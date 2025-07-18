

Was kann Comet also für uns tun, was sein Browser-Vorgänger nicht konnten? Laut Perplexity kann Comet vollständige Workflows ausführen und dabei den Benutzerkontext berücksichtigen.

Wir haben Comet für verschiedene alltägliche Aufgaben getestet, nachdem wir es mit Gmail, Google Kalender und unseren bevorzugten Websites verknüpft hatten. Das Abrufen von E-Mails direkt über den Browser war unkompliziert; man muss lediglich die entsprechende Anfrage stellen. Ich habe Comet gebeten, E-Mails für eine bevorstehende Reise anzuzeigen, was es auch tat … manchmal.

Comet kann Aufgaben wie die Suche und Reservierung eines Restaurants ausführen. Es kann sogar E-Mails über Gmail versenden – was es auch getan hat, an meinen Ehemann, und ich war beeindruckt, als ich feststellte, dass man nicht erkennen konnte, dass die E-Mail nicht von mir verfasst oder entworfen worden war. Ebenso beeindruckend war es, dem Browser allgemeine Anweisungen wie „Suche ein Restaurant und reserviere einen Tisch” zu geben und zu beobachten, wie er diese in meinem Namen ausführte. Ob es darum ging, Artikel bei Amazon zu überprüfen, Reservierungen vorzunehmen oder sogar das bekanntermaßen komplizierte Zugbuchungssystem in Frankreich zu navigieren – wenn Comet alles richtig machte, fühlte es sich wirklich wie der Beginn einer neuen Ära der Suche an.

„Der Browser wird in den typischen Szenarien gut funktionieren, jedoch wurde er speziell für diese Fälle trainiert. Die Buchung eines Flugs oder eines Restaurants – das sind die typischen Beispiele, die man ständig hört“, sagte Hay und merkte an, dass Comet bei anderen Aufgaben möglicherweise anders reagieren könnte.

Comet macht nicht immer alles richtig: Als ich einmal versuchte, den Browser dazu zu veranlassen, einen Tisch für einen Freund und mich zu reservieren, schickte er eine E-Mail an einen anderen Kontakt.