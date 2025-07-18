Mit der Einführung seines neuen Webbrowsers Comet in der vergangenen Woche stellt sich das KI-Unternehmen Perplexity einer neuen Herausforderung: die Interaktion der Nutzer mit dem Internet neu zu gestalten. Nach nur einer Woche ist die Nachfrage nach Comet bereits sehr hoch, so Aravind Srinivas, CEO von Perplexity.
Derzeit steht Comet nur Abonnenten von Perplexity Max zur Verfügung und wird in den nächsten Wochen ausschließlich auf Einladung eingeführt, wobei diejenigen auf der wachsenden Warteliste Vorrang haben. „Die Nachfrage nach Comet [Einladungen] erinnert mich an die Anfänge von Gmail“, schrieb Srinivas auf LinkedIn. „Was für ein unglaubliches Produkt das war, und Comet ist zwar noch nicht auf dem gleichen Niveau, aber es ist etwas Besonderes, dass Perplexity etwas entwickelt hat, das die Menschen wirklich wollen.“
Diese Woche hat Perplexity IBM Think eingeladen, den Browser aus erster Hand zu testen. Ich hatte zwei Fragen im Kopf: Wie gut kann Comet meine Anforderungen erfüllen und hat es wirklich das Potenzial, die Art und Weise, wie wir heute mit dem Internet umgehen, grundlegend zu verändern?
Zunächst einmal: Was ist Comet? Auf den ersten Blick erscheint es wie eine Kombination aus einem herkömmlichen Browser und der Landing Page von Perplexity. Benutzer können Webadressen eingeben, jedoch kann es nach jahrelanger Nutzung der Tab-Leiste von Google Chrome zunächst ungewohnt sein, sich bei Links und Navigation nicht darauf zu verlassen. Wenn Sie zu den 22 Millionen aktiven Nutzern von Perplexity gehören, wird Ihnen die Prompt-Box in der Mitte des Bildschirms sofort vertraut vorkommen.
Geben Sie eine Suchanfrage ein, und Sie werden beobachten, wie Comet die Anfrage sucht, verarbeitet und ausführt und Ihnen anschließend Folgeaktionen oder verwandte Fragen vorschlägt. Ähnlich wie die Funktionen „Operator” oder „Deep Research” von OpenAI bietet diese Interaktivität den Benutzern mehr Kontrolle, erklärte Chris Hay, Distinguished Engineer bei IBM, in einem Interview mit IBM Think.
Was kann Comet also für uns tun, was sein Browser-Vorgänger nicht konnten? Laut Perplexity kann Comet vollständige Workflows ausführen und dabei den Benutzerkontext berücksichtigen.
Wir haben Comet für verschiedene alltägliche Aufgaben getestet, nachdem wir es mit Gmail, Google Kalender und unseren bevorzugten Websites verknüpft hatten. Das Abrufen von E-Mails direkt über den Browser war unkompliziert; man muss lediglich die entsprechende Anfrage stellen. Ich habe Comet gebeten, E-Mails für eine bevorstehende Reise anzuzeigen, was es auch tat … manchmal.
Comet kann Aufgaben wie die Suche und Reservierung eines Restaurants ausführen. Es kann sogar E-Mails über Gmail versenden – was es auch getan hat, an meinen Ehemann, und ich war beeindruckt, als ich feststellte, dass man nicht erkennen konnte, dass die E-Mail nicht von mir verfasst oder entworfen worden war. Ebenso beeindruckend war es, dem Browser allgemeine Anweisungen wie „Suche ein Restaurant und reserviere einen Tisch” zu geben und zu beobachten, wie er diese in meinem Namen ausführte. Ob es darum ging, Artikel bei Amazon zu überprüfen, Reservierungen vorzunehmen oder sogar das bekanntermaßen komplizierte Zugbuchungssystem in Frankreich zu navigieren – wenn Comet alles richtig machte, fühlte es sich wirklich wie der Beginn einer neuen Ära der Suche an.
„Der Browser wird in den typischen Szenarien gut funktionieren, jedoch wurde er speziell für diese Fälle trainiert. Die Buchung eines Flugs oder eines Restaurants – das sind die typischen Beispiele, die man ständig hört“, sagte Hay und merkte an, dass Comet bei anderen Aufgaben möglicherweise anders reagieren könnte.
Comet macht nicht immer alles richtig: Als ich einmal versuchte, den Browser dazu zu veranlassen, einen Tisch für einen Freund und mich zu reservieren, schickte er eine E-Mail an einen anderen Kontakt.
Da Comet auf KI basiert, verstärkt es auch Verhaltensweisen, die wir bereits bei KI-Suche beobachtet haben. Da KI-Suchmaschinen dazu neigen, Informationen zusammenzufassen, anstatt Nutzer auf externe Websites weiterzuleiten, bleiben die Nutzer eher auf derselben Seite – was manche als „Zero-Click-Suche“ bezeichnen. Und tatsächlich zeigen aktuelle Berichte, dass die Klickraten bei KI-gestützten Tools niedriger sind.
Mit Perplexity's Comet können Sie auch mit dem Inhalt einer Landing Page „chatten“ und dem Browser Fragen zu den angezeigten Inhalten stellen. Es übersetzt sogar automatisch Inhalte, wenn diese in einer anderen Sprache als der von Ihnen verwendeten vorliegen. Obwohl diese Funktionen nützlich sind, werfen sie Fragen hinsichtlich Monetarisierung und Werbung auf.
„Es verändert SEO für immer“, sagte Hay. „Wir sind es gewohnt, dass SEO aus Suche, Keywords und dem Aufrufen einer Landing Page besteht. Jetzt bewegen wir uns in die Welt der KI-SEO. Inwiefern ist diese Landingpage jetzt überhaupt noch relevant? Gibt es eine Landingpage, die für das Browsen mit Comet konzipiert ist?“
Natürlich ist Perplexity nicht das einzige Technologieunternehmen, das versucht, einen Browser zu entwickeln, der wirklich für KI konzipiert ist – und, wenn wir so sagen dürfen, Google Chrome oder Apples Safari herauszufordern. Die Browser Company hat kürzlich ihren agentenbasierten Browser Dia auf den Markt gebracht, und Opera Neon verspricht, seine Nutzer zu unterstützen und in ihrem Namen Aufgaben zu erfüllen. Reuters berichtete, dass OpenAI ebenfalls einen eigenen Browser entwickelt und plant, die eigenen KI-Produkte des Unternehmens, wie beispielsweise seinen Agenten Operator, zu integrieren.
Aber reicht das aus, um langjährige Nutzer von Chrome oder Safari Nutzer zu überzeugen? Google und Apple halten nach wie vor einen Anteil von fast 85 % am weltweiten Browser-Traffic. „Wir sind daran gewöhnt, Google zu verwenden: eingeben, auf ‚Suchen‘ klicken, anklicken“, sagte Hay. „Ich frage mich, ob die Leute den Browser überhaupt herunterladen werden.“ Es bleibt abzuwarten, ob die Attraktivität der agentischen KI stark genug sein wird, um diese Gewohnheit zu durchbrechen.
