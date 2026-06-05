Think Leadership

Der Fortschritt der KI stockt nicht wegen der Technologie, sondern wegen der Art und Weise, wie Unternehmen darauf ausgelegt sind. Diese Reihe untersucht Führungswechsel in den Bereichen Strategie, Risiko, Kultur und Wertschöpfung, die fragmentierte KI-Investitionen in einen sich selbst verstärkenden Unternehmensvorteil verwandeln.
79 % der Führungskräfte sagen, dass KI bis 2030 zu ihrem Umsatz beitragen wird. Warum erzielen 95 % der Unternehmen angesichts dieser Zuversicht keinen messbaren Nutzen?
Der Unterschied zwischen ertragreichen und wenig ertragreichen Maßnahmen lässt sich oft auf eine einzige Frage reduzieren: War sich die Führungsebene einig darüber, was sich ändern muss, um erfolgreich zu sein?
Kultur ist nicht Teil der KI-Strategie. Es ist die Infrastruktur, auf der die Strategie basiert. Die Unternehmen, die nachhaltig skalieren, gestalten die Art und Weise, wie Arbeit sich verändert, neu.
Wie gestaltet man nach vielversprechenden Pilotprojekten ein Design, das nachhaltigen Wert schafft? Strategie, Risiko und Kultur sind keine voneinander unabhängigen Herausforderungen – sie sind Hebel in einem einzigen System.
Am Kampfabend entscheiden Timing, Präzision und Leistung alles – nicht nur für die Kämpfer. Die UFC wendet denselben Spielplan für Live-Übertragungen an. Mit IBM trainierte die Organisation KI, um für jeden Kampf Echtzeit-Erkenntnisse zu liefern und so die Analyse auf der größten MMA-Bühne zu heben. Sehen Sie, wie Daten, KI und Zweck zusammenkamen, um Leistung, Storytelling und Fan-Erfahrung rasant zu transformieren.