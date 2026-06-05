Think Leadership

Am Kampfabend entscheiden Timing, Präzision und Leistung alles – nicht nur für die Kämpfer. Die UFC wendet denselben Spielplan für Live-Übertragungen an. Mit IBM trainierte die Organisation KI, um für jeden Kampf Echtzeit-Erkenntnisse zu liefern und so die Analyse auf der größten MMA-Bühne zu heben. Sehen Sie, wie Daten, KI und Zweck zusammenkamen, um Leistung, Storytelling und Fan-Erfahrung rasant zu transformieren.