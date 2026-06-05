Think Leadership
Die Führungsagenda zur Schließung der Lücke zwischen KI-Ambitionen und KI-Auswirkungen. Vier Perspektiven. Eine zusammenhängende Geschichte.
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One illustrated hand pointing down over a yellow background.
Zwei illustrierte Hände, die senkrecht zueinander auf einen gelben Hintergrund zeigen.

Von isolierten zu intelligenteren Systemen

Der Fortschritt der KI stockt nicht wegen der Technologie, sondern wegen der Art und Weise, wie Unternehmen darauf ausgelegt sind. Diese Reihe untersucht Führungswechsel in den Bereichen Strategie, Risiko, Kultur und Wertschöpfung, die fragmentierte KI-Investitionen in einen sich selbst verstärkenden Unternehmensvorteil verwandeln.
Illustration eines Ritters mit Scheuklappen, der vom Schachbrett fällt
Der Milliarden-Dollar-Fehlschuss

79 % der Führungskräfte sagen, dass KI bis 2030 zu ihrem Umsatz beitragen wird. Warum erzielen 95 % der Unternehmen angesichts dieser Zuversicht keinen messbaren Nutzen?

 Untersuchen Sie die Diskrepanz.
Illustration von Zähnen, die auf eine goldene KI-Münze beißen
Der Phantom-ROI

Der Unterschied zwischen ertragreichen und wenig ertragreichen Maßnahmen lässt sich oft auf eine einzige Frage reduzieren: War sich die Führungsebene einig darüber, was sich ändern muss, um erfolgreich zu sein?

Entdecken Sie die Ausrichtung
Illustration von drei Enten in einer Reihe und einer einzelnen Ente, die aus der Reihe tanzt.
Die Art und Weise, wie sich die Arbeit verändert

Kultur ist nicht Teil der KI-Strategie. Es ist die Infrastruktur, auf der die Strategie basiert. Die Unternehmen, die nachhaltig skalieren, gestalten die Art und Weise, wie Arbeit sich verändert, neu.

 Die Strategie verstehen
Abbildung einer KI-Münze, die sich verändert und multipliziert
Der Multiplikatoreffekt

Wie gestaltet man nach vielversprechenden Pilotprojekten ein Design, das nachhaltigen Wert schafft? Strategie, Risiko und Kultur sind keine voneinander unabhängigen Herausforderungen – sie sind Hebel in einem einzigen System.

 Stellen Sie das System zusammen

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Sehen Sie den Spielplan in Aktion
Wo KI-Erwartungen auf die Unternehmensrealität treffen

Lassen Sie sich die Analyse der Führungsentscheidungen, die die KI-Ergebnisse beeinflussen, nicht entgehen und erfahren Sie, wie Ausrichtung, Verantwortlichkeit und Struktur fragmentierte Bemühungen in einen nachhaltigen Vorteil verwandeln.

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