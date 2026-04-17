Quantencomputer nähern sich mit großen Schritten der kryptografischen Relevanz: Die Zeit für Vorbereitungen beginnt jetzt.

Die gute Nachricht ist, dass die Abwehrmaßnahmen den Risiken einen Schritt voraus sind.

Die Fortschritte in der gesamten Branche haben sich beschleunigt: IBM war an der Entwicklung von drei der vier vom NIST im Jahr 2024 veröffentlichten Algorithmen für die Post-Quanten-Kryptographie beteiligt und arbeitet seit 2019 gemeinsam mit Kunden an quantensicheren Umstellungen. In den letzten Jahren hat IBM dazu beigetragen, das Bewusstsein für Quantenrisiken auf Vorstandsebene zu schärfen, die Gefährdung von Unternehmen durch entsprechende Risiken zu bewerten und umsetzbare Roadmaps zu entwickeln, um aktive Migrations- und Abhilfeprogramme voranzutreiben. Die Beiträge von IBM gehen über einzelne Unternehmen hinaus und umfassen die Mitgestaltung zahlreicher nationaler Strategien zur Post-Quanten-Kryptographie (PQC) sowie die Einberufung von Branchenkonsortien, um die groß angelegte PQC-Transformation zu beschleunigen.

Diese Dynamik macht sich bereits auch branchenübergreifend bemerkbar. So arbeiten beispielsweise IBM und Vodafone gemeinsam daran, Möglichkeiten für den Einsatz von Post-Quanten-Kryptographie in der Netzwerkinfrastruktur und den Systemen von Vodafone zu untersuchen. Darüber hinaus ist IBM kürzlich Partnerschaften mit Instant-Messaging-Plattformen wie Signal und Threema eingegangen, um zentrale Verschlüsselungsprotokolle für eine quantensichere Welt neu zu gestalten. Die eigene CIO-Abteilung von IBM nutzt die quantensichere Technologie von IBM, um Herausforderungen in den Bereichen Erkennung, Transparenz, Behebung und Modernisierung beim Kryptografie-Management zu bewältigen – und dem Risiko „Jetzt abfangen, später entschlüsseln“ einen Schritt voraus zu sein.

Führende Unternehmen aus verschiedenen Branchen erfassen bereits ihre kryptografischen Assets, testen den Einsatz von Post-Quanten-Algorithmen und integrieren Krypto-Agilität in ihre Umgebungen. Während sich die frühe Einführung zunächst auf Sektoren wie die Telekommunikation konzentrierte, breitet sich dieser Trend nun auch auf Finanzdienstleistungen, den öffentlichen Sektor, das Gesundheitswesen und kritische Infrastrukturen aus

Die Standards, Tools und Fachkenntnisse, die für den weiteren Fortschritt erforderlich sind, sind bereits vorhanden.