OLAP-Systeme lassen sich nahtlos in cloudbasierte Data Warehouses und Data Lakes integrieren und bieten so eine einheitliche Data Fabric für umfassende Datenanalysen über verschiedene Datenquellen hinweg.
  • Datenverarbeitung und -analyse in Echtzeit: OLAP-Engines verarbeiten Echtzeit-Datenströme und liefern Erkenntnisse in Echtzeit, sodass Unternehmen zeitnahe Entscheidungen auf der Grundlage aktueller Informationen treffen können.
  • Hybride transaktionale oder analytische Verarbeitung: OLAP-Systeme werden mit transaktionalen Datenbanken konvergieren, Echtzeitanalysen von Transaktionsdaten ermöglichen und eine einzige Plattform für operative und analytische Verarbeitung bieten.
  • Skalierbarkeit und Elastizität: OLAP-Engines werden hochgradig skalierbar und elastisch sein und automatisch nach oben oder unten skaliert werden, um schwankende Datenmengen und Benutzeranforderungen zu bewältigen und so die Ressourcennutzung und Kosteneffizienz zu optimieren.
  • Serverlose Architektur: OLAP-Systeme werden serverlose Architekturen einführen, wodurch die Verwaltung und Bereitstellung der Infrastruktur entfällt und sich Unternehmen auf die Datenanalyse anstatt auf die Wartung der Infrastruktur konzentrieren können.
  • Benutzerfreundlichkeit und Self-Service-Analyse: OLAP-Systeme bieten intuitive Benutzeroberflächen, Abfrage in natürlicher Sprache und Self-Service-Analyse, sodass auch technisch nicht versierte Benutzer einfach auf Daten zugreifen und diese analysieren können.
  • Sicherheit und Compliance: OLAP-Systeme werden über erweiterte Sicherheitsfunktionen verfügen, darunter Datenverschlüsselung, Zugriffskontrollen und die Einhaltung von Branchenregelungen zum Schutz sensibler Daten und zur Erfüllung behördlicher Anforderungen.
  • Cloudnatives Design und Bereitstellung: OLAP-Systeme werden für cloudnative Umgebungen konzipiert und optimiert und nutzen Cloud-Infrastruktur und -Services für eine nahtlose Bereitstellung, Verwaltung und Skalierbarkeit.

Die Zukunft von OLAP-Datenbanksystemen

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Zukunft der OLAP-Datenbanksysteme rosig ist. Sie wurden für cloudbasierte Umgebungen entwickelt und versprechen eine effizientere und datengestützte Entscheidungsfindung für Unternehmen und läuten eine neue Ära der Agilität und Erkenntnis ein.

IBM watsonx.data ist ein auf Unternehmen abgestimmter Datenspeicher, der auf einer Data-Lakehouse-Architektur aufbaut, die durch Open-Source-Komponenten mit integrierter IBM-Innovation KI- und Hybrid Cloud-Analyse-Workloads wie Data Engineering, Data Science und Business Intelligence ermöglicht. IBM watsonx.data ist das OLAP-System der nächsten Generation, mit dem Sie Ihre Daten optimal nutzen können.

 

Autor

John Millar Thangaraj

Senior Data and AI Specialist-HDM

Ressourcen

Verwaltung von Daten für KI und Analysen in großem Maßstab

Erfahren Sie, wie ein offener Data-Lakehouse-Ansatz vertrauenswürdige Daten und eine schnellere Durchführung von Analysen und KI-Projekten ermöglichen kann.
2024 Gartner® Magic Quadrant™ for Data Integration Tools

IBM wurde im 2024 Gartner Magic Quadrant for Data Integration Tools zum 19. Mal in Folge als ein führender Anbieter im Bereich Datenintegrationstools genannt.
Das Datendifferenzierungsmerkmal

Erkunden Sie den Leitfaden für Datenexperten zum Aufbau eines datengestützten Unternehmens und zur Förderung von geschäftlichen Vorteilen.
Steigerung der Akzeptanz von KI mit KI-fähigen Daten

Erfahren Sie, warum KI-gestützte Datenintelligenz und Datenintegration entscheidend sind, um die Bereitschaft für strukturierte und unstrukturierte Daten zu fördern und KI-Ergebnisse zu beschleunigen.
Das hybride, offene Data Lakehouse für KI

Vereinfachen Sie den Datenzugriff und automatisieren Sie die Data Governance. Entdecken Sie die Vorteile einer Data-Lakehouse-Strategie für Ihre Datenarchitektur, einschließlich der Kostenoptimierung Ihrer Workloads und der Skalierung von KI und Analysen, mit all Ihren Daten, überall.
IBM Research® Veröffentlichungen zur Datenverwaltung

Erkunden Sie, wie IBM Research regelmäßig in neue Funktionen für IBM Cloud Pak® for Data integriert wird.
Gartner® Predicts 2024: How AI will impact analytics users

Erhalten Sie einzigartige Einblicke in die sich entwickelnde Geschäftswelt der ABI-Lösungen und hebt die wichtigsten Ergebnisse, Annahmen und Empfehlungen für Führungskräfte im Bereich Daten und Analysen hervor.
Weiterführende Lösungen
Software und Lösungen für die Datenverwaltung

Entwerfen Sie eine Datenstrategie, die Datensilos beseitigt, die Komplexität reduziert und die Datenqualität verbessert, um außergewöhnliche Kunden- und Mitarbeitererfahrungen zu schaffen.

 Lösungen für Datenmanagement erkunden
IBM watsonx.data

Watsonx.data ermöglicht es Ihnen, Analysen und KI mit all Ihren Daten zu skalieren, unabhängig davon, wo sie sich befinden, und zwar über einen offenen, hybriden und kontrollierten Datenspeicher.

 IBM watsonx.data entdecken
Beratungsservices für Daten und Analysen

Erschließen Sie den Wert von Unternehmensdaten mit IBM Consulting und bauen Sie ein erkenntnisgesteuertes Unternehmen auf, das Ihnen geschäftliche Vorteile verschafft.

 Analyse-Services entdecken
Machen Sie den nächsten Schritt

Entwerfen Sie eine Datenstrategie, die Datensilos beseitigt, die Komplexität reduziert und die Datenqualität verbessert, um außergewöhnliche Kunden- und Mitarbeitererfahrungen zu schaffen.

 Lösungen für Datenmanagement erkunden IBM watsonx.data entdecken